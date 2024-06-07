На машине в Казань — в гости к Барсу и Зиланту

"За рулем" подготовил автогид выходного дня по Казани

В большом и красивом городе есть все для насыщенного туристического уикенда. Во-первых, историческое наследие, легенды, особенности национальной культуры и традиций, с которыми можно познакомиться буквально везде: от музеев до фастфудной забегаловки.

Во-вторых, это особый восточный колорит современной архитектуры.

В-третьих, приятные, стильные парки и целые гастрономические улицы, где можно просто отдохнуть душой и телом.

Из года в год Казань пользуется стабильным интересом путешественников в качестве маршрута выходного дня. Спрос на направления подогрел недавно вышедший сериал «Слово пацана». Спойлер: снимался он не в этом городе, да и бывшие бандитские кварталы за последние 40 лет заметно изменились в лучшую сторону.

А благодаря новой скоростной трассе Москва-Казань, импульс для развития получил и автомобильный туризм. Как добраться до Казани, где припарковаться и поесть, что нельзя пропустить — ответы в нашем кратком автогиде.

Как доехать до Казани ?

Классический автомаршрут Москва-Казань ведет по Горьковскому шоссе (федеральная трасса М-7), с магистральными участками (Е-22). Расстояние в 800 км в среднем можно преодолеть за 11-12 часов. Дорога проходит через древний белокаменный Владимир, деревянный модерновый Гороховец, концептуальный Нижний Новгород и самобытные Чебоксары (для прокладки маршрута в навигаторе поставьте метку «избегать платных дорог»). В каждом из этих городов можно поесть и переночевать, если дорога покажется утомительной.

Сэкономить время в пути позволит новая платная трасса М-12. По ней от Москвы до Казани можно добраться за 8 часов. Широкая, хорошо освещенная дорога оборудована безбарьерной системой оплаты, так что разрешенную скорость в 110 км можно держать в течение всего пути (маршрут в навигаторе).

Трасса открылась только в 2023 году, поэтому инфраструктура пока развита недостаточно. Практически нет мест для остановок и отдыха, заправки встречаются редко, и есть риск попасть в длинную очередь за бензином. Единственные общепиты на М-12 — фирменные кафе на заправках, в которых можно взять хот-доги, булочки и кофе.

Стоимость проезда от Москвы до Казани составляет примерно 5 000 рублей в один конец (точно рассчитать можно тут).

Где парковаться в Казани ?

Основные достопримечательности расположены в центре Казани, где удобнее перемещаться пешком. Однако автомобиль пригодится для визита в отдаленные локации города. На центральных улицах не так много мест для парковки, есть платные зоны. Стоимость парковки стартует от 30 рублей в час. Около Кремля есть двухэтажная крытая охраняемая стоянка, час на которой обойдется в 150 рублей.

В городе работают эвакуаторы, так как во многих местах (следите за знаками!) оставлять машины запрещено. В Казани есть три штрафстоянки, и чтобы узнать, куда именно отвезли автомобиль, следует позвонить по единому номеру 8-800-333-77-66.

В 2024 году спасение машины обойдется в 5838 рублей. Эта сумма формируется из самого штрафа (1500 рублей), а также оплаты штрафстоянки и услуг эвакуатора (4338 рублей).

Штраф можно оплатить через портал «Госуслуги», а остальная часть денег вносится на месте. Из-за этого на штрафстоянке придется постоять в нескольких очередях.

Где остановиться в Казани?

В Казани много гостиниц и апартаментов разной ценовой категории. Например, в отеле международной сети IBIS стоимость двухместного номера стартует от 9500 рублей за ночь.

Есть и жилье попроще и подешевле - в гостинице "Гвардейская" можно переночевать за 2500 рублей.

Где поесть в Казани ?

Гастрономическая культура Казани предлагает как национальную кухню, так и современные сеты от шеф-поваров модных заведений.

Быстро и вкусно можно перекусить в сетевых ресторанах национального фастфуда «Кыстыбый» и «Тюбетей». В первом традиционные лепешки с начинкой представлены в виде шаурмы, тако и буррито. Во втором за пару минут подадут классические татарские блюда.

Более основательное и дорогое знакомство с национальной кухней получится в историческом кафе «Сказка», где стоит попробовать блюда из козлятины и гусятины, эчпочмаки и чак-чак.

А в стильном баре «Штоф» можно посидеть вечером с бокалом горячительного напитка.

Что посмотреть в Казани?

Центр семьи «Казан»

Улица Сибгата Хакима, 4 (55.812702, 49.108340)

Эффектное здание, напоминающее котел над пламенем очага, лучше смотреть дважды. Днем со смотровой площадки на крыше открываются захватывающие виды на Волгу и Кремль на другом берегу.

Центр семьи «Казан».

В солнечном свете можно в деталях рассмотреть и сфотографировать четыре гигантские фигуры сказочных существ у подножия здания. А на закате отчетливо видны барсы (символы республики Татарстан) и драконы Зиланты (символы Казани), сплетающиеся в ажурное кружево верхней части Казана.

Барсы - символы республики Татарстан. А драконы Зиланты - символы Казани.

Вход на смотровую площадку стоит 200 рублей. Подняться на верхний этаж можно только по лестнице. Большая парковка около Центра — бесплатная.

Казанский Кремль

Проезд Шейнкмана (55.797557, 49.107295)

Казанский Кремль.

Внутри белокаменного периметра Кремля находятся еще три точки туристического притяжения. Устремленная в небеса мечеть «Кул-Шариф» воссоздана в середине 1990-х годов по образцу прежней разрушенной Иваном Грозным.

Мечеть "Кул-Шариф".

Благовещенский собор XVI века построен по образу и подобию Успенского собора в Москве. Так был подчеркнут важный для страны статус Казани после завоевания.

Слегка наклоненная башня Сююмбике украшена эффектными воротами «Солнце и Луна». Она является визитной карточкой города.

Башня Сююмбике.

Неподалеку от Кремля расположен недавно построенный Дворец земледельцев, чей фасад пронзает ветвистое искусственное дерево.

Дворец Земледельцев.

Озеро Кабан

Озеро Нижний Кабан (55.776588, 49.123572)

Одно из самых живописных мест Казани — легенда в оправе современных урбанистических набережных.

Говорят, на дне озера до сих пор лежит золото, которое утопили ханы, спасавшиеся от войска Ивана Грозного. Здесь особенно приятно прогуляться вечером и посмотреть на отражения домов в воде.

Озеро Кабан.

Храм всех религий

Улица Старо-Аракчинская, 4 (55.800559, 48.974865)

Вселенский Храм Всех Религий.

Гигантское пространство служит не религии, а искусству. Дом, похожий на храмы всех конфессий одновременно, построили известные татарские скульпторы Ильдар и Ильгиз Хановы.

Интерьер каждой комнаты посвящен отдельной теме. Эффектный арт-объект — крыша с элементами пагоды, церкви, костела, мечи, синагоги, пирамиды.

Внутри Храма Всех Религий.

Припарковать машину можно на стихийной парковке напротив храма.

Арт-пространство «Фабрика Алафузова»

Улица Гладилова, 55 (55.811707, 49.065458)

Арт-пространство «Фабрика Алафузова».

Новая туристическая география Казани представлена развалинами бывшей текстильной фабрики. Концептуальное арт-пространство заполнено гигантскими масками, граффити, андроидами, распотрошенными игрушками и другими арт-объектами в стиле андеграунд.

Арт-пространство «Фабрика Алафузова».

Вход на фабрику стоит 200 рублей. Припарковать автомобиль можно бесплатно на соседних улицах, убедившись, что стоянка разрешена.

Если едете в Казань из Москвы, по пути загляните в Муром (вот это место в навигаторе). Об удивительном в этом городе мы подготовили отдельный материал.

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