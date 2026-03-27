Весна атакует: офтальмолог предупредил водителей о скрытых опасностях за рулем

Офтальмолог Иван Веденев рассказал о сезонных проблемах со зрением и дал советы водителям

Яркое солнце, пыльца за окном и работающий кондиционер могут обернуться для автомобилистов серьезным дискомфортом и даже временной потерей четкости зрения – врачи советуют не игнорировать первые признаки раздражения.

И если человек проводит много времени за рулем, нагрузка на органы зрения возрастает многократно, причем опасности подстерегают водителя не только на улице, но и внутри салона.

Аллергический конъюнктивит

Одна из самых частых весенних проблем – аллергический конъюнктивит. Его симптомы знакомы многим: зуд, слезотечение и отек век. Врач-офтальмолог клиники 3Z Иван Веденев объясняет, что автомобилисты часто сталкиваются с этим, когда едут с открытым окном в период цветения. Пыльца буквально влетает в глаза, мгновенно усиливая реакцию. В таких случаях лучшая тактика – держать стекла закрытыми и внимательно следить за чистотой салонного фильтра.

Кератоконъюнктивит

Однако аллергия – не единственный враг. Весеннее обострение кератоконъюнктивита может привести к более серьезным последствиям. При этой форме воспаления страдает не только слизистая, но и роговица, из-за чего картинка перед глазами теряет четкость, возникает мучительная светобоязнь и ощущение, будто в глаза насыпали песка. В запущенных случаях такие состояния чреваты повреждением тканей, поэтому при появлении боли или сильной чувствительности к свету врачи советуют не откладывать визит в клинику.

Синдром сухого глаза

Парадоксальная ситуация возникает и с синдромом сухого глаза. Казалось бы, весной влаги вокруг становится больше, но жжение и резь, особенно после поездки с работающим кондиционером, – явление распространенное. Поток воздуха из дефлекторов ускоряет испарение слезной пленки, вызывая дискомфорт. Организм реагирует на это по-своему – слезотечением, что часто путают с аллергией.

Вирусы

Не стоит забывать и о вирусных угрозах. Весной покраснение глаз нередко списывают на реакцию на цветение, хотя причиной может быть аденовирусный конъюнктивит. В этом случае, предупреждает эксперт, спасает только гигиена: важно как можно реже прикасаться к лицу, особенно после контакта с рулем или дверными ручками, а также использовать отдельные полотенца.

Фотокератит

Отдельная тема для водителей – яркое весеннее солнце. Длинный световой день и блики от мокрого асфальта или капота создают огромную нагрузку на зрение. Ультрафиолет при интенсивном воздействии способен вызывать ожоги роговицы – фотокератит. Чтобы солнечные лучи не стали причиной аварийной ситуации, офтальмологи настаивают: в машине обязательно должны быть качественные очки с УФ-фильтром, а лобовое стекло – идеально чистым.

