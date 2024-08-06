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Выходные в стиле «техно» — как проникнуть на завод или гидроэлектростанцию

«За рулем» подготовил путеводитель для любителей индустриального туризма

Экскурсии на заводы — набирающий популярность туристический тренд. Удовлетворить любопытство и узнать, «как это было сделано», можно не только на маленьких производствах. Сегодня гостей принимают даже индустриальные гиганты.

Выксунский металлургический завод

Нижегородская область, город Выкса (55.325790, 42.155192)

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Выксунский завод ОМК (Объединенная металлургическая компания) — один из флагманов отечественного промышленного туризма. Предприятие разработало несколько маршрутов, сочетающих информацию от гида со зрелищным путешествием по действующему производству.

В шумных километровых цехах туристы наблюдают, как из огня и пара рождаются железнодорожные колеса, как создаются трубы больших диаметров, как плавятся металлы.

Процесс горячей штамповки на заводе OMK в Выксе.
Процесс горячей штамповки на заводе OMK в Выксе.

Один из самых впечатляющих объектов — прокатный стан МКС-5000. С мостиков видно, как исполинские валы с грохотом раскатывают толстые плиты («слябы») в податливые стальные листы.

Территория завода ОМК в Выксе — один из крупнейших арт-парков Европы. Стены цехов украшают муралы известных художников — основателя русского соцреализма Эрика Булатова, а также выдающихся деятелей стрит-арта Алексея Луки и Миши Most. Граффити появились в рамках фестиваля уличных искусств «Арт-овраг» (сейчас — «Выкса-фестиваль»), в продвижении которого завод активно участвует.

Стены производственных корпусов Выксунского завода украшают муралы известных художников. Например, это граффити – творение Алексея Луки.
Стены производственных корпусов Выксунского завода украшают муралы известных художников. Например, это граффити – творение Алексея Луки.

Как попасть: выбрать маршрут и оставить заявку на официальном сайте экскурсионного бюро не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты посещения. Завод — режимный объект, поэтому понадобится указать данные паспорта и место работы.

Сколько стоит: 12 000 рублей за группу до 10 человек. Стоимость делится пропорционально на собравшихся участников.

Время работы: время начала тура зависит от маршрута и графика работы цехов. По выходным, как правило, маршруты начинаются в 9 утра.

Продолжительность: 3 часа.

Особенности: в связи с требованиями техники безопасности на завод не могут попасть дети младше 14 лет. А до 18 лет — визит возможен только в сопровождении взрослых родственников.

Что посмотреть рядом: фестиваль «Арт-овраг» преобразил культурный ландшафт Выксы. Поэтому стоит задержаться в городе на выходные, чтобы увидеть созданные современными художниками арт-объекты и прогуляться по современной урбанистической набережной.

Металлургический комбинат «Северсталь»

Вологодская область, город Череповец (59.133357, 37.845522)

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Северный металлургический гигант показывает посетителям самые зрелищные этапы рождения и превращения железа и стали. В зависимости от программы туристы следят за работой огромных валов на стане горячей прокатки «стан 2000» или наблюдают выпуск чугуна из пылающего горнила доменной печи.

По пути к цехам из окна автобуса можно оценить масштабы производства — его территорию можно назвать «городом в городе».

«Стан 2000» горячей прокатки металла на заводе «Северсталь».
«Стан 2000» горячей прокатки металла на заводе «Северсталь».

Первый этап экскурсии — изучение теории металлургии в интерактивном музее. Гиды с помощью современных мультимедийных и виртуальных технологий рассказывают историю железного дела с древних времен до сегодняшнего дня, объясняют производственные процессы, знакомят гостей с этапами развития завода.

Интерактивный музей металлургического комбината «Северсталь».
Интерактивный музей металлургического комбината «Северсталь».

В экспозиции можно послушать «ожившие» портреты основателей, потрогать макеты инновационного оборудования, увидеть схемы, чертежи и 3D-модели.

Как попасть: в музей можно приехать самостоятельно или записаться на экскурсию на официальном сайте. А для визита на производство обязательна предварительная бронь, которая закрывается за два дня до начала программы. Узнать тему ближайшего тура и оставить заявку можно в специальном разделе сайте Центра или в группе «ВКонтакте».

Сколько стоит: билет в музей — 300 рублей, а с экскурсией — 350 рублей. Стоимость экскурсии на производство для взрослых начинается от 750 рублей. В промышленный тур могут отправиться люди старше 14 лет.

Время работы: музей работает с 10.00 до 19.00 ежедневно, кроме воскресенья. А даты и время туров — плавающие.

Продолжительность: экскурсия в музее длится 1,5 часа, а промышленный тур (включая музей) — 2,5 часа.

Особенности: в связи с требованиями техники безопасности на завод не могут попасть дети младше 14 лет. Однако маленьких туристов ждут в музее.

Что посмотреть рядом: Череповец — уютный и живой рабочий город. Днем здесь можно пройтись по купеческому Советскому проспекту, полюбоваться рекой с набережной, посетить мемориальный дом-музей художника Василия Верещагина или квартиру советского рок-музыканта и барда Александра Башлачёва. Вечером — повеселиться в одном из современных молодежных баров.

Угличская гидроэлектростанция

Ярославская область, город Углич (57.524446, 38.30383)

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Точка притяжения промышленных туристов в Угличе — трехэтажный Музей гидроэнергетики на базе учебно-производственного информационного центра. С помощью интерактивных экспонатов посетители изучают технические особенности и принципы работы инженерных коммуникаций и узнают, как вырабатывается и отправляется в дома электроэнергия.

Виртуальная часть экспозиции приглашает на прогулку по машинному залу и другим помещениям станции.

Плотина и оборудование Угличской ГЭС.
Плотина и оборудование Угличской ГЭС.

Исторические объекты знакомят с развитием каскада Верхневолжских ГЭС. А на улице можно увидеть насосы, колесо водяной турбины и другие агрегаты. Шлюзы лучше всего рассматривать с воды во время прогулки на теплоходе.

Машинное здание Угличской ГЭС.
Машинное здание Угличской ГЭС.

Как попасть: забронировать место в группе по телефону на официальном сайте музея.

Сколько стоит: взрослый билет — 450 рублей.

Время работы: ежедневно, кроме понедельников и некоторых праздничных дней. Сеансы начинаются в 11:00, 14:00 и 16:00.

Продолжительность: экскурсия по музею длится 60 минут.

Что посмотреть рядом: Углич — город из маршрута «Золотое кольцо». Многие его здания входят в состав Угличского историко-архитектурного и художественного музея. Например, Церковь Дмитрия на Крови, построенная на месте гибели царевича Дмитрия.

Михайловский горно-обогатительный комбинат

Курская область, город Железногорск (52.313456, 35.405467)

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Красная земляная воронка Михайловского ГОКа выглядит масштабно. Работающие в ней поезда и огромные самосвалы со смотровой площадки кажутся не больше муравьев. Здесь добывают железную руду, поэтому в воздухе висит пыль «ржавого» цвета.

Еще недавно хтоническую разработку можно было только наблюдать со стороны. А теперь предприятие разработало промышленные туры, в которых можно приблизиться к процессам добычи и обогащения сырья.

Вид со смотровой площадки на Михайловский ГОК.
Вид со смотровой площадки на Михайловский ГОК.

Семейные экскурсии проводятся по обновленному музейному центру и двум смотровым площадкам. Есть и контент 18+: взрослых посетителей провезут по территории предприятия и покажут 240-тонные БелАЗы, 23убовые экскаваторы, мощные буровые установки, а затем отправят на фабрику окомкования, где руда превращается в сырье для стали и чугуна.

Голодных накормят настоящим горняцким обедом.

Как попасть: не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты посещения, оставить заявку на официальном сайте экскурсионного бюро предприятия.

Сколько стоит: простые маршруты для взрослых — от 600 рублей, а с визитом в индустриальную часть — от 1200 рублей. Индивидуальный тур обойдется дороже.

Время работы: ежедневно, кроме воскресенья.

Продолжительность: от 2 часов на семейной экскурсии до 4 часов в варианте 18+.

Что посмотреть рядом: самое модное место Железногорска — центр современного искусства «Цикорий». В полутора часах езды от ГОК находятся Курск и мемориальный комплекс «Курская дуга».

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Василиса Тарунова
Фото:Василиса Тарунова, компания OMK, Wikimedia, ВКонтакте
Количество просмотров 8570
06.08.2024
Фото:Василиса Тарунова, компания OMK, Wikimedia, ВКонтакте
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