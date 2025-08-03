Дорога в Пензу: Сура, окрошка и деревянные кружева

«За рулем» подготовил автопутешествие в старинный русский город

Пенза была основана в 1663 году на берегу реки Суры как крепость на юго-восточном рубеже Российского государства. Сегодня это уютный и гостеприимный город, где берегут интересные архитектурные памятники и местные традиции.

В Пензу едут, чтобы окунуться в атмосферу старинного русского города – в центре сохранились дома XIX века с ажурными наличниками, похожими на деревянное кружево. Считается, что пензенские наличники – отдельная страница в истории деревянного зодчества.

Не пропустите легендарный «Дом Мейерхольда» – центр театрального искусства с экспериментальными спектаклями, которые ставят последователи режиссера. В единственном в мире Музее одной картины каждое произведение становится главным героем экспозиции, а в Тарханах – родовой усадьбе Лермонтова – можно прикоснуться к истории великого поэта.

После насыщенного дня обязательно попробуйте освежающую пензенскую окрошку, ставшую гастрономическим символом региона.

Как доехать до Пензы?

Расстояние от Москвы до Пензы составляет 643 км, от Санкт-Петербурга – 1354 км, от Екатеринбурга – 1336 км, от Казани – 589 км, от Воронежа – 513 км.





Где остановиться в Пензе?

Отель «Heliopark Residence»

Пенза, улица Максима Горького, 22а (53.191651, 45.019689)

Современный отель в центре города с высоким уровнем сервиса, удобным расположением и разнообразными завтраками. К услугам гостей – бассейн, SPA и фитнес-центр.

Завтрак включен в стоимость, есть Wi-Fi и парковка.

Стоимость за ночь: от 7000 рублей.

Гостиница «Пенза»

Пенза, улица Славы, 10 (53.194690, 45.023545)

Уютная гостиница в центре города, из окон открываются виды на набережную. Рядом пешеходная улица Московская, художественная галерея и театр. В эргономичных номерах есть все необходимое для комфортного проживания. К услугам гостей сауна, кинозал и бар. Завтрак включен в стоимость.

Стоимость за ночь: от 3500 рублей

Отель «Тихая пристань»

Пенза, улица Лебедевская, 11 (53.182682, 45.022053)

Мини-отель в центре города, на острове Пески. До всех достопримечательностей рукой подать, в то же время доступны «дачные» радости: можно посидеть с удочкой на берегу, покататься на катере иди лодке по Суре, пожарить шашлык и позагорать.

Есть бесплатный Wi-Fi и парковка, общая, хорошо оснащенная кухня, ТВ, стиральная машинка.

Стоимость за ночь: от 1800 рублей.

Где поесть в Пензе?

Ресторан «Засека»

Пенза, улица Совхоз-техникум, 55 (53.180690, 44.948054)

Один из гастрономических символов города с уютной атмосферой и авторской кухней. Расположен на месте древней засечной оборонительной черты, охранявшей Пензу от набегов кочевников. В меню блюда русской кухни из печи – от пирожков с разнообразными начинками до стейка из сурского осетра. А еще здесь можно попробовать знаменитую пензенскую окрошку, ряженку с мороженым из луговых трав, местные сыры и авторские коктейли.

Средний чек: 2500 рублей.

Ресторан «Засека».

Ресторан «Сад»

Пенза, улица Московская, 74 (53.194420, 45.015704)

Популярный в городе ресторан средиземноморской кухни расположен в историческом здании. Сюда приходят попробовать пиццу из печи, пасту и другие блюда итальянской кухни. Особым успехом пользуются орзо с морепродуктами, утиная ножка конфи и профитроли с соленой карамелью.

Средний чек: 1500-2000 рублей.

Кофейня «Фьорд»

Пенза, улица Московская, 18 (53.187298, 45.014381)

Находится в одном пространстве с магазином «Твой книжный». Здесь можно выпить кофе и одновременно полистать интересную книгу. Также в меню – авторские напитки и разнообразные чаи. К напитку вам предложат свежий десерт, в том числе без сахара, и крафтовый шоколад.

