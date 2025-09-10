В Беларусь на машине — цены, интересные места, особенности
Сын, вернувшись со свадьбы друга из Гродно, пребывал в полном восторге от города и его окрестностей и настойчиво рекомендовал съездить туда в ближайшее время. Планы на Мурманск или Тобольск передвинулись «на потом», а мы отправились в Беларусь. И не пожалели.
Сборы в путешествие в Беларусь
Сборы были недолгими – в багажник полетели две сумки с вещами, кофр с фотоаппаратурой, тубус со спиннингами и другие рыболовные аксессуары. Поймать рыбу в новом месте (или хотя бы попытаться это сделать) стало у нас традицией. В ближайшем магазине запаслись хрустиками и питьем в дорогу, и… мы готовы! Едем в цивилизованные места, поэтому заморачиваться с дополнительной запаской, канистрами, банками с маслом, ящиком с полным набором инструмента, палатками, спальниками и прочими примусами не пришлось.
Предварительно, конечно, проработали маршрут, решили вопрос с ночевками и купили страховку на машину, действующую в Беларуси, – так называемую «Синюю карту». Хотя это можно было сделать и перед границей – эти самые карты там предлагают на каждой стоянке или заправке.
Вопрос жилья в Беларуси для туристов и маршрут
Самая большая сложность – бронирование гостиниц. Белорусских отелей в наших туристических агрегаторах представлено не так и много, к тому же мы озаботились этим вопросом слишком поздно. Варианты по двадцать тысяч за ночь показались не самыми выгодными, а что подешевле пришлось поискать.
В итоге мы жили в старых отелях еще советской постройки, в гостинице при теннисном клубе и в отличном месте на закрытом пограничном КПП в пятистах метрах от Речи Посполитой. Если в большом городе мест не было, мы бронировали жилье в ближайшем райцентре – это одно из удобств отдыха на колесах, когда без проблем можно проехать лишние 30—50 километров.
От съемных квартир в этот раз решили отказаться. Друзья, которые недавно ездили в те же примерно места, пожаловались, что их пару раз откровенно «кинули». Платили за хорошие апартаменты, которые оказались «заняты», а взамен получили грязную халупу.
Поскольку мы недавно уже были в Минске, постановили в столицу не заезжать, объехав ее по кругу. Маршрут получился такой: Витебск – Лида – Гродно – Брест – Гомель. Увы, забыли про старинный городок Полоцк – будет повод съездить еще раз.
В Лиде задержались на три дня – покатались по окрестным замкам и съездили на рыбалку на Неман. В Гродно и Бресте, которые забиты туристами, пристанища себе не нашли. Поэтому ночевали неподалеку: в отеле при пограничном переходе и в городке Кобрине.
Автомобиль для путешествий
Начнем с рассказа про наше транспортное средство – у нас же автомобильное путешествие. Полуторогодовалый Haval M6 с механической коробкой прошел боевое крещение в прошлом году, когда свозил нас в Архангельск. А поскольку легких путей мы не ищем, досталось ему и грейдеров, и проселков, и разбитого асфальта.
Показал себя «китаец» в том путешествии молодцом: салон просторный, багажник большой, подвеска ям не боится, двигатель бензин потребляет умеренно – в прошлогодней поездке немного не уложились в 8 литров на 100 километров пути.
Из Беларуси, кстати, мы «привезли» еще более скромный средний расход – около 7 литров на сотню. Излишне оптимистичный бортовой компьютер показал и того меньше. Сказалась малая загруженность дорог, равнинный рельеф и спокойный стиль езды. Большую часть пути проехали на «круизе».
В гости к Батьке китайский кроссовер отправился с пробегом около 40 тысяч километров, там намотал еще три с лишним тысячи.
«Страшилки» про китайские авто на самом деле оказались сказками – пока ничего не отвалилось и не развалилось, кузов не прогнил до дыр, обслуживание не разорительно, расходники и основные запчасти – в наличии. Рассказы про страшный расход топлива оставим тем, кто знает одно-единственное положение правой педали – в пол. Потом, правда тормозить приходится, что рождает еще один миф – о тормозных дисках, которые едва выхаживают десять тысяч километров. Замечу, что диски на нашем «китайце» еще родные, как и колодки…
Некоторых странностей и несуразностей машина вовсе не лишена.
- Почему она продается без полки багажника? Вопрос решили, заказав полку из Китая.
- Кто придумал такую заливную горловину бачка омывайки? Содержимое канистры приходится вливать тонкой струйкой минут десять.
- Конструктору модной «парящей» консоли, которая уже синяк на правой ноге набила, хочется высказать пару неприятных слов.
- Размазанное, не слишком четкое рулевое управление – болезнь многих ранних машин из Поднебесной. Напомним, предок М6 под индексом Н6 появился на свет более десяти лет назад.
Впечатления от поездки в Беларусь и полезные мелочи
Загранпаспорта для поездки в Беларусь не требуется – союзное государство все-таки. Наши пограничники проверяли паспорта и заглядывали в багажник, белорусов мы вообще не заинтересовали.
Страна вычищена почти до стерильного состояния: не шикарная, не богатая, а просто чистая и уютная. Порядок наведен и в больших городах, и в маленьких поселках. Даже скромные деревенские домики не выглядят развалюхами. Фасады покрашены, заборы поправлены, газоны пострижены.
Состояние дорог – от хорошего до отличного, разметка, знаки – все сделано с умом, движение спокойное, машин по российским меркам немного.
Леса вычищены, поля повсеместно засеяны. Уровень развития сельского хозяйства приятно удивил – деревенская жизнь кипит: пашут, убирают, вывозят урожай, коровы пасутся, свиньи хрюкают… Правда, можно упереться на узкой местной дорожке в громадный трактор с прицепом или колонну комбайнов – попробуй обгони.
Поражает разнообразие автопарка и его состав. Машины встречаются всех марок и моделей, самых разных возрастов. По сравнению с Россией мало кроссоверов и много минивэнов. Основной парк – седаны и хэтчбеки. Часто встречаются «электрички» с зелеными номерами – на их ввоз в страну действуют солидные льготы.
Ездит народ в основном спокойно, выдающихся нарушителей ПДД почти не встречается: скорость вдвое не превышают, на обгон через сплошную не лезут. Даже на автобанах, где легковушкам разрешено ехать со скоростью 120 км/ч, не все выбирают этот лимит. Видимо, сказываются большие штрафы для серийных нарушителей. Превысить скорость можно на 9 километров в час, 10 – уже перебор и наказание. Камеры установлены повсеместно, особенно в населенных пунктах. О них предупреждают яркие желтые таблички. Инспектора на дороге видели всего один раз.
Бензин в Беларуси дороже, чем в России: к нашим ценникам можно смело прибавлять 10 рублей за литр.
Восточные белорусские города заметно отличаются от западных – они больше похожи на российские. Некоторые спальные районы большого промышленного Гомеля мало чем отличаются от подмосковных городов.
А вот в том же Гродно чувствуешь себя «за границей» – архитектура в старых районах другая, не наша: костелы вместо или вместе с православными храмами, иная планировка города и толпы туристов.
Брест поразил размахом: широкие проспекты, свободная застройка новых районов и опять туристы, туристы, туристы. Большинство, судя по автомобильным номерам, белорусы и россияне, но встречались и прибалты, а также немцы. Маленькие городки выглядят, конечно, попроще, но и тут чисто, ухоженно, зелено…
Питание в путешествии по Беларуси
Важный момент любого путешествия – питание. Не знаю, кому как, а мне на голодный желудок даже самые выдающиеся достопримечательности «не заходят». Поэтому обеды мы планировали не менее тщательно, чем проживание, – заранее изучали отзывы и определяли наиболее интересные, вкусные и недорогие заведения.
В Беларуси с голоду точно не умрешь, но и не разоришься на еде. За 30-40 белорусских рублей на человека можно очень плотно поужинать в кафе или ресторанчике. За «полтинник» – сходить в пафосный ресторан в центре города. А в хорошей придорожной забегаловке накормят как следует и за десятку. Белорусский рубль, кстати, стоит 27 российских рублей.
С оплатой никаких проблем – карты МИР принимают повсеместно. Наличные понадобились только на рынке, где мы закупали местные «сувениры» – картошку и сало.
Беларусь – единственное место, где «бульбу» продают не кучей, а по сортам – этот для варки, тот для жарки, а этот для запекания. Национальное достояние!
Батька Лукашенко недавно узнал, что в местном бывшем «Макдоналдсе» (теперь называется Mac.by) до сих пор жарят импортный картофель, и, в присущем ему эмоциональном стиле, потребовал в течение месяца прекратить этот позор.
Пару раз мы пользовались услугами такси – приложение Яндекса прекрасно там работает, оплата проходит по безналу. К слову, местные жители, как мы заметили, чаще везде расплачиваются именно наличными.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
3 мифа о шинах для кроссоверов
|
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
|
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
Средневековые дворцы и замки Беларуси
Чтобы увидеть все дворцы и замки, относительно короткой поездки не хватит. А есть еще старинные усадьбы, церкви, костелы, различные музеи.
Мы, как и планировали, посетили самые известные, попутно заезжая в менее популярные места. Достопримечательности находятся в разной степени восстановления, от полных руин до полной реставрации.
На некоторых объектах реставрационные работы затягиваются – дело это сложное и дорогое. Но лучше сделать поздно, чем не сделать никогда.
Затраты при поездке в Беларусь на автомобиле
Закончим наш короткий рассказ подсчетом финансов. Вся десятидневная поездка обошлась примерно в 80 тысяч рублей на двоих. Самые большие статьи расходов: гостиницы – 27 500 рублей, питание – 21 500 и бензин – 16 000 рублей.
Еще 5000 рублей оставили в магазинах, где покупали продукты для перекусов. Столько же ушло на «сувениры» – картошку, сало, качественные местные горячительные напитки и большой лоток спелой малины, которая, кстати, до дома не доехала – мы съели ее по пути.
Также мы потратили 2000 на посещение музеев, 800 рублей – на такси. За 1100 купили безлимитную белорусскую SIM-карту и всегда были на связи.
Поездка вышла на удивление спокойной и неторопливой. Соседняя страна произвела самое приятное впечатление. Поедем ли еще? Обязательно, ведь в Полоцк мы так и не попали, да и рыбу, кстати, тоже не поймали.
- На машине в мир кино — 5 съемочных площадок для всех: «За рулем» предлагает отправиться в автопутешествие по местам киносъемок.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм