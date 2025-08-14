#
У автомобилей Land Rover обнаружен опасный дефект

Jaguar Land Rover отзывает 121,5 тыс. машин в США из-за трещины в подвеске

Компания Jaguar Land Rover, которая является частью индийского концерна Tata Motors, принимает решение об отзыве более 121,5 тысячи автомобилей в США. Согласно информации от Reuters, причиной этой отзывной кампании является возникновение трещин в шарнирах передней подвески.

Под отзыв попадают модели Range Rover и Range Rover Sport, хотя годы их выпуска не уточняются.

Ранее данная компания уже отзывала 20 999 автомобилей в США, и причиной этого также были вопросы с безопасностью, в данном случае речь шла о порванных подушках безопасности для пассажиров.

Эти подушки могли бы не предоставить необходимой защиты в случае аварии, что увеличивает риск получения травм.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: Reuters

Ушакова Ирина
Фото:Zuma\TASS
14.08.2025 
Фото:Zuma\TASS
