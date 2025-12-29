Необходимый набор для зимнего автопутешествия: что в него входит

Корнев: незамерзайка, зарядка и фонарик обязательны для зимней поездки на авто

В холодное время года автопутешествия требуют тщательной подготовки.

Мороз, снег и удаленность от инфраструктуры могут усложнить поездку. Об этом рассказал глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

Первое – проверить и подготовить документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис, карты лояльности АЗС и мобильные приложения с бонусами. Это важно особенно для дальних маршрутов.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– Всегда держите где-нибудь поблизости зарядное устройство для гаджетов, а в долгую дорогу возьмите портативный аккумулятор и дополнительный заряженный телефон, лучше кнопочный, чтобы долго держал заряд даже на холоде в случае форс-мажора. Кстати, неплохо было бы заранее накидать в телефон заметок со списком основных мест для стоянки с едой и заправками, особенно если это новый и долгий маршрут.

Для непредвиденных ситуаций нужны фонарик, мультитул, набор инструментов и запас расходников: лампочки, свечи, ремень. Аккумулятор зимой теряет ёмкость, особенно если ему много лет. Чтобы избежать проблем с запуском двигателя, возьмите бустер или хорошие провода для «прикуривания», советует эксперт.

Также нужно иметь незамерзающую жидкость для стеклоомывателя и заправиться перед поездкой на проверенной АЗС. Для длительных маршрутов полезна дополнительная канистра с топливом.

Для комфорта пассажиров стоит взять питьевую воду, лёгкий перекус, спички или зажигалку, автомобильный чайник. Рекомендуется иметь второй комплект тёплой одежды и большое одеяло, особенно если есть дети.

В машине всегда должен быть дорожный набор с лекарствами: препараты от аллергии, боли, температуры, пищеварительных расстройств, йод, зеленка, бинты, вата, средства от укачивания и ожогов.

Для профессиональных автопутешественников полезна автомобильная рация, особенно на участках с плохой связью. Продуманная подготовка к зимней поездке снижает риски и помогает чувствовать себя увереннее в сложных погодных условиях.

