Автодом, в котором есть всё, что нужно для жизни на природе

Японский микро-грузовичок Daihatsu Hijet превратили в уютный дом на колесах

Японская компания Direct Cars доказала, что для комфортных путешествий вовсе не нужен огромный автодом.

Ее новая разработка под названием Dune Rover, созданная на базе миниатюрного пикапа Daihatsu Hijet, удивляет своим функциональным интерьером. Теоретически, в Dune Rover могут разместиться до четырех человек, хотя места будет маловато.

Несмотря на скромные габариты кей-трака, внутри этого «монстрика» с брутальным защитным покрытием кузова Raptor и дополнительными светодиодами на крыше нашлось место для двухспальной кровати над кабиной, еще одного спального места, которое собирается из обеденной зоны, а также для мини-кухни с раковиной, 35-литровым холодильником, микроволновкой и даже кондиционером.

Также есть панель управления и множество USB-портов для зарядки устройств всех пассажиров.

Dune Rover – это прочный кей-кемпер, созданный на базе Daihatsu Hijet

Единственное, чего действительно не хватает, – это туалета или душа, хотя ожидать чего-либо из этого в кабине такого размера, возможно, слишком много.

Техника питается от литиевого аккумулятора, который при желании можно дополнить солнечными батареями.

Правда, за такую компактность придется выложить круглую сумму – цена укомплектованной версии может достигать 45 800 долларов. Для тех, кого манит не бездорожье, а городская среда, компания предлагает более урбанистическую версию под названием Plat – с увеличенной кухней и боковым входом.

Цена на такой автодом начинается от 4 390 000 йен (2,2 млн руб.).

