Знакомую Skoda в хорошей комплектации продают в РФ по доступной цене

В России появился в продаже лифтбек Skoda Rapid по цене от 2,3 млн рублей

На вторичном рынке России появилось редкое предложение – лифтбек Skoda Rapid 2022 года с околонулевым пробегом (199 км).

Дачный домик на колесах: внутри панорамные окна и полноценная терраса

Автомобиль, собранный на заводе в Калуге, все это время провел в гараже, практически избежав эксплуатации. Продавец оценил «капсулу времени» в 2,3 млн рублей.

Несмотря на то, что машина относится к начальной комплектации Active, она неплохо оснащена. Есть кондиционер, круиз-контроль, подогревы передних сидений, мультимедийная система и задние парктроники. Привод – передний, двигатель – 1.6-литровый атмосферник (90 л.с.), который работает в паре с механической коробкой передач.

Skoda Rapid
Вместе с автомобилем новый владелец получит комплект кожаных чехлов, сигнализацию с автозапуском, подлокотник и защитные аксессуары.

Учитывая, что официальные поставки новых Skoda в РФ прекращены, а сам Rapid пользовался огромной популярностью как практичный и недорогой автомобиль, подобные «свежие» экземпляры становятся объектом интереса у ценителей модели.

Автомобили Skoda Rapid и Volkswagen Polo выпускали в Калужской области (на заводе Volkswagen) с 2014 по 2022 год.

Алексеева Елена
Фото:Skoda
Количество просмотров 25
16.03.2026 
Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+8