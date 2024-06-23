Стал известен первый европейский автомобиль, который «пересадят» на китайскую платформу

Land Rover Freelander станет первым автомобилем, использующим платформу Chery

Land Rover Freelander, выпускавшийся с 1997 по 2014 год, был популярен благодаря своей компактности и проходимости. После его ухода с рынка, его место занял Discovery Sport. Теперь же, спустя несколько лет, Freelander возвращается, но уже в совершенно новом амплуа. Chery, владелец платформы, на которую будут строиться новые электромобили Freelander, получит доступ к бренду, который несет в себе историю и репутацию.

Land Rover Freelander

Ключевой особенностью новых Freelander станет их полностью электрическая природа. Автомобили будут построены на платформе Chery, которая, по слухам, обладает высокой энергоэффективностью и возможностью масштабирования для разных размеров и типов кузова. Это позволяет предположить, что новая линейка Freelander может включать в себя не только компактные кроссоверы, но и более крупные модели, возможно, даже внедорожники.

Производство новых Freelander будет налажено на заводе Chery Jaguar Land Rover в Чаншу, Китай. Машины будут доступны на китайском рынке через розничную сеть Chery. В перспективе, JLR планирует экспортировать эти электромобили и на другие рынки.

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Источник: ITHome