Важные изменения для водителей (и не только) с 1 апреля. Не пропустите!

С апреля 2026 года российских водителей ждет пересчет стоимости ОСАГО

Первая весенняя неделя принесет российским автомобилистам сразу несколько важных перемен, и главная из них касается стоимости «автогражданки».

Стоимость ОСАГО за безаварийность езды

С 1 апреля всем водителям пересчитают коэффициент бонус-малус, или КБМ – тот самый персональный показатель, который дает скидку за безаварийную езду. Механизм прост: раз в год система анализирует историю водителя с 31 марта прошлого года по 1 апреля текущего. Если за этот период вы ни разу не стали виновником аварии, коэффициент пойдет вниз, а значит, полис ОСАГО в следующий раз обойдется дешевле.

А вот тем, кто спровоцировал ДТП, придется готовиться к росту тарифа. Минимальное значение КБМ сегодня составляет 0,46, а максимальное достигает 3,92. Так что безаварийное вождение – вполне реальный способ сэкономить.

Сезон проката электросамокатов и велосипедов

Столичные операторы проката приступили к размещению самокатов и велосипедов на велопарковках. Аренда транспорта в приложениях станет доступна с 1 апреля, сообщил Дептранс.

В этом сезоне для москвичей подготовлено 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4 тыс. электроскутеров улучшенной модели, 200 взрослых и 50 детских механических велосипедов, а также новые электросамокаты, собранные на заводе «Москвич».

Аренда транспорта возможна только после верификации через Mos ID. Система не допускает к аренде лиц младше 18 лет.

Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Цены на автомобили в России

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков ранее отмечал, что цены на новые автомобили в России продолжают постепенно расти. Данная тенденция прогнозируется также на апрель 2026 года. Аналогичной позиции придерживаются и другие эксперты рынка. При этом мнения относительно масштаба ценовой коррекции расходятся.

Новые правила расчета утильсбора

С 1 апреля планировалось вступление в силу новых правил расчета утильсбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Однако позже Минпромторг сообщил, что информация о сроке 1 апреля является неактуальной. В настоящее время проект соответствующего нормативного правового акта проходит процедуру согласования, включая рассмотрение поступивших замечаний и предложений.

Как ранее сообщал «Интерфакс», проектом постановления предлагалось распространить формулу расчета утильсбора на автомобили, ввозимые частными лицами.