Freelander снова с нами – он, да не он

Культовый британский Freelander возрождается как подключаемый гибрид из Китая

Freelander снова с нами – но если прежде это была модель в гамме марки Land Rover, то теперь этим именем будет назван бренд, созданный в рамках содружества Ленд Ровера и Chery.

Выпускать он будет кроссоверы – прототип первой модели красовался на выставке в Пекине. Во внешности есть отсылки к трехдверному Фрилендеру первого поколения. Но габариты концепта куда крупнее – по размерам он сопоставим с внедорожниками вроде Haval H9.

Заглянуть в салон пока не разрешают – видимо, идет финализация дизайна.

Нет подробностей и по технике. Известно лишь, что Freelander будет подключаемым гибридом. Серийная версия ожидается в течение года.

Freelander – форма кузова уже вряд ли принципиально изменится, но от скрытых дверных ручек явно придется отказаться - с 2027 года в Китае они будут под запретом.