Едем за хохломской росписью и богородской игрушкой — 4 модных народных промысла

«За рулем» подготовил автомобильные маршруты в самые творческие города

Россия славится художественными промыслами. Одни, например Гжель и Хохлома, вдохновляют творцов по всему миру. Другие – только возрождаются.

Мы предлагаем четыре маршрута, которые уже стали популярными среди туристов. Два центра народных промыслов находятся в Московской области, еще два расположены довольно далеко от столицы.

Хохломская роспись (Нижегородская область)

Огненные узоры на черном дереве — один из самых узнаваемых рисунков России. Согласно легендам, характерный стиль росписи зародился в нижегородских землях в XVIII веке. В селе Хохлома была первая и основная точка сбыта продукции.

Сегодня домом промысла стал другой населенный пункт — город Семёнов. Здесь открылся музейно-туристический центр «Золотая хохлома». Сотрудники бережно сохраняют традиции и историю народной росписи, а современные мастера создают новые шедевры, получающие призы на выставках.

Цвета у хохломской росписи – красные, оранжевые, зеленые и желтые. Фон — черный с золотым.

В некоторых комнатах центра алые ягоды и золотые завитки покрывают стены полностью, что производит значительный эффект. Гости музея могут принять участие в экскурсии «Тайны золотой хохломы» и мастер-классе, где опытные мастера помогут вам расписать собственную ложку.

Центр работает по предварительной записи, не забудьте оставить заявку на сайте.

Как доехать: от МКАД до Нижнего Новгорода по трассе М-7 (430 км), а затем еще примерно 70 км до музейно-туристического центра «Золотая хохлома» в городе Семёнов (56.791309, 44.504893).

Где припарковаться: бесплатный уличный паркинг около туристического центра (56.791894, 44.504110).

Как работает: со вторника по воскресенье (часы работы зависят от дня недели), понедельник — выходной.

Где остановиться: вокруг Светлояра есть несколько приятных загородных комплексов и баз отдыха, например «Святогор». А в Семёнове высокими рейтингами может похвастаться отель «Париж».

Где поесть: кафе «Семья» — по-домашнему уютное и располагает оборудованной детской комнатой. А в пекарне «Печкинъ» можно взять свежий хлеб и булочки.

Что посмотреть рядом: примерно в 45 минутах от Семёнова находится мистическое озеро Светлояр, на дне которого, по легенде, покоится Китеж-град (56.817402,45.095383).

Озеро Свелояр.

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