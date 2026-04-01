Китайцы представили концепт своего Фрилендера. Это совсем другой автомобиль

Культовое имя британского Freelander возрождается как электробренд из Китая

Знаменитое имя Freelander, знакомое поклонникам внедорожников с 1997 года, возвращается в новом обличье.

На этот раз оно становится не просто моделью, а самостоятельным брендом премиальных электромобилей, созданным совместным предприятием Chery и Jaguar Land Rover. Официальный дебют концепта состоялся 31 марта в Шанхае, ознаменовав рождение марки, которая нацелена покорить не только китайский, но и все основные рынки мира.

В отличие от своего предшественника, новый Freelander будет работать независимо от привычных линеек Range Rover, Defender или Discovery. Бренд обзавелся собственной глобальной структурой с штаб-квартирой в Шанхае, дизайн-центрами в Великобритании и Китае, а также интеллектуальным производством на заводе в Чаншу.

Freelander Concept97

Технической основой модели послужила модульная платформа Chery T1X с 800-вольтовой архитектурой, которая позволяет использовать как полностью электрические версии, так и гибридные установки с увеличенным запасом хода, где бензиновый двигатель работает только как генератор.

Первая модель, представленная в виде концепта Concept97, представляет собой крупный внедорожник с тремя рядами сидений (конфигурация 2+2+2). Автомобиль сохранил классические «квадратные» черты Land Rover – короткие свесы и вертикальный силуэт, но при этом получил современную начинку.

Интеллектуальные системы помощи водителю разработаны совместно с Huawei, а высокопроизводительный чип Qualcomm Snapdragon 8397 отвечает за работу всех электронных систем. Силовые батареи от CATL обеспечивают быструю зарядку мощностью до 360 кВт и оснащены усиленной защитой днища, рассчитанной на серьезные внедорожные нагрузки.

Старт продаж в Китае запланирован на вторую половину 2026 года, а затем начнется глобальная экспансия модели.