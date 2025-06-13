Сырный треугольник Верещагина — маршрут Конаково-Коприно-Углич

«За рулем» подготовил путешествие для тех, кто любит и посмотреть, и вкусно поесть

«Сырный треугольник Верещагина» находится в нескольких часах езды от Москвы. Этот маршрут сочетает гастрономию, природу, живую историю и неожиданные открытия. Конаково, Коприно, Углич – три вершины «сырного треугольника».

Из Москвы выезжаем по трассе М-11 «Нева». До первой точки, Завидово-Конаково, примерно 130 км. Около полутора часов в пути пролетают незаметно. На платной трассе пробок нет даже в выходные. Правда, за скорость придется заплатить чуть больше 2000 рублей.

Бесплатный альтернативный маршрут – по трассе М-10 «Россия». На то же расстояние потратите вдвое больше времени. Но и сама дорога интереснее. За окном сменяются уютные дачные поселки, живописные сосновые и березовые леса, деревни с аккуратными деревянными домами и изящными резными наличниками.

Чем ближе к Тверской области, тем спокойнее становится ритм дороги. Словно время здесь замедляется, приглашая к неспешному отдыху.

День 1. Конаково: речной вокзал и мастерство ручного труда

Первая точка маршрута — новый речной вокзал Завидово (56.604453, 36.526638). В России подобные объекты не строили более сорока лет. И хотя официальное открытие еще впереди, это современное здание с аккуратной набережной у Волги уже привлекает туристов. Скоро отсюда путешественники будут отправляться в круизы по Волге.

Новый речной вокзал Завидово.

Далее едем в Конаково - на знаменитый Конаковский сыродельный завод (Конаково, Кооперативная улица, 42). Именно здесь зародилась история российского сыроварения.

В 1887 году российский общественный деятель Николай Верещагин, вдохновленный швейцарским опытом, основал в деревне Едимоново первую школу сыроделия. До революции в регионе работали девять сыроварен, а в советское время завод перерабатывал до 200 тонн молока в сутки и выпускал 36 сортов сыра.

Здесь словно застыло время: сыры вызревают в прохладных подвалах с постоянной температурой около +10°C, а головки вручную отмывают от плесени.

В зависимости от сорта сыр должен вызревать от нескольких месяцев до нескольких лет при стабильной температуре и влажности.

Работа требует усердия — смены по 12 часов, и за день удается очистить около сотни сырных головок. Летом к процессу подключаются школьники, приобщаясь к ремеслу.

После экскурсии (500 рублей с человека) гостей ждет дегустация — особенно запоминается зеленый сыр с морскими водорослями: мягкий, с легкой солоноватостью и свежим ароматом моря.

После сыра хочется чего-то сладкого. Следующая остановка – Конаковский Дом пряника (Конаково, улица Энергетиков, 36). Им управляет семейная пара – Дмитрий и Екатерина Унжаковы.

Здесь пекут пряники с ягодами рябины, еловыми шишками и можжевельником. К пряникам подают ароматный чай «Сибирский» на основе иван-чая — густой и насыщенный.

В «Конаковском Доме пряника» гостей встречают сами хозяева. Тут можно позавтракать, пообедать и поужинать.

Завершает день посещение Мастерской Конаковского фаянса (Конаково, улица Свободы, 214).

Здесь вручную расписывают знаменитую фаянсовую посуду, знакомую многим с детства.

В рамках экскурсии можно заглянуть на производство и увидеть, как рождаются настоящие произведения искусства.

Приобрести сувениры можно прямо на месте — цены соответствуют качеству ручной работы.

Вечером желательно неспешно прогуляться по благоустроенной набережной Завидово. Чистый воздух, сосновые леса и тихая вода создают атмосферу полного расслабления.

Где остановиться?

Отель «Ямская слобода»

Деревня Вараксино, улица Ямская Слобода, 19 (56.595516, 36.537111).

Настоящий оазис уюта и тишины. В номерах нет мобильной связи – только на улице. Идеальные условия для цифрового детокса. Прогулки по садовым дорожкам, наблюдение за кроликами и наслаждение тишиной — всё это помогает забыть о городской суете.

Стоимость номера — от 5900 рублей.

Тут можно и перекусить. Простые, но «душевные» блюда — пельмени с бульоном, куриный суп и хлеб на закваске со сливочным маслом. Для тех, кто устал от гастрономических изысков и хочет домашней еды.

Средний чек — 800-1000 рублей.

Отель «Ямская слобода».

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