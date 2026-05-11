Новый Freelander 8 отстранился от Land Rover. Подробности и дата выхода

Пятиметровый Freelander 8 будет гибридным и выйдет в Китае в июне 2026 года

Культовый внедорожник Freelander возвращается на дороги, но в совершенно неожиданном обличье.

Забудьте о скромном компакт-кроссовере девяностых – новая модель, получившая имя Freelander 8, превратилась в настоящего гиганта длиной более пяти метров. Теперь это не просто автомобиль, а отдельный бренд электрифицированных машин, который совместными усилиями возрождают британский Jaguar Land Rover и китайский автогигант Chery.

Внешность новинки сразу привлекает внимание смесью ностальгии и футуризма. Дизайнер Фил Симмонс, который работал над оригинальным Freelander, а также над Velar и Defender, намеренно сохранил треугольную форму задних боковых окон – это прямая отсылка к модели конца 1990-х. При этом передняя часть полностью закрыта: массивной решетки радиатора больше нет, еe место заняли прямоугольные фары и гладкая поверхность, характерная для современных электромобилей.

Freelander 8

Главный сюрприз кроется в размерах. При длине 5118 мм новый Freelander 8 вплотную приблизился к таким гигантам, как BMW X7 или Mercedes-Benz GLS. При этом для Европы автомобиль будет классическим пятиместным, предлагая огромный багажник вместо третьего ряда сидений, который оставят для Китая.

Технически машина построена на новой платформе, допускающей разные типы двигателей. Но на европейский рынок модель выйдет именно как подключаемый гибрид, способный проехать на электротяге около 160 километров.

Партнерство с китайскими технологическими лидерами добавило автомобилю высокотехнологичных черт. Системы помощи водителю разработаны компанией Huawei, а за быструю зарядку отвечает CATL с поддержкой 800-вольтовой системы.

Продажи новинки стартуют в Китае во второй половине 2026 года, а затем Freelander доберется до Ближнего Востока и Европы. Искать машину в салонах Jaguar Land Rover не стоит – у возрожденного бренда будет собственная дилерская сеть. Цены пока не объявлены, но позиционирование как «независимого глобального премиального электробренда» обещает соответствующий ценник.