Китайцы представили концепт своего Фрилендера. Это совсем другой автомобиль
Знаменитое имя Freelander, знакомое поклонникам внедорожников с 1997 года, возвращается в новом обличье.
На этот раз оно становится не просто моделью, а самостоятельным брендом премиальных электромобилей, созданным совместным предприятием Chery и Jaguar Land Rover. Официальный дебют концепта состоялся 31 марта в Шанхае, ознаменовав рождение марки, которая нацелена покорить не только китайский, но и все основные рынки мира.
В отличие от своего предшественника, новый Freelander будет работать независимо от привычных линеек Range Rover, Defender или Discovery. Бренд обзавелся собственной глобальной структурой с штаб-квартирой в Шанхае, дизайн-центрами в Великобритании и Китае, а также интеллектуальным производством на заводе в Чаншу.
Технической основой модели послужила модульная платформа Chery T1X с 800-вольтовой архитектурой, которая позволяет использовать как полностью электрические версии, так и гибридные установки с увеличенным запасом хода, где бензиновый двигатель работает только как генератор.
Первая модель, представленная в виде концепта Concept97, представляет собой крупный внедорожник с тремя рядами сидений (конфигурация 2+2+2). Автомобиль сохранил классические «квадратные» черты Land Rover – короткие свесы и вертикальный силуэт, но при этом получил современную начинку.
Интеллектуальные системы помощи водителю разработаны совместно с Huawei, а высокопроизводительный чип Qualcomm Snapdragon 8397 отвечает за работу всех электронных систем. Силовые батареи от CATL обеспечивают быструю зарядку мощностью до 360 кВт и оснащены усиленной защитой днища, рассчитанной на серьезные внедорожные нагрузки.
Старт продаж в Китае запланирован на вторую половину 2026 года, а затем начнется глобальная экспансия модели.
