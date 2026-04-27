#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне начали массово скупать автомобили: что происходит на рынке?
Freelander снова с нами – он, да не он

Культовый британский Freelander возрождается как подключаемый гибрид из Китая

Freelander снова с нами – но если прежде это была модель в гамме марки Land Rover, то теперь этим именем будет назван бренд, созданный в рамках содружества Ленд Ровера и Chery.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Freelander снова с нами – он, да не он
Freelander

Выпускать он будет кроссоверы – прототип первой модели красовался на выставке в Пекине. Во внешности есть отсылки к трехдверному Фрилендеру первого поколения. Но габариты концепта куда крупнее – по размерам он сопоставим с внедорожниками вроде Haval H9.

Заглянуть в салон пока не разрешают – видимо, идет финализация дизайна. 

Нет подробностей и по технике. Известно лишь, что Freelander будет подключаемым гибридом. Серийная версия ожидается в течение года.

Freelander – форма кузова уже вряд ли принципиально изменится, но от скрытых дверных ручек явно придется отказаться - с 2027 года в Китае они будут под запретом.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Тимкин Юрий
Алексеева Елена
Фото:Юрий Тимкин
Количество просмотров 5
27.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Land Rover Freelander

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв