Freelander на базе «китайца», да еще и гибрид? Вот это номер

Freelander возвращается на платформе Chery как самостоятельный бренд

Jaguar Land Rover официально подтвердил скорое возрождение легендарного имени Freelander в качестве самостоятельного бренда.

Новая модель, разработанная эксклюзивно для китайского рынка, дебютирует в ближайшие месяцы. Теперь марка будет развиваться в рамках совместного предприятия британского автогиганта и китайской компании Chery.

В основе будущего внедорожника лежит знакомая платформа Chery T1X, та же, что и в моделях Jaecoo и Omoda.

Примечательно, что первая модель возрожденного бренда будет использовать подключаемую гибридную силовую установку.

По словам президента JLR China Цин Паня, задача новой модели – сохранить оригинальный дух независимости и свободы, присущий имени Freelander, но облаченный в современные технологии, чтобы отвечать запросам взыскательных китайских потребителей.

Над визуальным обликом автомобиля совместно трудятся дизайнерские студии обеих компаний. Производство будет налажено на заводе Chery Jaguar Land Rover в Чаншу, где сегодня собираются модели Discovery Sport и Evoque, чей выпуск прекратится к концу года, освобождая мощности для нового старта.

Land Rover Freelander – компактный премиум-кроссовер, который выпускался британским производителем Land Rover с 1997 по 2014 год.

