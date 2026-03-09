Путешествия
Iio XL
Дачный домик на колесах: внутри панорамные окна и полноценная терраса
Автокемпер Iio XL– не просто дом для ночлега, а...
Дачный домик на колесах: внутри панорамные окна и полноценная терраса

Автокемпер Iio XL– не просто дом для ночлега, а полноценный объект дизайна

Концепция мобильного жилья переживает ренессанс: современные мини-дома на колесах все меньше напоминают тесные домики для ночлега и все больше превращаются в полноценные архитектурные объекты.

Яркий пример такого подхода – проект Iio XL, который специалисты уже называют попыткой переосмыслить саму философию автономной жизни.

Главная особенность Iio XL – это уникальная система остекления. В отличие от традиционных домов на колесах с небольшими окнами, здесь использовано большое панорамное остекление по всему периметру. Такое решение создает эффект полного растворения в ландшафте: находясь внутри, вы одновременно ощущаете себя частью окружающего леса или поля. Дополняет картину интегрированная терраса, которая становится естественным продолжением жилого пространства.

Iio XL
Но Iio XL – это не только эстетика. Проект изначально разрабатывался для полной автономности. Инженеры предусмотрели системы, позволяющие жить вне зависимости от центральных коммуникаций: энергоэффективные технологии, продуманная вентиляция и использование экологичных материалов минимизируют воздействие на природу.

Внутри крошечного, но продуманного пространства нашлось место для всего необходимого: от функциональной кухни до эргономичной зоны отдыха.

Появление таких проектов, как Iio XL, знаменует собой сдвиг в восприятии мобильного жилья: теперь это не просто временное убежище, а осознанный выбор образа жизни, где стиль, экологичность и свобода идут рука об руку.

Источник:  tinywunderhouse.com
Фото:tinywunderhouse.com
09.03.2026 
0