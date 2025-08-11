Путешествия
От Питера до Выборга: что посмотреть по пути за один день

«За рулем» подготовил необычное автомобильное путешествие по Ленинградской области

Самый короткий и быстрый путь из Санкт-Петербурга в Выборг – по трассе А-181 «Скандинавия». Примерно 150 км, около полутора часов – и вы в красивом средневековом городе на берегу Выборгского залива.

Именно эту дорогу выбирает главный герой фильма «Геля» дальнобойщик Саня, которому нужно перегнать Mercedes-Benz Gelandewagen с криминальной историей.

Как разворачивались события и что получилось из этой авантюры – узнаем совсем скоро. В прокат фильм «Геля» выходит 21 августа 2025 года.

А трейлер можно посмотреть уже сейчас.


Тем, кто любит путешествовать на автомобиле, лучше выбрать иной маршрут из Питера в Выборг – по Приморскому шоссе, вдоль Финского залива. Путь растягивается на целый день. Не только потому, что он более протяженный. По дороге есть несколько интересных мест, где стоит задержаться.

1. Усадьба Репина «Пенаты»

Поселок Репино, Приморское шоссе, 411 (60.155808, 29.896564)

Всего в 40 км от Санкт-Петербурга, в живописном поселке Репино, находится уникальная усадьба «Пенаты» — дом-музей великого русского художника Ильи Репина.

Здесь мастер провел последние три десятилетия своей жизни (с 1899 по 1930 год), создавая знаменитые полотна и принимая выдающихся гостей: Максима Горького, Федора Шаляпина, Александра Куприна и других известных современников. Усадьба получила название «Пенаты» в честь древнеримских богов-хранителей домашнего очага. Пенаты изображены на деревянных воротах усадьбы.

В разбитом по эскизам Репина парке находится могила художника — он завещал похоронить себя в любимых «Пенатах».

Вход на территорию парка – 100 рублей, дети – бесплатно (подробнее о ценах тут)

Усадьба Репина «Пенаты».
Усадьба Репина «Пенаты».

2. Особняк Новикова

Зеленогорск, улица Исполкомская, 6 (60.195727, 29.700181)

В живописном Зеленогорске (бывшем финском Териоки) сохранился необычный особняк начала XX века.

История дома окутана тайнами. По одной версии, его построил петербургский коммерсант Новиков как дачу для семьи, по другой – здесь был пансион для отдыхающих. После 1917 года в особняке размещались санатории, а в годы войны – финский штаб.

Сегодня здание частично сохранило оригинальные интерьеры: изразцовые печи и дубовую лестницу. Оно не имеет статуса памятника, но остается ярким примером курортной архитектуры Карельского перешейка.

Интересный факт: в 1930-х годах здесь останавливался писатель Михаил Зощенко.

Особняк Новикова.
Особняк Новикова.

3. Маяк Стирсудден

Выборгский район, поселок Озерки (60.185739,29.029917)

На мысе Стирсудден более полутора веков работает один из старейших маяков Балтики. Его история началась в 1872 году, когда здесь возвели первый деревянный маяк. Но уже через три года его заменили на каменную башню высотой 33 метра, которая по сей день помогает кораблям безопасно проходить эти места.

В 1907 году маяк оборудовали линзой, значительно улучшив видимость сигнального огня. Во время Зимней войны (1939–1940) и Великой Отечественной он имел стратегическое значение, освещая путь судам – как советским, так и немецким.

Сегодня маяк по-прежнему действует – его свет виден на расстоянии 18 морских миль. Рядом сохранился дом смотрителя XIX века.

Попасть к маяку непросто — он находится на закрытой территории, но иногда сюда организуют экскурсии.

Маяк Стирсудден.
Маяк Стирсудден.

Ольга Медведева
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 20244
11.08.2025 
Фото:Wikimedia
