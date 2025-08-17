Россиянам порекомендовали несколько интересных мест для осеннего путешествия

OneTwoTrip посоветовал, где отдыхать осенью, чтобы не упустить яркие впечатления

Осень – это замечательное время для путешествий, когда температура становится более приятной, а поток туристов снижается. Согласно информации от экспертов сервиса OneTwoTrip, есть несколько отличных направлений для осеннего отдыха.

В сентябре стоит обратить внимание на Кавказские Минеральные Воды. Города Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки предлагают комфортную погоду для прогулок по терренкурам и паркам, а также множество активностей – от термальных источников до парапланеризма. Перелет из Москвы обойдется примерно в 15 100 рублей, а стоимость ночевки составит от 6000 рублей.

Также можно рассмотреть Узбекистан с его насыщенными осенними базарами и мягким климатом. Для россиян виза не требуется, перелет в Ташкент стоит от 22 000 рублей.

Октябрь – это идеальное время для поездки в Плес, где живописные волжские пейзажи и атмосферные музеи создают идеальные условия для уикенда. Добраться можно через Иваново, билет на «Ласточку» стоит 1300 рублей, но жилье лучше бронировать заранее – цены могут достигать 7000 рублей за ночь, рассказывают специалисты.

Тем, кто ищет экзотику, стоит подумать о Китае в честь праздника Луны, который отмечается 6 октября. Визу можно оформить в консульстве, а перелет в Пекин обойдется около 40 000 рублей.

Ноябрь – это начало горнолыжного сезона в Шерегеше, где традиционно стартует «Шерегешфест» с концертами и интересными спусками. Перелет в Новокузнецк стоит от 22 000 рублей, а ночевка – около 12 000 рублей.

Для тех, кто хочет избежать осенней хандры, подойдут поездки в ЮАР. В ноябре там цветут сады, а температура держится на уровне +22 градусов. Виза не нужна, перелет в Кейптаун обойдется примерно от 64 000 рублей.

Каждое из этих направлений предлагает уникальные осенние впечатления, от спокойного отдыха на минеральных водах до ярких культурных событий и активного отдыха в горах. Главное – заранее спланировать поездку и забронировать билеты.

