Максим Ликсутов: выпуск электросамокатов в Москве – важный шаг в развитии отечественных технологий

На заводе «Москвич» начали сборку электросамокатов для Яндекс Go

Столичный технокластер «Москвич», известный, прежде всего, как автомобильное производство, освоил новое направление.

На его мощностях стартовала сборка электросамокатов для сервиса Яндекс Go. Проект реализуется совместно с Департаментом транспорта Москвы и призван оценить потенциал выпуска российских комплектующих для средств индивидуальной мобильности. Первая партия из двух тысяч самокатов выйдет на линии городского проката в сезоне 2026 года.

Разработкой устройств занималось конструкторское бюро Яндекса, создавшее уникальный дизайн и начинку.

На заводе, где уже отлажены процессы крупноузловой сборки, самокаты проходят полный цикл подготовки: от сборки 118 узлов до многоступенчатого тестирования. Испытания включают проверку электроники, тормозов и ходовой части – устройства гоняют по треку, заставляя преодолевать пандусы, «лежачих полицейских» и имитацию брусчатки.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Запуск такого производства в столице – важный шаг в развитии отечественных технологий. Испытания новых самокатов Яндекса перед выходом на улицы соответствуют стандартам тестирования автомобиля. Это гарантирует, что транспорт готов к работе в любых условиях. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина делаем все, чтобы поездки горожан всегда оставались максимально надежными и комфортными».

На заводе «Москвич» начали сборку электросамокатов для Яндекс Go

На заводе «Москвич» всего за 60 дней с нуля организовали производственный участок площадью более 1000 квадратных метров для сборки электросамокатов. Инженеры технокластера создали не просто сборочную линию, а полноценную производственную площадку с собственным испытательным треком, станциями контроля качества и складскими помещениями.

Как рассказал заместитель директора технокластера Максим Клюшкин, новое подразделение вмещает склады для хранения комплектующих и готовой продукции. Каждое транспортное средство собирают более чем из сотни деталей, а за выпуском следят 20 высококвалифицированных специалистов, которых обучили специально для этого проекта.

Локализация сборки в Москве позволяет не только наращивать объемы производства, но и готовить кадры для всей отрасли. По словам руководителя конструкторского бюро «Яндекса» Виктора Карпова, проект позволит усилить экспертизу и подготовить специалистов, чьи знания впоследствии можно будет применять в обслуживании, ремонте и проектировании новых моделей средств индивидуальной мобильности по всей стране.

В планах – углубление локализации и создание полностью российской платформы электросамокатов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube