Непобедимый Кром, Ольгин крест, многоэтажная башня... — 7+ поводов поехать в Псков

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Псков — один из древнейших русских городов, первое упоминание о котором в «Повести временных лет» относится к 903 году.

Исторический центр – настоящий музей под открытым небом, живое свидетельство эпох, через которые прошла русская земля. Здесь можно увидеть старинные оборонительные сооружения, древние храмы и монастыри, десять из которых внесены в список ЮНЕСКО, и старейшие в стране купеческие палаты и усадьбы.

И просто полюбоваться живописными видами – очарование Пскова дополняют чистый воздух, леса, холмы и особая умиротворяющая атмосфера.

Сколько ехать до Пскова?

От Москвы до Пскова – около 730 км (дорога займет примерно 10 часов), от Санкт-Петербурга – 290 км (4 часа), от Смоленска – 461 км (6 часов), от Великого Новгорода – 240 км (3,5 часа).

Где остановиться в Пскове?

Двор Подзноева

Псков, улица Некрасова, 1Б (57.810495, 28.337116)

Отель расположен в здании торговых палат XVII века. Находится в историческом центре, в шаговой доступности большинство достопримечательностей города. Подходит для тех, кто хочет отдохнуть с комфортом – в отеле есть спа (бассейн, сауна, хаммам), тренажерный зал, кафе-кондитерская «Кофейные палаты», винотека «Винные палаты», «Пироговые палаты» и «Пивные палаты». Завтрак (шведский стол) включен в стоимость, парковка и Wi-Fi бесплатны для гостей.

Цена за ночь: от 6700 рублей

Ольгинская

Псков, Пароменская улица, 4 (57.819573, 28.323630)

Гостиница на берегу реки Великой, можно забронировать номер с красивыми видами на кремль. Недалеко часовня княгини Ольги и церковь Успения с колокольней.

Номера – функциональные, хорошо оснащены. Завтрак (шведский стол) включен в стоимость проживания. Парковка с видеонаблюдением и Wi-Fi – бесплатно.

Цена за ночь: от 3800 рублей.

Yang

Псков, Ольгинская набережная, 9А (57.817468, 28.322386)

Чистый и неплохо оснащенный хостел в пяти минутах ходьбы от кремля. В комнатах есть шкафчики и кондиционеры, Wi-Fi, кухня – с бытовой техникой и посудой, авто можно оставить на парковке.

Цена за ночь: от 900 рублей.

Где поесть в Пскове?

Трапезные палаты

Псков, улица Некрасова, 3 (57.810857, 28.3370160)

Известный в городе ресторан русской кухни находится в здании XVII века, принадлежавшем купцу Подзноеву. Интерьер стилизован под боярские палаты, в меню можно найти старинные русские блюда и псковские угощенья из дичи, псковской щуки, чудского судака с местными травами и овощами.

Средний чек: 2000-2500 рублей.

Хельга

Псков, Максима Горького, 6А (57.821056, 28.321142)

Популярный у жителей города и туристов ресторан стилизован под средневековый замок с фресками на стенах и массивной мебелью. Расположиться можно в одном из восьми залов, среди которых «Варяжский», «Византийский», «Княжий» и «Ольгин» – каждый со своим оформлением.

В обеденное время можно заказать бизнес-ланч всего за 400-500 рублей, а во время экскурсии узнать об истории Псковской земли и услышать легенды о княгине Ольге. Или поужинать горячими блюдами европейской и русской кухни из обширного основного меню с местными настойками.

Средний чек: 1500-2000 рублей.

Ресторан «Хельга», Ольгин зал.

Вот, блин!

Псков, Советская улица, 1/3 (57.818774, 28.331699)

Популярное место у туристов с детьми. В меню блины и вафли с самыми разными начинками, домашние супы и горячие блюда, десерты.

Средний чек: 700-1000 рублей.

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