Максим Ликсутов: выпуск электросамокатов в Москве – важный шаг в развитии отечественных технологий
Столичный технокластер «Москвич», известный, прежде всего, как автомобильное производство, освоил новое направление.
На его мощностях стартовала сборка электросамокатов для сервиса Яндекс Go. Проект реализуется совместно с Департаментом транспорта Москвы и призван оценить потенциал выпуска российских комплектующих для средств индивидуальной мобильности. Первая партия из двух тысяч самокатов выйдет на линии городского проката в сезоне 2026 года.
Разработкой устройств занималось конструкторское бюро Яндекса, создавшее уникальный дизайн и начинку.
На заводе, где уже отлажены процессы крупноузловой сборки, самокаты проходят полный цикл подготовки: от сборки 118 узлов до многоступенчатого тестирования. Испытания включают проверку электроники, тормозов и ходовой части – устройства гоняют по треку, заставляя преодолевать пандусы, «лежачих полицейских» и имитацию брусчатки.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
«Запуск такого производства в столице – важный шаг в развитии отечественных технологий. Испытания новых самокатов Яндекса перед выходом на улицы соответствуют стандартам тестирования автомобиля. Это гарантирует, что транспорт готов к работе в любых условиях. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина делаем все, чтобы поездки горожан всегда оставались максимально надежными и комфортными».
На заводе «Москвич» всего за 60 дней с нуля организовали производственный участок площадью более 1000 квадратных метров для сборки электросамокатов. Инженеры технокластера создали не просто сборочную линию, а полноценную производственную площадку с собственным испытательным треком, станциями контроля качества и складскими помещениями.
Как рассказал заместитель директора технокластера Максим Клюшкин, новое подразделение вмещает склады для хранения комплектующих и готовой продукции. Каждое транспортное средство собирают более чем из сотни деталей, а за выпуском следят 20 высококвалифицированных специалистов, которых обучили специально для этого проекта.
Локализация сборки в Москве позволяет не только наращивать объемы производства, но и готовить кадры для всей отрасли. По словам руководителя конструкторского бюро «Яндекса» Виктора Карпова, проект позволит усилить экспертизу и подготовить специалистов, чьи знания впоследствии можно будет применять в обслуживании, ремонте и проектировании новых моделей средств индивидуальной мобильности по всей стране.
В планах – углубление локализации и создание полностью российской платформы электросамокатов.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube