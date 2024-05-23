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Едем в Муром: за калачами, молодильной водой и богатырской силой

«За рулем» подготовил автотур на родину Ильи Муромца

Древний город на высоком берегу Оки старше Москвы – он был основан в 862 году. Город окутан романтической и сказочной аурой: тут родился богатырь Илья Муромец и жили покровители брака Петр и Феврония Муромские.

Здесь четыре православных монастыря, каждый из которых связан с почитаемыми в России чудотворцами.

А еще в Муром едут отдыхать, купаться и рыбачить на Оку – река в этом месте широкая, спокойная и чистая.

Вид на Муром с правого берега Оки.
Вид на Муром с правого берега Оки.

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Как доехать?

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От Москвы до Мурома немногим больше 310 км, этот путь по трассе М-7 преодолеете примерно за 5-6 часов. Приготовьтесь к пробкам загруженного Горьковского шоссе: в районе Балашихи и Купавны плотный поток даже в будние дни. Двигаться предстоит до объездного шоссе Владимира, дальше по указателю на Муром.

Комфортнее и вдвое быстрее доедете по платной дороге М-12 «Восток». Стоимость дороги до Мурома с апреля 2024 года составляет 2224 рубля. Останавливаться на трассе нельзя – только на МФЗ (многофункциональных зонах), где есть заправки, кафе, мини-маркеты, на некоторых – даже детские площадки.

На всей трассе пока только 18 МФЗ. Поэтому лучше отправляться в путешествие с полным баком.

Зарядить электрокар в Муроме можно в микрорайоне Центр (55.578669, 42.055482).

Где парковаться в Муроме?

В обычные дни найти место не проблема. Но если планируете приехать в город в православные праздники или на День любви, семьи и верности (8 июля), рассчитывайте оставить машину на окраине города или на гостиничной парковке. В центре мест не будет, да и улицы могут быть перекрыты.

Где остановиться в Муроме?

Отель «Есенин», Тимирязевская улица, 17 (55.583479,42.054226)

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Небольшой арт-отель, украшенный картинами и игрушками работы местных художников, расположен в историческом центре города. В стоимость входят завтрак, бесплатный Wi-Fi. Место на парковке – за отдельную плату.

Изюминка отеля – чайная церемония «под старые пластинки». Каждый вечер гостей угощают травяным чаем с выпечкой.

Отель «Муром», Московская улица, 43 (43 55.576983, 42.041231)

Уютные номера с продуманным интерьером, новой мебелью и всем необходимым для комфортного проживания. В стоимость входят завтрак по системе «шведский стол», Wi-Fi и парковка. Пообедать за отдельную плату можно в расположенном в отеле кафе.

Отель X.ROOM, Московская улица, 87 (55.575301, 42.029106)

Новый современный отель. Для гостей работают бесплатная охраняемая парковка, ресторан-кондитерская X.lovelli, тренажерный зал. В номерах есть все необходимое, включая бесплатный Wi-Fi и розетки с USB-подключением. Для детей работает игровая комната с аниматором.

Где поесть в Муроме?

Трапезная «У Ильи, у Муромца», улица Ленина, 25 (55.578168, 42.052603)

Едем на Вольный Дон — к казачьим куреням и древнейшему слону

Кафе-музей русской кухни, стилизованное под сказочную избу. Блюда подают в глиняной посуде, интерьер украшен старинной утварью и фигурками сказочных персонажей. Гости хвалят «Шти по-муромски» за 350 рублей, фирменное блюдо «Окская жемчужина» из рыбы трех сортов за 900 рублей, чай «Разнотравье» за 500 рублей.

Средний чек: 1500 руб.

Xlovelli, Московская улица, 87 (55.575301, 42.029106)

Ресторан на первом этаже гостиницы славится большими порциями и красивой подачей блюд. Особенно хороши здесь десерты, разнообразная пицца (от 550 рублей) и паста (от 600 рублей).

Средний чек: 1000-1500 рублей.

Кафе «УтроВечер», Московская улица, 43 (55.577065,42.041578)

Кафе с авторскими блюдами расположено в отеле «Муром». Попробуйте щи с уткой за 590 рублей, телячьи щечки за 790, фисташковый рулет с малиной за 350 рублей. К блюдам подают свежевыпеченный хлеб.

Средний чек: 1000-1500 рублей.

Что посмотреть в Муроме?

Спасо-Преображенский монастырь

Улица Лакина (55.572846, 42.066070)

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Старейший в России мужской монастырь впервые упомянут в «Повести временных лет» в 1096 году.

На территории обители семь действующих храмов и шесть часовен. Главная церковь – Покровская. В верхнем храме церкви хранится главная святыня монастыря икона Божией Матери «Скоропослушница» (что означает «скоро слышащая молитвы»).

Рядом икона и ковчег с частицами мощей святых благоверных князей Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.

В нижнем храме церкви хранятся частицы мощей преподобного Илии Муромца. Воин, ставший прототипом былинного богатыря, в конце жизни принял монашество и в 1643 году был причислен к лику святых.

Гробница работы С. Никитина выполнена в виде скульптурного изображения. В правой руке Илия держит богатырский меч. В левой руке, выполненной из серебра, – ковчег, в котором хранятся частички мощей святого.

По красивой, ухоженной территории монастыря приятно прогуляться, любуясь видами на Оку. В звоннице церкви Сергия Радонежского можно увидеть старинные колокола-била, позвонить в них может каждый желающий.

А в монастырской пекарне пекут знаменитые муромские калачи – обязательно попробуйте.

Спасо-Преображенский монастырь.
Спасо-Преображенский монастырь.

Музей «Хлебная горница»

Улица Амосова, 48 (55.569142, 42.021963)

Муром – родина калачей, здесь их пекут с XVI века. Их готовили в форме замка с круглой ручкой – чтоб удобно было держать. Калачи часто ели на улице, немытыми руками, и поэтому ручку бросали нищим или собакам. Выражение «дошел до ручки», означающее «опустился, обнищал», по легенде, тоже родом из Мурома.

В музее можно узнать историю калачей и пряников, принять участие в чаепитии и приготовить лакомства самостоятельно.

Запись – на сайте музея.

Музей «Хлебная горница».
Музей «Хлебная горница».

Муромский вантовый мост

(55.616270, 42.071455)

Воздушный, будто невесомый, мост через Оку был открыт в 2009 году. Путепровод длиной около 1,4 км, шириной 15 м, высотой 90 м связал Владимирскую, Нижегородскую и Рязанскую области и разгрузил Муром от транзитного транспорта. По мосту можно проехать на машине, но лучше прогуляться пешком – с него открываются красивейшие виды на Оку.

Мост называют «поющим»: в ветреную погоду ванты издают звуки, похожие на мелодию.

В 2013 году путепровод завоевал звание «Самый красивый мост России».

Муромский вантовый мост.
Муромский вантовый мост.

Водонапорная башня

Улица Ленина (55.578013, 42.053040)

Муром первым из городов Владимирской губернии обзавелся водопроводом – в 1864 году. Вода шла из Оки и по деревянным трубам поступала в колонки, поилки для лошадей, учреждения и крупные дома.

В XIX веке башня была самым высоким строением города. Она одновременно служила пожарной каланчой и флагштоком. Цветные флаги меняли в зависимости от погоды.

Так выглядела водонапорная башня в 1910 году (слева). Справа – ее современный вид.
Так выглядела водонапорная башня в 1910 году (слева). Справа – ее современный вид.

Муромский историко-художественный музей

Московская улица, 13 (55.578594, 42.049219); Первомайская улица, 6 (55.579872, 42.056013)

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Экспозиции находятся в двух зданиях – оба в центре города. Здесь можно увидеть редкие древнерусские иконы домонгольского периода, начиная с XIII века. Интересны украшения VII-XI веков племени мурома, которое дало имя городу, и бронзовые статуэтки Древнего Египта.

Привлекает внимание коллекция холодного (сабли, кинжалы, копья, бердыши, рогатины) и огнестрельного (мушкеты, фитильные и кремниевые ружья, винтовки, револьверы, пушки) начиная с ХVI века.

Всегда много посетителей у собрания мебели работы русских и немецких мастеров XVIII века; коллекции западноевропейского фарфора XVII-XIX веков; полотен русских художников XIX века, в том числе И. Шишкина, В. Сурикова, В. Поленова, К. Коровина.

Муромский историко-художественный музей.
Муромский историко-художественный музей.

Часовня Илии Муромца и изба Гущиных

Микрорайон Карачарово, улица Красина (55.540654, 42.085002)

Село Карачарово, в котором родился Муромец, стало микрорайоном города. Сюда едут к источнику – по легенде, он возник там, где конь богатыря ударил копытом. Есть поверье, что вода в источнике – «молодильная», дает здоровье и силы. Вода настолько прозрачная, что ее почти не видно. Тут можно и попить водички, и набрать с собой. Самые смелые окунаются в купель. Но делать это без опыта «моржевания» не стоит.

Часовня Илии Муромца в Карачарово.
Часовня Илии Муромца в Карачарово.

Над родником возведена часовня Илии Муромца. В этом же микрорайоне стоит дом Гущиных – такой была фамилия былинного богатыря. Говорят, в доме до сих пор живут потомки Муромца.

По пути в Муром можно заехать в Военно-технический музей славы и Центральный музей военно-воздушных сил. Где они расположены и что там интересного, смотрите тут.

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  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
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За РулемКудинова Ирина
Фото:Wikimedia, ВКонтакте, YouTube
Количество просмотров 3
23.05.2024
Фото:Wikimedia, ВКонтакте, YouTube
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