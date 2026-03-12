Как менялся рынок машин с пробегом в феврале: что подорожало и что подешевело

«Авто. ру Бизнес»: средняя цена подержанного «китайца» выросла в феврале на 5%

Аналитики «Авто. ру Бизнес» подвели итоги февраля на вторичном авторынке России и зафиксировали знаковое событие: медианная стоимость подержанного автомобиля из Китая впервые превысила 2,2 миллиона рублей. Рост цен на «китайцев» за месяц составил почти 5%, что заметно выше средней динамики по рынку.

Для сравнения, медианная цена на все остальные иностранные автомобили (из Европы, Японии и Кореи) увеличилась лишь на 3%, остановившись на отметке 2,35 млн рублей. Таким образом, разрыв в стоимости между «китайцами» и остальными иномарками продолжает сокращаться.

Региональная специфика

Наибольший ценовой скачок на машины из Поднебесной произошел в Москве (+4%), а также в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Татарстане и Чечне, где прирост достиг 5%. Однако в некоторых регионах, напротив, зафиксировано удешевление: в Тюменской, Пензенской и Тверской областях цены просели на 1–2%.

Доля рынка и популярность

Присутствие китайских брендов на «вторичке» постепенно увеличивается. В феврале их доля составила 7%, что на 3 процентных пункта выше показателей годичной давности. Для сравнения, на долю отечественных марок (Lada и пр.) приходится 13% рынка. Оставшиеся 80% по-прежнему удерживают европейские, японские и корейские модели.

Что подешевело

Несмотря на общий рост цен на китайские авто, некоторые модели, включая европейских и японских конкурентов, за месяц заметно сбавили в цене. В список лидеров падения вошли:

BMW 7-series (G11) – минус 2,6%

Lada 2107 (классика) – минус 2,5%

Kaiyi E5 – минус 2,2%

Kia Carnival IV – минус 2%

Toyota Corolla (E160) – минус 2%

Ранее «За рулем» сообщал, что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.