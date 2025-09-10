В Беларусь на машине — цены, интересные места, особенности

«За рулем» рассказал, как, за какую сумму и зачем можно съездить в Беларусь

Сын, вернувшись со свадьбы друга из Гродно, пребывал в полном восторге от города и его окрестностей и настойчиво рекомендовал съездить туда в ближайшее время. Планы на Мурманск или Тобольск передвинулись «на потом», а мы отправились в Беларусь. И не пожалели.

Сборы в путешествие в Беларусь

Сборы были недолгими – в багажник полетели две сумки с вещами, кофр с фотоаппаратурой, тубус со спиннингами и другие рыболовные аксессуары. Поймать рыбу в новом месте (или хотя бы попытаться это сделать) стало у нас традицией. В ближайшем магазине запаслись хрустиками и питьем в дорогу, и… мы готовы! Едем в цивилизованные места, поэтому заморачиваться с дополнительной запаской, канистрами, банками с маслом, ящиком с полным набором инструмента, палатками, спальниками и прочими примусами не пришлось.

Предварительно, конечно, проработали маршрут, решили вопрос с ночевками и купили страховку на машину, действующую в Беларуси, – так называемую «Синюю карту». Хотя это можно было сделать и перед границей – эти самые карты там предлагают на каждой стоянке или заправке.

Вопрос жилья в Беларуси для туристов и маршрут

Самая большая сложность – бронирование гостиниц. Белорусских отелей в наших туристических агрегаторах представлено не так и много, к тому же мы озаботились этим вопросом слишком поздно. Варианты по двадцать тысяч за ночь показались не самыми выгодными, а что подешевле пришлось поискать.

В итоге мы жили в старых отелях еще советской постройки, в гостинице при теннисном клубе и в отличном месте на закрытом пограничном КПП в пятистах метрах от Речи Посполитой. Если в большом городе мест не было, мы бронировали жилье в ближайшем райцентре – это одно из удобств отдыха на колесах, когда без проблем можно проехать лишние 30—50 километров.

От съемных квартир в этот раз решили отказаться. Друзья, которые недавно ездили в те же примерно места, пожаловались, что их пару раз откровенно «кинули». Платили за хорошие апартаменты, которые оказались «заняты», а взамен получили грязную халупу.

Поскольку мы недавно уже были в Минске, постановили в столицу не заезжать, объехав ее по кругу. Маршрут получился такой: Витебск – Лида – Гродно – Брест – Гомель. Увы, забыли про старинный городок Полоцк – будет повод съездить еще раз.

Маршрут по Беларуси без заезда в Минск.

В Лиде задержались на три дня – покатались по окрестным замкам и съездили на рыбалку на Неман. В Гродно и Бресте, которые забиты туристами, пристанища себе не нашли. Поэтому ночевали неподалеку: в отеле при пограничном переходе и в городке Кобрине.

Автомобиль для путешествий

Начнем с рассказа про наше транспортное средство – у нас же автомобильное путешествие. Полуторогодовалый Haval M6 с механической коробкой прошел боевое крещение в прошлом году, когда свозил нас в Архангельск. А поскольку легких путей мы не ищем, досталось ему и грейдеров, и проселков, и разбитого асфальта.

Наш переднеприводный и не слишком высокий Haval часто выступает в роли легкого внедорожника. Так что мощная защита моторного отсека – совсем не лишняя опция.

Показал себя «китаец» в том путешествии молодцом: салон просторный, багажник большой, подвеска ям не боится, двигатель бензин потребляет умеренно – в прошлогодней поездке немного не уложились в 8 литров на 100 километров пути.

Из Беларуси, кстати, мы «привезли» еще более скромный средний расход – около 7 литров на сотню. Излишне оптимистичный бортовой компьютер показал и того меньше. Сказалась малая загруженность дорог, равнинный рельеф и спокойный стиль езды. Большую часть пути проехали на «круизе».

В гости к Батьке китайский кроссовер отправился с пробегом около 40 тысяч километров, там намотал еще три с лишним тысячи.

«Страшилки» про китайские авто на самом деле оказались сказками – пока ничего не отвалилось и не развалилось, кузов не прогнил до дыр, обслуживание не разорительно, расходники и основные запчасти – в наличии. Рассказы про страшный расход топлива оставим тем, кто знает одно-единственное положение правой педали – в пол. Потом, правда тормозить приходится, что рождает еще один миф – о тормозных дисках, которые едва выхаживают десять тысяч километров. Замечу, что диски на нашем «китайце» еще родные, как и колодки…

Некоторых странностей и несуразностей машина вовсе не лишена.

Почему она продается без полки багажника? Вопрос решили, заказав полку из Китая.

Кто придумал такую заливную горловину бачка омывайки? Содержимое канистры приходится вливать тонкой струйкой минут десять.

Конструктору модной «парящей» консоли, которая уже синяк на правой ноге набила, хочется высказать пару неприятных слов.

Размазанное, не слишком четкое рулевое управление – болезнь многих ранних машин из Поднебесной. Напомним, предок М6 под индексом Н6 появился на свет более десяти лет назад.

Впечатления от поездки в Беларусь и полезные мелочи

Загранпаспорта для поездки в Беларусь не требуется – союзное государство все-таки. Наши пограничники проверяли паспорта и заглядывали в багажник, белорусов мы вообще не заинтересовали.

Ансамбль дворца Пусловских в Коссово приведен в полный порядок. Рядом расположен скромный домик, где родился военный и политический деятель Речи Посполитой Тадеуш Костюшко.

Страна вычищена почти до стерильного состояния: не шикарная, не богатая, а просто чистая и уютная. Порядок наведен и в больших городах, и в маленьких поселках. Даже скромные деревенские домики не выглядят развалюхами. Фасады покрашены, заборы поправлены, газоны пострижены.

Состояние дорог – от хорошего до отличного, разметка, знаки – все сделано с умом, движение спокойное, машин по российским меркам немного.

Леса вычищены, поля повсеместно засеяны. Уровень развития сельского хозяйства приятно удивил – деревенская жизнь кипит: пашут, убирают, вывозят урожай, коровы пасутся, свиньи хрюкают… Правда, можно упереться на узкой местной дорожке в громадный трактор с прицепом или колонну комбайнов – попробуй обгони.

Поражает разнообразие автопарка и его состав. Машины встречаются всех марок и моделей, самых разных возрастов. По сравнению с Россией мало кроссоверов и много минивэнов. Основной парк – седаны и хэтчбеки. Часто встречаются «электрички» с зелеными номерами – на их ввоз в страну действуют солидные льготы.

Автомобили в Беларуси встречаются самые разные. Два «полюса» местной автомобилизации.

Ездит народ в основном спокойно, выдающихся нарушителей ПДД почти не встречается: скорость вдвое не превышают, на обгон через сплошную не лезут. Даже на автобанах, где легковушкам разрешено ехать со скоростью 120 км/ч, не все выбирают этот лимит. Видимо, сказываются большие штрафы для серийных нарушителей. Превысить скорость можно на 9 километров в час, 10 – уже перебор и наказание. Камеры установлены повсеместно, особенно в населенных пунктах. О них предупреждают яркие желтые таблички. Инспектора на дороге видели всего один раз.

Бензин в Беларуси дороже, чем в России: к нашим ценникам можно смело прибавлять 10 рублей за литр.

Небольшой Любчанский замок стоит на высоком берегу Немана. Объект находится в процессе реставрации.

Восточные белорусские города заметно отличаются от западных – они больше похожи на российские. Некоторые спальные районы большого промышленного Гомеля мало чем отличаются от подмосковных городов.

Значительная часть старого замка в Гродно практически отстроена заново. Видели бы вы, из каких руин все это поднимали.

А вот в том же Гродно чувствуешь себя «за границей» – архитектура в старых районах другая, не наша: костелы вместо или вместе с православными храмами, иная планировка города и толпы туристов.

Одно из самых знаменитых мест воинской славы – Крепость-герой Брест — самая западная точка нашего путешествия.

Брест поразил размахом: широкие проспекты, свободная застройка новых районов и опять туристы, туристы, туристы. Большинство, судя по автомобильным номерам, белорусы и россияне, но встречались и прибалты, а также немцы. Маленькие городки выглядят, конечно, попроще, но и тут чисто, ухоженно, зелено…

Рядом с Брестской крепостью расположен интересный железнодорожный музей. Любителям техники рекомендую зайти.

Питание в путешествии по Беларуси

Важный момент любого путешествия – питание. Не знаю, кому как, а мне на голодный желудок даже самые выдающиеся достопримечательности «не заходят». Поэтому обеды мы планировали не менее тщательно, чем проживание, – заранее изучали отзывы и определяли наиболее интересные, вкусные и недорогие заведения.

Вид на православный храм через бойницу древнего польского замка. Сколько народов, религий и культур тут перемешано!

В Беларуси с голоду точно не умрешь, но и не разоришься на еде. За 30-40 белорусских рублей на человека можно очень плотно поужинать в кафе или ресторанчике. За «полтинник» – сходить в пафосный ресторан в центре города. А в хорошей придорожной забегаловке накормят как следует и за десятку. Белорусский рубль, кстати, стоит 27 российских рублей.

Здесь жили не только католики. Интерьер еврейской торговой лавки воспроизведен в одном из местных музеев.

С оплатой никаких проблем – карты МИР принимают повсеместно. Наличные понадобились только на рынке, где мы закупали местные «сувениры» – картошку и сало.

Беларусь – единственное место, где «бульбу» продают не кучей, а по сортам – этот для варки, тот для жарки, а этот для запекания. Национальное достояние!

Огромный драник, нафаршированный мясом и обильно сдобренный густой сметаной. Жирно, вредно, но очень вкусно!

Батька Лукашенко недавно узнал, что в местном бывшем «Макдоналдсе» (теперь называется Mac.by) до сих пор жарят импортный картофель, и, в присущем ему эмоциональном стиле, потребовал в течение месяца прекратить этот позор.

Автомобилисты старшего поколения помнят новогрудскую газовую аппаратуру. А еще в Новогрудке можно посмотреть на руины древнего замка, послушать орган в костеле, выпить чудесный кофе с восхитительными плюшками. К тому же это родина Адама Мицкевича – местного Пушкина.

Пару раз мы пользовались услугами такси – приложение Яндекса прекрасно там работает, оплата проходит по безналу. К слову, местные жители, как мы заметили, чаще везде расплачиваются именно наличными.

Это конечно новодел, но… Когда-то местные состоятельные мужи ходили на войну в таких «бронежилетах».

Средневековые дворцы и замки Беларуси

Чтобы увидеть все дворцы и замки, относительно короткой поездки не хватит. А есть еще старинные усадьбы, церкви, костелы, различные музеи.

Мирский замок очень красив и очень популярен у туристов. Найти место на парковке – тот еще квест.

Мы, как и планировали, посетили самые известные, попутно заезжая в менее популярные места. Достопримечательности находятся в разной степени восстановления, от полных руин до полной реставрации.

Расположенный недалеко от Мирского замка дворцовый комплекс в Несвиже – еще одно культовое туристическое место.

На некоторых объектах реставрационные работы затягиваются – дело это сложное и дорогое. Но лучше сделать поздно, чем не сделать никогда.

Затраты при поездке в Беларусь на автомобиле

Закончим наш короткий рассказ подсчетом финансов. Вся десятидневная поездка обошлась примерно в 80 тысяч рублей на двоих. Самые большие статьи расходов: гостиницы – 27 500 рублей, питание – 21 500 и бензин – 16 000 рублей.

Ружанский дворец медленно, но верно восстанавливается. Планы большие, и работы еще непочатый край.

Еще 5000 рублей оставили в магазинах, где покупали продукты для перекусов. Столько же ушло на «сувениры» – картошку, сало, качественные местные горячительные напитки и большой лоток спелой малины, которая, кстати, до дома не доехала – мы съели ее по пути.

Также мы потратили 2000 на посещение музеев, 800 рублей – на такси. За 1100 купили безлимитную белорусскую SIM-карту и всегда были на связи.

Поездка вышла на удивление спокойной и неторопливой. Соседняя страна произвела самое приятное впечатление. Поедем ли еще? Обязательно, ведь в Полоцк мы так и не попали, да и рыбу, кстати, тоже не поймали.

