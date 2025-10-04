Путешествия
Автотуризм в тренде: известно, сколько отпускников путешествуют на машинах

Минэкономразвития: общий турпоток по России в 2025 году достигнет 96 млн человек

Правительство прогнозирует бум автомобильного туризма и подкрепляет растущий спрос масштабными инвестициями в дорожную инфраструктуру и гостиницы.

Крым испытывает жесткий дефицит бензина

Согласно прогнозам Минэкономразвития, общий турпоток по России в 2025 году достигнет 96 млн человек. При этом доля путешествий на личном транспорте продолжает уверенно расти. По оценкам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, уже в этом году состоится около 32 млн автомобильных поездок, что составляет треть всех туристических маршрутов и на 7% превышает показатели прошлого года.

Для комфорта путешественников уже реализуются меры по развитию придорожной инфраструктуры.

Так, на обустройство объектов вдоль федеральных трасс в 19 регионах направляется 1 млрд рублей в рамках единой субсидии. Параллельно в стране активно расширяется гостиничный фонд. Благодаря господдержке, включая программу льготного кредитования и модульное строительство, к 2025 году будет введено 18,7 тыс. новых номеров.

Дальнейшие планы еще более амбициозны: только на этапе одобрения находятся проекты на 74 тыс. номеров, которые в перспективе обеспечат дополнительно 39 млн туристических посещений в год. Для ускоренного развития отрасли единая региональная субсидия на создание туристической инфраструктуры объемом 27 млрд рублей распределена сразу на три года вперед.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
04.10.2025 
Фото:freepik / freepik
