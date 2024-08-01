На смену лежаку и зонтику: 6 дивных локаций Черноморского побережья

«За рулем» подготовил автотур для отдыхающих на Черном море

Если приехали в Анапу или Геленджик на машине и уже успели устать от «овощного» отдыха, устройте себе небольшое путешествие вдоль побережья. По пути будет много живописных мест, добираться до которых удобно именно на автомобиле.

Бугазская коса

Краснодарский край, муниципальный округ Анапа (45.084272, 36.971809)

Коса длиной 12 км и шириной около 300 метров между Черным морем и Кизилташским лиманом похожа на гигантский пляж. Это место часто называют «русскими Мальдивами».

Чистый мелкий песок, пологий вход в море, бирюзовая вода и шикарные виды, открывающиеся с дюн, привлекают туристов. Сюда часто заплывают дельфины, иногда очень близко. Здесь же можно увидеть редкие виды растений.

Благодаря особенной розе ветров Бугазская коса – одно из лучших мест в России для занятия кайтсерфингом. На косе работают кайт-школы для всех желающих. Также можно взять урок виндсерфинга и дайвинга.

Пляж на Бугазской косе.

Проезд на автомобилях по косе запрещен. Машины оставляют на стоянке и идут пешком около 5 минут до начала косы.

Где поесть. В кафе «Три кота» (Бугазская коса, 14/1) готовят шашлыки, блюда из свежевыловленной рыбы и морепродуктов.

Где переночевать. Опытные туристы ночуют прямо на косе, в палатках. Для тех, кто предпочитает комфорт, работают глэмпинги со всеми удобствами. Например, BlagaDom, расположенный на территории заказника Бугазская коса (45.072117, 37.012401).

Кипарисовое озеро в Сукко

Краснодарский край, село Сукко, Речной переулок, 12А (44.809360, 37.439721)

Единственное место в России, где растут болотные кипарисы – прямо в воде. Родина этих деревьев – Северная Америка. И то, что они 90 лет назад прижились в Краснодарском крае, удивляет даже ученых-ботаников.

К 35-метровым гигантам с обхватом ствола 5 метров подплывают на катамаране или лодке, самостоятельно или с инструктором. А осенью, когда озеро пересыхает, до кипарисов можно дойти пешком, увидев причудливо переплетающиеся корни.

Самые красивые виды открываются с высоты – над озером и парком «Долина впечатлений» можно прокатиться на зип-лайне (аналог современной «тарзанки»).

Еще здесь рыбачат (лодку и снасти дают в прокат), готовят улов на мангале и занимаются сапбордингом.

Уникальное кипарисовое озеро в Сукко.

Где поесть. У пляжа в кафе «Шашлык в тандыре» (44.808181, 37.439867) или пабе «Шатер» (44.808011, 37.439809). Рядом с кафе есть автопарковка.

Где переночевать. Рядом с озером – база отдыха «Кипарис» (Яркая улица, 8) с уютными коттеджами, собственным бассейном и парковкой.

Сухогруз «Рио»

Краснодарский край, муниципальное образование Геленджик, село Кабардинка, улица Мира (44.619980, 37.914455)

Во время сильного шторма в декабре 2018 года морской сухогруз размером с пятиэтажный дом под флагом африканской Тоголезской республики выбросило на мель в районе мыса Дооб, неподалеку от села Кабардинка. Команду эвакуировали, а судно осталось брошенным – снимать его с мели для собственника оказалось слишком дорого.

В 2019 году балкер выкупили российские предприниматели. Скорее всего, «Рио» со временем распилят и вывезут, а пока он превратился в туристический объект.

Экскурсия платная: взрослый билет стоит от 500 (осмотр палубы и носовой части) до 1000 рублей (каюты, машинное отделение, капитанская рубка). Вырученные средства идут на поддержание работы основных агрегатов судна.

Брошенный сухогруз «Рио», севший на мель неподалеку от села Кабардинка.

Где поесть. В ресторане с видом на море The Palma, который находится в отеле Scala Kabardinka (улица Мира, 3).

Где переночевать. Отель Scala Kabardinka (улица Мира, 3) расположен неподалеку от достопримечательности. Остановиться здесь можно в «индейском вигваме», кемпере или сьюте в лесу либо с видом на море. В каждом номере есть все необходимое для комфортного проживания.

Культурный центр «Старый парк»

Краснодарский край, муниципальное образование Геленджик, село Кабардинка, Черноморская улица, 55 (44.644270, 37.935830)

В парке можно совершить путешествие во времени, погружаясь в разные эпохи, культуры и традиции. Среди цветущих экзотических цветов, кустарников и деревьев расположены точные мини-копии самых известных зданий мира:

египетская пирамида Хеопса и сфинкс;

античные храм Зевса и скульптуры;

японский часовня Синто и пруд с карпами;

индийский храм Тадж-Махал;

постройки в стиле европейской готики.

В каждое здание можно войти - внутри воссоздано внутреннее убранство реальных памятников архитектуры.

Культурный центр «Старый парк».

На территории работают уникальные музеи. «Дом Кавказа» с богатой коллекцией, рассказывающей об истории кавказских народов России. В «Музее православной культуры» собрана большая коллекция икон. В «Доме Востока» хранятся доспехи японских самураев, индийская скульптура, старинные китайские и среднеазиатские артефакты. В театре дают спектакли и устраивают музыкальные вечера.

Удивительно, но все здания построены по проекту одного автора – создателя «Старого парка» Александра Алексеева.

Взрослый билет стоит 800 рублей, детский – 400 рублей, малыши до 6 лет посещают парк бесплатно. Есть бесплатная парковка.

Где поесть. На территории парка работает кафе.

Где переночевать. Недалеко от парка и от моря расположена база отдыха «Метро» (улица Мира, 18А). Переночевать можно в домиках с кондиционерами и всем необходимым для камфорного отдыха.

Скала «Парус»

Краснодарский край, муниципальное образование Геленджик (44.438624, 38.184573)

Отвесная скала из песчаника, формой напоминающая натянутый ветрами парус корабля, возвышается над морем на 30 метров. От основного скального массива Парус отделяет провал. Когда-то скала-останец была частью массива, но из-за воздушно-водной эрозии (проще говоря, под воздействием ветра и волн) приобрела необычную форму.

В 1971 году Парусу присвоили звание памятник природы. Ряд ученых полагает, что скала под воздействием природной эрозии продолжает разрушаться, поэтому увидеть эту красоту хотя бы раз в жизни стоит.

К Парусу можно подойти с берега, частично по камням, частично по морю. Путь довольно сложный, нужны нескользящие сандалии, фиксирующие щиколотку. Проще подплыть по морю – лучше с экскурсией.

Некоторые туристы ради удачных селфи забираются в отверстие, расположенное на высоте примерно 2,5 метра. По легенде, это отверстие было пробито артиллерией во время Кавказских войн.

Скала Парус.

С торца скалы наверх проложен скалолазный маршрут. Но он довольно старый, кое-где осыпается, некоторые крючья шатаются. Пользоваться им опасно.

На побережье у скалы – благоустроенный пляж с мелкой галькой, пологим спуском в воду и чистой водой. Район находится в хвойном лесу, с соснами и можжевельником – воздух здесь по-настоящему «вкусный».

Оставить автомобиль можно у входа на пляж – тут расположены бесплатная и платная парковки.

Где поесть. На пляже работает кафе и столовая.

Где переночевать. В ближайшем селе Прасковеевка достаточно гостевых домов и баз отдыха. Например, гостевой дом «Парус» (44.467587, 38.216864) с разумным соотношением цена-качество.

Полковничьи водопады

Краснодарский край, Туапсинский муниципальный округ, Джубгское городское поселение (44.399765, 38.700587)

Девять красивейших водопадов высотой от 2 до 18 метров расположены на реке Каменистой, рядом с хутором Полковничий (16 км от посёлка Джубга).

Автомобили можно оставить на платной стоянке у хутора. Путь к водопадам частично будет проходить вдоль реки по утоптанным тропинкам, частично по самому руслу. Река Каменистая летом пересыхает, обнажая скальное дно, но участки воды на маршруте все же попадаются.

Имеет смысл обуть резиновые сапоги – вода в Каменистой, берущей исток в горах, даже в разгар лета бывает ледяной.

Для тех, кто любит комфорт, устраивают экскурсии на джипах по всему маршруту.

Водопады на реке Каменистая.

Где поесть. В поселке Джубга много кафе и ресторанов разной ценовой категории. Недорого и вкусно можно поесть в кафе «Утка» (улица Советская, 17Б).

Где переночевать. Много предложений в частном секторе хутора Полковничий. В Джубге можно поселиться в мини-отеле или гостевом доме, например, в гостинице «Берегиня» (микрорайон Восток, 29).

Дорога к морю! Не спешите – есть что посмотреть по пути