Едем в Иваново: 8+ удивительных объектов «русского Манчестера»

«За рулем» разработал автогид для интересной поездки на выходные

Самый молодой город Золотого кольца был образован в 1871 году слиянием Вознесенского Посада и села Иваново и до 1932 года назывался Иваново-Вознесенском. После революции вторую часть названия убрали как напоминающую о христианском празднике Вознесения.

Еще в царское время город стал крупным текстильным центром. С середины XIX века его стали называть «русским Манчестером».

Во время революции 1905 года здесь появился первый в Стране Совет рабочих депутатов. Неудивительно, что именно Иваново-Вознесенск в 1929 году решено было сделать «третьей пролетарской столицей» – после Москвы и Ленинграда. Началась масштабная застройка. А поскольку к работам были привлечены лучшие архитекторы и художники, город превратился в настоящий музей авангардной культуры под открытым небом, не похожий ни на один другой.

Как доехать до Иваново?

Расстояние от Москвы до Иваново – 301 км (около 6 часов в пути), от Санкт-Петербурга – около 940 км, от Екатеринбурга – около 1520 км, от Ярославля – 116 км, от Владимира – 114 км.

Где остановиться в Иваново?

Best Western Русский Манчестер

Иваново, улица Бубнова, 44 (56.991740, 40.990816)

Сетевой отель в центре города для тех, кто хочет отдохнуть с полным комфортом. Есть номера разных категорий, в том числе трехкомнатные семейные, они отлично оборудованы. К услугам гостей – сауна, бассейн, ресторан и бар. Завтрак (шведский стол) включен в стоимость. Парковка и Wi-Fi бесплатны для гостей.

Цена за ночь: от 7500 рублей.

Гостиница «Best Western Русский Манчестер».

Ивановоотель

Иваново, Красногвардейская улица, 17 (56.993387, 40.988072)

Хороший отель за свою цену. Просторные номера со свежим ремонтом и хорошим оснащением. В стоимость входят европейские завтраки, можно выбрать три горячих блюда из меню. Есть бесплатная охраняемая парковка и бесплатный Wi-Fi.

Цена за ночь: от 4800 рублей.

Гостевой дом 33

Иваново, 3-я Земледельческая улица, 33 (56.973959, 40.980883)

Небольшой – всего на 6 номеров – гостевой дом в частном секторе за умеренную цену для тех, кто ценит тишину и уединение. В чистых номерах с дизайнерским ремонтом есть холодильник, чайник, микроволновая печь, столовые приборы, кухонный уголок и ТВ. При желании в стоимость можно включить завтрак. Есть бесплатная парковка и Wi-Fi.

Цена за ночь: от 1900 рублей.

Где поесть в Иваново?

Арт-бистро #жуйконтент

Иваново, улица Арсения, 22/14 (56.997744, 40.986914)

Творческое место, здесь прямо во время еды можно побывать на концерте или увидеть спектакль. А после обеда - принять участие в мастер-классе и поиграть в настольные игры. Вместо тарелок – съедобные «хлебные» стаканчики, можно выбрать ржаной, зерновой или пшеничный. Большинство рецептов разработаны при участии нутрициолога.

Попробуйте местные блюда: знаменитые ивановские щи из щаницы (так называют квашеные, мелко порубленные листья капусты) или ивановский луковый суп. Блюда французской и грузинской кухни тоже пользуются успехом.

Средний чек: 500-800 рублей.

Кафе «Жуйконтент».

Русский Манчестер

Иваново, улица Бубнова, 44 (56.991740, 40.990816)

Одно из лучших заведений города с авторскими блюдами находится в одноименном отеле, в центре города. Гости хвалят уху «Красные ткачи», холодец из оленины, салат «Русский Манчестер». Есть гриль-меню из печи josper.

Средний чек: 1500-2000 рублей.

Печь

Иваново, Аптечный переулок, 13 (56.994519, 40.979385)

Модное и одновременно уютное место с красивой подачей блюд. Успехом пользуется пицца из неаполитанской дровяной печи. В том числе необычная – пицца Кебаб с бараниной, сулугуни и беконом. На высоте мясные и рыбные блюда, приготовленные из свежих фермерских продуктов.

Средний чек: 1500-2000 рублей.

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