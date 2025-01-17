Едем в Рыбинск — в столицу бурлаков и на родину Голливуда

«За рулем» подготовил познавательный маршрут для поездки на выходные

Статус города, как и название, Рыбинск получил в 1777 году по указу Екатерины II. Ранее это была Рыбная слобода, а до 1504 года – Усть-Шексна.

Неспешный уездный купеческий город снабжал Россию и Европу зерном и поставлял рыбу для русских царей. А еще здесь сделал капитал основатель Нобелевской премии и родились «отцы» Голливуда.

Талантливые люди живут в Рыбинске и сейчас. Чтобы в этом убедиться, стоит хотя бы раз приехать в этот город, не похожий ни на один другой.

Как доехать до Рыбинска?

От Москвы до Рыбинска по автодорогам 310-340 км, в зависимости от маршрута время в пути – 4,5-5,5 часов.

Самый удобный (хоть и более протяженный по километражу) путь проходит по трассе М-8 «Холмогоры» (выбрать в навигаторе). Здесь качественное дорожное покрытие, развитая инфраструктура с заправками и кафешками.

Второй маршрут (выбрать в навигаторе) идет через Сергиев Посад, Калязин и Углич. Он короче примерно на 30 километров, но разогнаться здесь не получится. И дороги хуже, чем на М-8. Этот путь выбирают те, кто собирается посетить один из вышеназванных городов по пути.

Где остановиться в Рыбинске?

Гостевой дом Усадьба Тюменева

Рыбинск, улица Ломоносова, 21 (58.046626, 38.848520)

Старинный отреставрированный особняк, памятник архитектуры федерального значения, когда-то принадлежал купцу, городскому голове и благотворителю Федору Тюменеву. Сейчас в нем – один из самых атмосферных отелей Рыбинска.

Расположен в центре города, большинство исторических достопримечательностей – в шаговой доступности. В чистых номерах есть все, что нужно для комфортного проживания. Wi-Fi, парковка, чайная комната бесплатны для гостей. Цена за ночь – от 5000 рублей.

Гостиница «Рыбинск»

Рыбинск, Крестовая улица, 120 (58.052833,38.833278)

Отель с удачным соотношением «цена-качество» в самом центре города, недалеко от набережной. Wi-Fi и парковка с видеонаблюдением – бесплатно. Есть собственный магазин с сувенирами, цены – ниже, чем в городе. Цена за ночь: от 1100 рублей (в этом случае санузел будет на этаже) до 6200 рублей за улучшенный двухкомнатный номер с мини-кухней и балконом.

Отель Vikonda

Рыбинск, улица Бабушкина, 29 (58.057231, 38.765790)

Уютная современная гостиница расположена в здании торгового центра в 10-15 минутах езды от центра. Кафе, магазины, рестораны, кинотеатр, спа – все под рукой. В то же время в номерах очень тихо.

Гостей привлекают просторные комфортные номера, включенный в стоимость разнообразный завтрак по системе «шведский стол», высокий уровень сервиса, бесплатные Wi-Fi и парковка.

Цена за ночь – от 3800 рублей.

Где поесть в Рыбинске?

СупBerry

Рыбинск, Стоялая улица, 16 (58.048428, 38.852012)

Сюда приходят попробовать хиты местной кухни. Например, рыбинскую юшку – местный вариант ухи с зеленью (390 рублей), паштет из копченого леща со смородиной (350 рублей) и облепиховый чай с брусникой (320 рублей). Есть отдельное меню блюд из дровяной печи.

Средний чек: 800-1000 рублей.

Ресторан «Супberry».

Дом культуры и отдыха

Рыбинск, Крестовая улица, 80 (58.050889, 38.843565)

Ресторан с необычным названием находится в центре города, в отреставрированном старинном особняке XIX века, который признан объектом культурного наследия Ярославской области. Когда-то здесь жил городской голова Константин Расторгуев.

Гостям советуют попробовать императорскую уху из местного судака и лосося, которую по старинной традиции подают с самодельной имбирной настойкой. Успехом пользуются и блюда с грибами и ягодами из местных лесов.

Средний чек: 1000-1200 рублей.

Пиццафабрика

Рыбинск, улица Пушкина, 2А (58.051545, 38.841805)

Сюда любят приходить семьи с детьми. В кафе можно позавтракать или пообедать по-домашнему вкусными горячими блюдами или заказать пиццу, роллы, бургеры.

Средний чек: 800 рублей.

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