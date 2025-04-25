На машине в мир кино — 5 съемочных площадок для всех

«За рулем» предлагает отправиться в автопутешествие по местам киносъемок

Эти места еще помнят горячие лампы софитов и команду «Мотор!». Ведь здесь снимались популярные российские фильмы. Прогуливаясь по декорациям, будто бы перемещаешься в другую реальность, где настоящее трудно отличить от вымысла.

Некоторые из них – городские локации, где так приятно найти тот самый ракурс из киноленты. Другие – созданные с нуля съемочные площадки.

Кинопарк «Москино»

За один день переместиться из Москвы 1940-х годов на Дикий Запад, пройтись по палатам князя Андрея, сфотографировать полуразрушенную Брестскую крепость и серые улицы Берлина – всё это возможно в современном кинопарке «Москино».

Самая большая в России площадка для натурных съемок открылась недавно, и снятые здесь фильмы — свежие хиты экранов. Например, можно узнать декорации из шпионской истории «ГДР», мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве», сказки «Баба Яга спасает Новый год» и других популярных лент.

Легкие раскрашенные конструкции и картонные фасады домов в объективах фотокамер превращаются в объемные и реалистичные локации. Посетить парк можно только вместе с экскурсией по предварительной записи.

В кинопарке «Москино» можно посетить экскурсию, поучаствовать в мастер-классах и съемках отдельных эпизодов, посмотреть фильмы в кинотеатре и просто погулять.

Как доехать: парк находится в Московской области. От МКАД – 27 км через город Троицк и село Красная Пахра.

Где припарковаться: оборудована парковка для посетителей парка (55.416171, 37.259522).

Где остановиться: гостиница «Концепция» в Троицке – милое и простое место для отдыха, есть парковка (55.495823, 37.303530).

Где поесть: сетевая чайхана Vasilchuki Chaihona № 1 находится прямо на территории кинопарка (55.419667, 37.260634).

Время работы: суббота и воскресенье, с 10:00 до 18:00. Необходима предварительная запись на экскурсию на сайте кинопарка.

Что посмотреть рядом: в получасе езды от «Москино» находится усадьба Дубровицы с уникальной Знаменской церковью (55.441504,37.492942). Увенчанная короной вместо купола, с богатой лепниной и скульптурами на тяжелых барочных фасадах, она является одной из ключевых точек притяжения туристического Подмосковья.

Кинопоселок в Татарстане

В городе Лаишево на берегу устья реки Камы, которое за необычайную широту прозвали «Камским морем», находятся деревянные декорации поселка «Семрук». Это главное место действия сериала «Зулейха открывает глаза».

Деревянные декорации изображают бараки и другие постройки сибирского лагеря на берегу реки Ангары, где живет главная героиня. Кто смотрел фильм, сразу узнает водокачку или ворота со звездой.

На экране поселок казался большим, но это чудеса перспективы: дальний ряд домов плоский, а некоторые здания имеют три фасада и в зависимости от ракурса «играют» столовую, киноклуб или контору. По завершении съемок декорации сохранили как достопримечательность региона.

В выдуманном поселке Сумрук возвели декорации десятка деревянных зданий и построек. На осмотр уйдет несколько часов. А если погода хорошая, можно позагорать на берегу Камы и искупаться.

Как доехать: из Москвы в объезд Казани можно по Горьковскому шоссе (10-12 часов) или по новой платной трассе М-12 за 8-9 часов. Широкая, хорошо освещенная дорога оборудована безбарьерной системой оплаты, так что разрешенную скорость в 110 км можно держать в течение всего пути.

Где припарковаться: парковка для посетителей туристической зоны «Белые горы» в конце Лесной улицы (55.393114, 49.505859). Оттуда до берега Камы еще 5 минут пешком.

Где остановиться: гостиница «Шелест леса» располагает номерами с панорамными окнами, фотогеничными ваннами и собственной парковкой (55.410785, 49.572650).

Где поесть: в Лаишево и окрестностях есть только шашлычные и донеры. Но можно доехать до Казани (чуть меньше часа в дороге) и заглянуть в сеть татарского фастфуда «Кыстыбый» (55.746110, 49.190085).

Что посмотреть рядом: Лаишево находится в часе пути на автомобиле от Казани. Что посмотреть в Казани – читайте тут.

Т ульский завод

Драйвовая трагикомедия «Мир, Дружба, Жвачка» вызывает чувство ностальгии у поколения, выросшего в 1990-е годы. В кадре постоянно мелькают теплотрассы, серые панельки, ржавые гаражи, разрисованные стены и другие характерные пейзажи рабочего городка. А над всем этим великолепием эффектно нависают стимпанк-трубы огромного завода.

Столетний Косогорский металлургический завод, один из старейших в России, находится в Туле. Это действующий режимный объект, просто так попасть на его территорию не выйдет. Зато можно увидеть его со стороны, встав на те же точки обзора, что и в телешоу.

Косогорский металлургический завод - действующее предприятие. И рассмотреть его можно только издали. Лучший обзор открывается с берега реки Воронки.

Как доехать: завод находится в поселке Косая Гора (54.122478, 37.560401). Дорога от МКАД по трассе М-2 в объезд Тулы занимает около 2,5 часов.

Где припарковаться: городская парковка в поселке Косая Гора (54.119180,37.556024). От нее до берега реки идти около 15 минут. Лучшие места для осмотра и фотосъемки – из-под Косогорского моста (54.117075, 37.562550) или с узнаваемого пешеходного мостика, где бегали герои (54.120943, 37.562970).

Где остановиться: в гостинице «Сударь» недалеко от центра Тулы, есть парковка и ресторан (54.205961, 37.617051).

Где поесть: Ресторан «Шарден», расположенный в историческом здании, предлагает грузинское меню и большую летнюю веранду (54.198229, 37.613285). Кафе «Еда и Миръ» заинтересует тех, кто устраивает тематический «толстовский» уик-энд (54.191935, 37.611459).

Что посмотреть рядом: Косогорский металлургический завод расположен примерно в 10 км от Тулы, где обязательно стоит посетить Кремль, Оружейную палату, лавку с тульскими пряниками и новый арт-квартал «Искра». А если проехать 6 км в другую сторону, то можно попасть в знаменитую вотчину Л. Н. Толстого – усадьбу «Ясная Поляна».

Территория колонии

Сюжет мистического сериала «Территория» основан на коми-пермяцких мифах и преданиях и разворачивается на Урале. Чем дальше герои заходят вглубь региона, тем больше их жизнь наполняется магией, суевериями, временными парадоксами и опасностями.

Фактурные помещения экспериментальных научных лабораторий — не декорации. Эти сцены снимали в мемориальном Музее-заповеднике истории политических репрессий «Пермь-36». Во второй половине XX века в этих помещениях находилась колония. В 1988 году после закрытия лагеря территорию законсервировали и превратили в натуралистичный музей.

Отдельные сцены сериала «Территория» снимали в бывшей советской исправительно-трудовой колонии строгого режима «Пермь-36».

Как доехать: поселок Кучино (58.263366, 57.432158) в 120 км от Перми по трассе «Пермь – Качканар». Дорога петляет и несколько раз пересекает реку Чусовая: с одной стороны – очень живописно, с другой – требует от водителя особого внимания.

Где припарковаться: на улице вдоль главного здания музея.

Как работает музей: со вторника по воскресенье, с 10 до 17 часов. Вход до 15 часов.

Где остановиться: в гостинице «Меридиан» в соседнем городе Чусовом есть закрытая парковка (58.292735, 57.816640).

Где поесть: семейный ресторан «Территория» в Чусовом предлагает демократичное меню на любой вкус: от борща до чизкейка (58.270783, 57.802796).

Что посмотреть рядом: этнографический «Парк истории реки Чусовой» знакомит гостей с культурой пермяков, народными промыслами и традиционной деревянной архитектурой края (58.311915, 57.857911).

Плутовская история

Советский режиссер Леонид Гайдай узнал в волжском городке Рыбинске тот самый Старгород, где началась погоня Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова за 12 стульями. Отца русской демократии он «поселил» на Стоялой улице. В кадре также мелькают Волжская набережная, вокзал, бульвар Ушакова и рыбинская каланча.

В Рыбинске сняли почти все эпизоды Старгорода, в который Остап Бендер вошел со стороны деревни Чмаровка. О кинематографическом прошлом города напоминает памятник в честь встречи великого комбинатора и беспризорника и кафе «12 стульев».

Как доехать: МКАД и Рыбинск (58.049425, 38.856285) разделяют примерно 300 км. Маршрут обогнет Сергиев Посад и продолжится по другим трассам мимо Калязина и Углича.

Где припарковаться: городская парковка в разрешенных местах рядом с достопримечательностями.

Где остановиться: из окон гостиницы «Юрла» открываются чарующие панорамы на Волгу. В комплексе есть парковка (58.057953, 38.825630).

Где поесть: в тематическом кафе «12 стульев» все детали погружают гостей в эпоху НЭПа (58.049709, 38.852308).

Что посмотреть рядом: в часе езды от Рыбинска (о его достопримечательностях читайте тут) находится Углич, в котором трагически погиб царевич Дмитрий (57.527922, 38.318440). А в сорока минутах от Углича расположен город Мышкин, где можно полюбоваться на старые избы и увидеть сотни тематических фигурок в «Музее мыши» (57.783786, 38.450742).

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