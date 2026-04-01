Новый Soueast S06: просторный кузов, два типа привода и два турбомотора на любой вкус

В России стартовали продажи кроссовера Soueast S06 по цене от 3,099 млн рублей

При длине 4616 мм и ширине 1910 мм китайская модель Soueast S06 обещает самый вместительный салон в своем классе.

Высота новинки варьируется в зависимости от версии – 1685 мм у переднеприводной и 1690 мм у полноприводной. Завершают образ стильные 19-дюймовые колесные диски.

Главное техническое различие между двумя версиями городского кроссовера – под капотом. Базовая переднеприводная комплектация Престиж оснащена 1,5-литровым турбомотором с чугунным блоком цилиндров и распределенным впрыском. Этот агрегат выдает 147 л.с. и 210 Н·м крутящего момента, работая в паре с роботизированной трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями. Расход топлива в смешанном цикле здесь составляет 8 литров на 100 км.

Для тех, кому нужен полный привод и более уверенная динамика, подготовлен вариант Престиж с 1,6-литровым двигателем. В его конструкции применен алюминиевый блок с чугунными гильзами, система непосредственного впрыска и турбонаддув, что позволило поднять отдачу до 186 л.с. и 275 Н·м момента. В паре с этим мотором работает уже не робот, а классическая 8-ступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач. Расход топлива у полноприводной версии выше – 8,7 литра в смешанном цикле.

Автомобиль предлагается в четырех цветах кузова – зеленом, белом, черном и сером, а салон доступен в черно-красной или светло-серой гамме.

Обе версии оснащаются панорамной крышей с люком, атмосферной подсветкой, беспроводной зарядкой для смартфона мощностью 50 Вт, аудиосистемой Sony с восемью динамиками, а также комплексом электронных помощников, включающим систему кругового обзора 540°, мониторинг слепых зон и функцию предупреждения об опасности при открывании двери.

Для российских условий предусмотрен расширенный пакет обогревов: руля, сидений, лобового и заднего стекол, а также форсунок стеклоомывателя.

Полноприводную версию внешне можно отличить по зеленым тормозным суппортам, а внутри – по более крупному 15,6-дюймовому экрану мультимедиа вместо стандартного. Кроме того, в этой комплектации предусмотрены двойные шумоизолирующие стекла на передних дверях и подлокотники заднего ряда с подстаканниками.

Переднеприводная версия оценивается в 3 099 000 рублей, а полноприводная – в 3 479 000 рублей без учета выгод и льгот.