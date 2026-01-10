Путешествия
Дом на колесах в виде чемодана – он весит всего 150 кг

Двухместный кемпер Atlas Cabin Box в виде коробки войдет в кузов любого пикапа

Турецкая компания Hotomobil представила компактное модульное решение для путешественников – кемпер-бокс Atlas Cabin Box, который превращает кузов пикапа в полноценный жилой модуль.

Устройство выделяется малым весом и простой установкой, не требуя серьезных доработок автомобиля.

Atlas Cabin Box создан на базе опыта в яхтенной индустрии и представляет собой Т-образный моноблочный бокс весом всего 150 кг. В сложенном состоянии он занимает минимум пространства, почти не влияя на аэродинамику и расход топлива. На стоянке конструкция раскрывается вверх и в стороны, создавая жилое помещение с высотой потолка более 2,5 метров.

Производитель предлагает две версии кемпера. Базовая – пустой модуль со спальным местом на двоих, который также можно использовать как грузовой отсек. Версия Urban Edition включает компактную кухню и обеденную зону, трансформирующуюся в третье спальное место или рабочую зону. Обе модификации рассчитаны на использование в любое время года.

Atlas стал частью линейки инновационных кемперов Hotomobil. Новая разработка сохраняет принцип «всё в одном», позволяя быстро адаптировать пикап для путешествий без потери повседневной функциональности.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Hotomobil
Алексеева Елена
Фото:Hotomobil
10.01.2026 
Фото:Hotomobil
