Эта ошибка при замене масла убьет мотор

Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рассказал о частых ошибках, которые допускают автомобилисты при самостоятельной замене моторного масла.

Охвачен довольно широкий круг вопросов: почему не нужно слепо следовать предписаниям производителя о периодичности замены, как избежать покупки фильтра неверного типоразмера, чем чревато использование контрафактного масла уже в первые минуты после заливки... Кроме того, описан довольно распространенный «сюрприз», который может ждать вас под сливной пробкой масляного картера.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Купили подержанную машину или раньше меняли масло на сервисе? При отворачивании пробки вас может ждать сюрприз. На ней могут остаться витки резьбы из алюминиевого поддона. Такое бывает, если на прошлом ТО пробку затянули от души. А случается, что пробку уже успели обмотать фум-лентой или паклей.

Ситуация крайне неприятная. Теоретически резьбу можно перерезать на больший размер и купить новую пробку. Но объем работ большой. Вместо того чтобы за полчаса «махнуть» масло, вы остаетесь один на один с машиной, которую даже завести страшно – поддон не держит.

Эксперт напоминает, что существуют наборы для восстановления сливного отверстия. В отверстие с сорванной резьбой заворачиваем переходник, который сам нарезает себе резьбу, а затем в резьбу в переходнике вворачиваем новую маслосливную пробку. Можно восстановить резьбу и другими способами, но всегда важно соблюсти перпендикулярность оси резьбы и плоскости под уплотнительную шайбу.

Другие важные моменты, в которых важно не ошибиться при замене масла – в статье «За рулем»!

