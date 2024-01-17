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4,4 секунды до 100 км/ч, запас хода – 1000 км: первый тест кроссовера Huawei

«За рулем» протестировал гибридный Aito M5 – автомобиль и гаджет

Бренд Aito принадлежит «электронной» корпорации Huawei. Поскольку своего опыта в автопроме нет, автомобили и электромобили разрабатываются в коллаборации с компаниями Chery, BAIC, Changan и другими.

Марке всего два года, а расшифровывается Aito как «Adding Intelligence to Auto» («добавляя в автомобили интеллект»). В России уже есть свой дистрибьютор – компания «МБ Рус», наследница представительства Мерседеса.

Aito M5. Цена в России от 6 390 000 ₽
Aito M5. Цена в России от 6 390 000 ₽

Первенец марки Aito M5 существует не только в виде чистой «электрички», но и в качестве подзаряжаемого гибрида с бензиновым двигателем. Заявлено, что 500‑сильный гибрид способен проезжать до 1000 км! Стоит ли такое достижение 6,5 млн рублей?

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Похож!

500 л.с. и 1000 км запас хода – что под капотом у этого «китайца»?

Как же М5 похож на Porsche Macan! Особенно сзади – если не считать утопленных ручек, стильно выезжающих подобно чему-то из мира авиации.

В динамике Aito тоже может поспорить со многими. Его турбомотор объемом 1,5 литра развивает всего 125 л. с., но ведь это подключаемый гибрид, выполненный по последовательной схеме – двигатель внутреннего сгорания физически не связан с колесами, а служит исключительно для подзарядки тяговой батареи, раскручивающей два электромотора. А батарею можно зарядить и от сети.

У «электричек» в этом месте обычно ­второй багажник, но у М5 здесь бензиновый ­«турбогенератор» мощностью 125 л.с.
У «электричек» в этом месте обычно ­второй багажник, но у М5 здесь бензиновый ­«турбогенератор» мощностью 125 л.с.
У М5 два разъема – для быстрой и медленной зарядок. Оба – стандарта GB/T.

Электродвигатель на передней оси готов реализовать 165 кВт мощности, а на задней – все 200. Поэтому Aito M5 играючи набирает первые 100 км/ч быстрее пяти секунд!

Даже в активном режиме езды с часто работающим бензиновым двигателем расход укладывается в 8 л/100 км, а в более степенном ритме он почти вдвое ниже. На полностью заряженной батарее емкостью 40 кВт·ч машина способна при теплой погоде преодолеть только на электротяге до 180 км. А с учетом регулярной подзарядки от двигателя да полного 56‑литрового бака бензина предельный запас хода достигает тысячи верст!

Не похож

Сплошь карбон, V10, 380 км/ч – в России сделали очередной суперкар

Жаль, что в остальном Aito M5 совершенно не похож на Porsche. В первую очередь это касается шасси.

Большая масса и неидеальная развесовка… М5 едет надежно, но без искорки. Сравнения с BMW М5 тоже неуместны – любые резкие маневры приводят к досрочному визгу шин. Да и замедляется Aito M5 не так активно, настораживая «синтетикой» в обратной связи по педали.

Пока на дороге встречаются мелкие швы и неровности, с плавностью хода всё хорошо. Aito сглаживает их почти без следа, да и с плавными «лежаками» справляется. Но как только хорошая дорога заканчивается, тут же хочется вернуться обратно в цивилизацию – туда, где есть зарядки, четкая разметка и ровные прямые автострады.

Цифровая реальность

Вселенная интерьера крутится вокруг гигантского экрана медиасистемы, а не организации рабочего места водителя в целом. Хотя водительское кресло отлично спрофилировано, оно скорее напоминает сиденье бизнес-класса ­пассажирского лайнера.

Передние сиденья очень удобны и отлично распределяют нагрузку. Оснащены вентиляцией и массажером.
Подушка второго ряда расположена низко, хотя высота салона позволяет разместить ее выше.

Настоящий китайский внедорожник: лучше, чем Land Cruiser и Defender?

В огромном 15‑дюймовом «телевизоре» можно пропасть надолго. Экран будто взяли от ноутбука, и я не удивлюсь, если это так и есть – интерфейс и электронную составляющую создавала материнская компания Huawei. Пока перелистаешь все меню и подменю, выберешь желанный оттенок фоновой подсветки или наиграешься со всеми типами приветствий, пройдет целый день, а вы даже не вспомните, что сидите в самоходном экипаже. Что у него отличная эргономика, хорошие материалы, много места для задних пассажиров и вполне сносный багажник. Aito M5 – скорее мобильный во всех смыслах ­гаджет, нежели автомобиль.

Управление климат-контролем – только через сенсорный экран. Это касается даже дефлекторов вентиляции.
Вся необходимая информация об уровне заряда и запасе хода отображается и на центральном дисплее. На стоянке можно принудительно включить ДВС для подзарядки.
Через меню можно открыть порты зарядки, лючок бензобака и пятую дверь. У последней есть и внешняя кнопка на поводке стекло­очистителя.
Лаконичный интерьер не лишен изящества, даже несмотря на огромный «телевизор» по центру.
Лаконичный интерьер не лишен изящества, даже несмотря на огромный «телевизор» по центру.

Ехать или шашечки

Играя со смартфоном, мы иногда забываем, что он может еще и звонить. Можно ли забыть, что у напичканного электроникой Aito M5 неидеальное шасси? У меня пока не получается. А при такой цене – тем более.

Куда ставить на зарядку

Нельзя сказать, что инфраструктура для «электричек» у нас сильно развита, но процесс идет. На конец 2023 года в Москве насчитывается 3200 зарядных станций. Причем только за последний квартал было установлено больше двухсот новых терминалов. По всей стране – около 27 000 ЭЗС.

Уже год как было принято решение на всех новых зарядных станциях использовать разъемы GB/T – именно те, что используются на всех китайских электромобилях, доля которых только будет расти. У Aito M5 именно такие.

Но пока даже в Москве большая часть станций оснащена разъемами CCS или CHadeMO. Станций с разъемами GB/T на порядок меньше. В этом можно наглядно убедиться, если зайти в карту зарядных станций через приложение 2Chargers. Посмотрим, как будет через год.

Почему-то штатного места для зарядного провода нет.
Багажник типичный для кроссовера подобных размеров. В подполье – доступ к аккумуляторной батарее и силовой электрике.
На ходу чувствуется некоторая тяжесть, ведь снаряженная масса сильно больше двух тонн. Гарантия от дистрибьютора – 2 года или 100 тысяч км. Скромно, но хорошо, что гарантия вообще есть.
На ходу чувствуется некоторая тяжесть, ведь снаряженная масса сильно больше двух тонн. Гарантия от дистрибьютора – 2 года или 100 тысяч км. Скромно, но хорошо, что гарантия вообще есть.
Запас хода, динамика, щедрое оснащение Жесткая подвеска, цена

Aito M5

  • Длина / ширина / высота / база 4770 / 1930 / 1625 / 2880 мм
  • Снаряженная / полная масса 2260 / 2710 кг
  • Объем багажника 369 / 776 л
  • Максимальная скорость 210 км/ч
  • Разгон 0–100 км/ч 4,4 с
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1499 см³; 92 кВт / 125 л.с., два электрических двигателя; 365 кВт, 675 Н·м
  • Емкость батареи 40 кВт·ч
  • Запас хода на электротяге 180 км
  • Топливо / запас топлива АИ-95 / 56 л
  • Трансмиссия полный привод

Благодарим компанию АО «МБ РУС» за предоставленный автомобиль.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За РулемКонин Дмитрий
Количество просмотров 3
17.01.2024
Фото:За РулемКонин Дмитрий
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