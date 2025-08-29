Едем к истокам: 4 точки на карте, где начинаются главные реки

«За рулем» предложил идею живописного и познавательного путешествия

Асфальтированные автобаны — не единственные магистрали России. Веками люди совершали путешествия и перевозили грузы по широким стремительным рекам.

Но есть места, где Волга, Дон, Днепр, Нева, Москва-река — лишь нежные ручьи, в которых узнать великие водные артерии невозможно.

Волга, Тверская область

Одна из самых длинных рек Европы пересекает территории 15 регионов России и широкой дельтой впадает в Каспийское море. Известно, что Волга течет «издалека долго». Уточним: исток находится в Тверской области рядом с деревней Волговерховье.

Здесь ширина матушки-реки исчисляется сантиметрами. Над ключом возведена уютная часовня, к которой ведет резной мостик. Неподалеку установлена памятная доска и камень с напутствием потомкам. Несмотря на бездорожье при подъезде к истоку, поток туристов стабильный. Поэтому в деревне работает сувенирный магазин.

Исток Волги находится в одноименном заказнике на Валдайской возвышенности.

Как доехать: путь от Москвы до истока в Осташковском районе Тверской области — около 450 км, которые можно проехать за 6 часов, выбрав Ленинградское шоссе (57.251332, 32.467773). Сократить маршрут примерно на час получится по платным участкам М-11.

Маршрут проходит по магистрали до Торжка, затем сворачивает на региональные трассы мимо города Осташкова до деревни Волговерховье. Последний участок пути не асфальтирован, так что ехать лучше в хорошую погоду или на машине с большим клиренсом.

Где припарковаться: в деревне Волговерховье есть асфальтированная парковка для посетителей (57.255460, 32.474813).

Где остановиться: в комплексе «Любимка» неподалеку от города Осташкова (57.097609, 32.988725). Гостей ждут индивидуальные домики, виды на озеро Селигер и парковка. Переночевать раньше по маршруту можно в Торжке, например, в гостинице «Атмосфера» (​​57.039765, 34.956293).

Где поесть: в ресторане «Уха» (57.149702,33.113788) в Осташкове можно попробовать местную рыбу.

Что посмотреть рядом: в город Осташков туристов привлекает старинная православная и купеческая архитектура, а также рыбалка и водные прогулки по Селигеру.

Один из маршрутов ведет в Нилову пустынь — легендарную обитель, где жил святой отшельник Нил. Он исцелял людей и спал стоя 27 лет. Сегодня в монастыре можно поклониться его мощам.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер.

Москва-река, Московская область

Москва-река — это открыточные виды исторического центра столицы, суровые промышленные зоны окраин, ухоженные набережные речных вокзалов и парков. Трудно представить, что она же — тихий ручей с камышами и осокой вдоль берегов. Так выглядит ее исток.

В верховьях реки, подарившей название столице России, едва поместится спортивное каноэ. Чтобы посетить знаковый родник, забираться в глушь не придется: он расположен совсем близко к Минскому шоссе. На обустроенной площадке находятся часовня с удобным доступом к воде и памятный знак экологической эстафеты.

Истоком Москвы-реки считается Старьковское болото в Можайском городском округе.

Как доехать: исток Москвы-реки находится в Старьковском болоте в Можайском районе Московской области, примерно в 100 км от столицы по Минскому шоссе (55.490943, 35.403948). Сэкономить время в пути помогут платные участки трассы М-1.

Где припарковаться: исток находится около Минского шоссе. Рядом со съездом организована парковка для посетителей (55.490275,35.405078).

Где остановиться: в гостинице «Хоббитлэнд» в Борисовском заказнике гостей ждут не номера, а норы с круглыми дверями. Все в соответствии с описаниями из «Властелина колец» (55.450403, 35.965279).

Эко-отель «Хоббитлэнд».

Где поесть: «Вкусно и точка» в Можайске (55.504375, 36.029787).

Что посмотреть рядом: музей-заповедник «Бородинское поле». Больше 100 знаковых точек сражения отмечены памятными знаками и стелами. К наиболее значимым из них можно подъехать по асфальтированной дороге самостоятельно. Более глубокое погружение в ход боя обеспечит автобусная экскурсия.

Обелиск Кутузову на Бородинском поле.

