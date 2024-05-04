Путешествуем по Карелии — 5 интереснейших мест, о которых не знают туристы

«За рулем» предлагает оригинальный автомобильный тур на Карельский перешеек

Маршрут: Парголово — Петяярви — Васильево — остров Коневец — Приозёрск

В быстром темпе этот маршрут можно проехать за сутки. Но лучше распланировать его на два дня, чтобы не бродить в темноте и спокойно все посмотреть. В пути встретятся красивые пейзажи, архитектурные достопримечательности и нерегулярно курсирующий водный трансфер. Остановиться на ночь можно в гостиницах и на базах отдыха.

Шуваловский парк

Санкт-Петербург, Парголово (60.076699, 30.304237)

До зеленой территории Шуваловского парка пока благоустройство не дошло. Здесь всё дышит ностальгией по прошлым десятилетиям. Потрескавшиеся дорожки графского парка приводят к затянутому ряской «черному» пруду в форме треуголки Наполеона.

Мрачный деревянный дом юриста Георга Месмахера завораживает стрельчатыми окнами и остроконечными башенками. Элементы фасадов и прозрачный купол-конус придают неоготической церкви святых апостолов Петра и Павла 1830-х годов сходство со скелетом морского существа.

Построенная в начале XX века огромная дача княгини Е.А. Воронцовой-Дашковой известна как Шуваловский дворец. Сегодня доступ на эту территорию ограничен.

Церковь Святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке.

Как доехать: от центра Санкт-Петербурга до Парголово примерно 20 км в направлении Выборгского шоссе. По Западному скоростному диаметру можно добраться быстрее, хотя придется сделать крюк. Стоимость проезда по ЗСД — от 200 рублей за участок.

Что с парковками: городской паркинг вдоль Заречной улицы (60.071593, 30.310191) или небольшой пятачок на Парковой улице (60.071210, 30.297945).

Где поесть: недалеко от парка можно выпить чаю в небольшой кондитерской «Паркала» (60.076083, 30.294333).

Заброшенная ГЭС

Ленинградская область, Приозерский район, поселок Петяярви, Государственный природный заказник Гряда Вярямянселькя (60.607569, 29.937743)

Финское название станции Петяярви переводится на русский язык как «Сосновое озеро». Название сохранилось, несмотря на вхождение территорий в состав СССР в середине XX века. Северные ландшафты природного заказника «Гряда Вярямянселькя» вполне соответствуют скандинавским топонимам.

Прогуливаясь по 11-километровой экологической тропе, увидите высокие хвойные деревья, серые голые камни и бурлящую на речных порогах воду. Примерно через час на пути встретится довоенная финская плотина Петяярви (Сосновская ГЭС) на реке Волчья. Строение выглядит заброшенным, однако сохранились арочные пролеты и механизмы с большими вентилями и шестернями.

С моста на верхней части плотины можно посмотреть вниз на «кипящую» воду. Здесь снимали одну сцену нового фантастического сериала «Иные».

Сосновская ГЭС на реке Волчья.

Как доехать: от Парголово до входа на экотропу в поселке Петровское ехать около полутора часов. С Новоприозерского шоссе в районе 57 км необходимо свернуть направо и двигаться до станции Петяярви.

Что с парковками: парковка около железнодорожной станции Петяярви (60.631080, 30.116320).

Где остановиться: база отдыха Villa Time находится прямо на территории заказника. Здесь можно забронировать коттедж (от 6000 рублей), сплавиться на сапах, прогуляться на лошадях, пожарить шашлыки и сходить в баню.

Храм на камне

Ленинградская область, Приозерский район, Мельниковское сельское поселение, деревня Васильево (60.877009, 29.824944)

Фундамент маленького храма святого апостола Андрея Первозванного цепляется за камень, выступающий из реки Вуоксы. На одиноком острове осталось место лишь для пары деревьев и крошечного причала. Каждый сезон этот пейзаж раскрывается уникальной красотой.

Картина меняется из-за погоды или времени суток. Например, иногда на рассвете можно увидеть, как храм парит в дымке речного тумана.

С берега к острову ведет массивный мост, который в сюрреалистической атмосфере места выглядит инородно. Двери церкви открыты только по выходным дням до 17:00.

Храм Святого апостола Андрея Первозванного на реке Вуоксе.

Как доехать: от Петровского до деревни Васильево — примерно 40 минут.

Что с парковками: стихийный паркинг на поляне около дороги справа после деревни Васильево (60.876312,29.820946). От нее до моста — еще около 200 метров пешком.

Конь-камень на острове Коневец

Ленинградская область, Приозерский район, Громовское сельское поселение, остров Коневец (60.848535, 30.584405)

На остров Коневец можно попасть на небольшом катере. В далекие-далекие времена на острове Коневец жили языческие финно-угорские племена. Их святилищем был огромный гранитный валун. По одной из версий название «Конь-камень» произошло из сходства с головой лошади.

В XIV веке святой Арсений Коневский обошел капище с иконой и навсегда изгнал древних духов с острова. В память о тех событиях в 1895 году на Конь-камне была построена крошечная часовня. Преподобный Арсений основал на Коневце мужской Рождество-Богородичный монастырь. В обители хранятся его мощи.

Еще одна нематериальная достопримечательность Коневца — тишина северных водных пейзажей.

Навигация открывается в конце апреля. Переезд от причала до Коневца займет около 50 минут. Билеты на монастырский катер можно заказать в паломнической службе обители, там же стоит уточнить расписание рейсов. Билеты на теплоход есть у туроператоров Санкт-Петербурга и Приозерска.

На частной моторной лодке можно добраться за 15 минут, но договариваться о трансфере придется на месте. Регулярного водного сообщения с островом нет, а при шторме отменяются любые рейсы.

Часовня на Конь-камне.

Как доехать: от стоянки на реке Вуоксе до речного вокзала в поселке Владимировка — около часа. Однако на пути есть железнодорожный переезд, на котором можно задержаться.

Что с парковками: стихийные парковки на улицах поселка Владимировка (60.834076, 30.469704).

Где остановиться: загородный комплекс «Владимировский» предоставляет номера (от 4900 рублей) и решает вопрос трансфера на Коневец. Собственный катер отправляется в 12:00, а возвращается в 18:00. Стоимость билетов для постояльцев от 2900 рублей (будни) до 3200 рублей (выходные).

Где поесть: ресторан отеля «Владимировский» или кафетерий на заправке «Роснефть» в поселке.

Крепость Корела

Ленинградская область, город Приозерск, Кукушкин остров (61.029881, 30.121466)

Если после возвращения с Коневца осталось время, то можно заглянуть в Приозёрск и осмотреть средневековую крепость Корела. Компактный бастион не раз играл ключевую роль в войнах допетровской эпохи. Также он «засветился» в начальной сцене фильма «Брат». Крепость работает до 17.00, кассы закрываются на полчаса раньше.

Корела — одна из самых древних сохранившихся до наших дней русских крепостей.

Как доехать: от поселка Владимировка до крепости Корела — чуть меньше часа.

Что с парковками: бесплатная музейная парковка недалеко от входа в крепость (61.033255, 30.123884) .

Где остановиться: маленькая гостиница экономкласса «Кексгольм» (от 2300 рублей).

Где поесть: кафетерий на заправке «Лукойл».