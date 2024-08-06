Выходные в стиле «техно» — как проникнуть на завод или гидроэлектростанцию

«За рулем» подготовил путеводитель для любителей индустриального туризма

Экскурсии на заводы — набирающий популярность туристический тренд. Удовлетворить любопытство и узнать, «как это было сделано», можно не только на маленьких производствах. Сегодня гостей принимают даже индустриальные гиганты.

Выксунский металлургический завод

Нижегородская область, город Выкса (55.325790, 42.155192)

Выксунский завод ОМК (Объединенная металлургическая компания) — один из флагманов отечественного промышленного туризма. Предприятие разработало несколько маршрутов, сочетающих информацию от гида со зрелищным путешествием по действующему производству.

В шумных километровых цехах туристы наблюдают, как из огня и пара рождаются железнодорожные колеса, как создаются трубы больших диаметров, как плавятся металлы.

Процесс горячей штамповки на заводе OMK в Выксе.

Один из самых впечатляющих объектов — прокатный стан МКС-5000. С мостиков видно, как исполинские валы с грохотом раскатывают толстые плиты («слябы») в податливые стальные листы.

Территория завода ОМК в Выксе — один из крупнейших арт-парков Европы. Стены цехов украшают муралы известных художников — основателя русского соцреализма Эрика Булатова, а также выдающихся деятелей стрит-арта Алексея Луки и Миши Most. Граффити появились в рамках фестиваля уличных искусств «Арт-овраг» (сейчас — «Выкса-фестиваль»), в продвижении которого завод активно участвует.

Стены производственных корпусов Выксунского завода украшают муралы известных художников. Например, это граффити – творение Алексея Луки.

Как попасть: выбрать маршрут и оставить заявку на официальном сайте экскурсионного бюро не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты посещения. Завод — режимный объект, поэтому понадобится указать данные паспорта и место работы.

Сколько стоит: 12 000 рублей за группу до 10 человек. Стоимость делится пропорционально на собравшихся участников.

Время работы: время начала тура зависит от маршрута и графика работы цехов. По выходным, как правило, маршруты начинаются в 9 утра.

Продолжительность: 3 часа.

Особенности: в связи с требованиями техники безопасности на завод не могут попасть дети младше 14 лет. А до 18 лет — визит возможен только в сопровождении взрослых родственников.

Что посмотреть рядом: фестиваль «Арт-овраг» преобразил культурный ландшафт Выксы. Поэтому стоит задержаться в городе на выходные, чтобы увидеть созданные современными художниками арт-объекты и прогуляться по современной урбанистической набережной.

М еталлургическ ий комбинат «Северсталь»

Вологодская область, город Череповец (59.133357, 37.845522)

Северный металлургический гигант показывает посетителям самые зрелищные этапы рождения и превращения железа и стали. В зависимости от программы туристы следят за работой огромных валов на стане горячей прокатки «стан 2000» или наблюдают выпуск чугуна из пылающего горнила доменной печи.

По пути к цехам из окна автобуса можно оценить масштабы производства — его территорию можно назвать «городом в городе».

«Стан 2000» горячей прокатки металла на заводе «Северсталь».

Первый этап экскурсии — изучение теории металлургии в интерактивном музее. Гиды с помощью современных мультимедийных и виртуальных технологий рассказывают историю железного дела с древних времен до сегодняшнего дня, объясняют производственные процессы, знакомят гостей с этапами развития завода.

Интерактивный музей металлургического комбината «Северсталь».

В экспозиции можно послушать «ожившие» портреты основателей, потрогать макеты инновационного оборудования, увидеть схемы, чертежи и 3D-модели.

Как попасть: в музей можно приехать самостоятельно или записаться на экскурсию на официальном сайте. А для визита на производство обязательна предварительная бронь, которая закрывается за два дня до начала программы. Узнать тему ближайшего тура и оставить заявку можно в специальном разделе сайте Центра или в группе «ВКонтакте».

Сколько стоит: билет в музей — 300 рублей, а с экскурсией — 350 рублей. Стоимость экскурсии на производство для взрослых начинается от 750 рублей. В промышленный тур могут отправиться люди старше 14 лет.

Время работы: музей работает с 10.00 до 19.00 ежедневно, кроме воскресенья. А даты и время туров — плавающие.

Продолжительность: экскурсия в музее длится 1,5 часа, а промышленный тур (включая музей) — 2,5 часа.

Особенности: в связи с требованиями техники безопасности на завод не могут попасть дети младше 14 лет. Однако маленьких туристов ждут в музее.

Что посмотреть рядом: Череповец — уютный и живой рабочий город. Днем здесь можно пройтись по купеческому Советскому проспекту, полюбоваться рекой с набережной, посетить мемориальный дом-музей художника Василия Верещагина или квартиру советского рок-музыканта и барда Александра Башлачёва. Вечером — повеселиться в одном из современных молодежных баров.

Угличская гидроэлектростанция

Ярославская область, город Углич (57.524446, 38.30383)

Точка притяжения промышленных туристов в Угличе — трехэтажный Музей гидроэнергетики на базе учебно-производственного информационного центра. С помощью интерактивных экспонатов посетители изучают технические особенности и принципы работы инженерных коммуникаций и узнают, как вырабатывается и отправляется в дома электроэнергия.

Виртуальная часть экспозиции приглашает на прогулку по машинному залу и другим помещениям станции.

Плотина и оборудование Угличской ГЭС.

Исторические объекты знакомят с развитием каскада Верхневолжских ГЭС. А на улице можно увидеть насосы, колесо водяной турбины и другие агрегаты. Шлюзы лучше всего рассматривать с воды во время прогулки на теплоходе.

Машинное здание Угличской ГЭС.

Как попасть: забронировать место в группе по телефону на официальном сайте музея.

Сколько стоит: взрослый билет — 450 рублей.

Время работы: ежедневно, кроме понедельников и некоторых праздничных дней. Сеансы начинаются в 11:00, 14:00 и 16:00.

Продолжительность: экскурсия по музею длится 60 минут.

Что посмотреть рядом: Углич — город из маршрута «Золотое кольцо». Многие его здания входят в состав Угличского историко-архитектурного и художественного музея. Например, Церковь Дмитрия на Крови, построенная на месте гибели царевича Дмитрия.

Михайловский горно-обогатительный комбинат

Курская область, город Железногорск (52.313456, 35.405467)

Красная земляная воронка Михайловского ГОКа выглядит масштабно. Работающие в ней поезда и огромные самосвалы со смотровой площадки кажутся не больше муравьев. Здесь добывают железную руду, поэтому в воздухе висит пыль «ржавого» цвета.

Еще недавно хтоническую разработку можно было только наблюдать со стороны. А теперь предприятие разработало промышленные туры, в которых можно приблизиться к процессам добычи и обогащения сырья.

Вид со смотровой площадки на Михайловский ГОК.

Семейные экскурсии проводятся по обновленному музейному центру и двум смотровым площадкам. Есть и контент 18+: взрослых посетителей провезут по территории предприятия и покажут 240-тонные БелАЗы, 23-кубовые экскаваторы, мощные буровые установки, а затем отправят на фабрику окомкования, где руда превращается в сырье для стали и чугуна.

Голодных накормят настоящим горняцким обедом.

Как попасть: не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты посещения, оставить заявку на официальном сайте экскурсионного бюро предприятия.

Сколько стоит: простые маршруты для взрослых — от 600 рублей, а с визитом в индустриальную часть — от 1200 рублей. Индивидуальный тур обойдется дороже.

Время работы: ежедневно, кроме воскресенья.

Продолжительность: от 2 часов на семейной экскурсии до 4 часов в варианте 18+.

Что посмотреть рядом: самое модное место Железногорска — центр современного искусства «Цикорий». В полутора часах езды от ГОК находятся Курск и мемориальный комплекс «Курская дуга».

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