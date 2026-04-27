Freelander снова с нами – он, да не он
Культовый британский Freelander возрождается как подключаемый гибрид из Китая
Freelander снова с нами – но если прежде это была модель в гамме марки Land Rover, то теперь этим именем будет назван бренд, созданный в рамках содружества Ленд Ровера и Chery.
Выпускать он будет кроссоверы – прототип первой модели красовался на выставке в Пекине. Во внешности есть отсылки к трехдверному Фрилендеру первого поколения. Но габариты концепта куда крупнее – по размерам он сопоставим с внедорожниками вроде Haval H9.
Заглянуть в салон пока не разрешают – видимо, идет финализация дизайна.
Нет подробностей и по технике. Известно лишь, что Freelander будет подключаемым гибридом. Серийная версия ожидается в течение года.
Freelander – форма кузова уже вряд ли принципиально изменится, но от скрытых дверных ручек явно придется отказаться - с 2027 года в Китае они будут под запретом.
Фото:Юрий Тимкин
5
27.04.2026
