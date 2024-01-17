4,4 секунды до 100 км/ч, запас хода – 1000 км: первый тест кроссовера Huawei

«За рулем» протестировал гибридный Aito M5 – автомобиль и гаджет

Бренд Aito принадлежит «электронной» корпорации Huawei. Поскольку своего опыта в автопроме нет, автомобили и электромобили разрабатываются в коллаборации с компаниями Chery, BAIC, Changan и другими.

Марке всего два года, а расшифровывается Aito как «Adding Intelligence to Auto» («добавляя в автомобили интеллект»). В России уже есть свой дистрибьютор – компания «МБ Рус», наследница представительства Мерседеса.

Aito M5. Цена в России от 6 390 000 ₽

Первенец марки Aito M5 существует не только в виде чистой «электрички», но и в качестве подзаряжаемого гибрида с бензиновым двигателем. Заявлено, что 500‑сильный гибрид способен проезжать до 1000 км! Стоит ли такое достижение 6,5 млн рублей?

Похож!

Как же М5 похож на Porsche Macan! Особенно сзади – если не считать утопленных ручек, стильно выезжающих подобно чему-то из мира авиации.

В динамике Aito тоже может поспорить со многими. Его турбомотор объемом 1,5 литра развивает всего 125 л. с., но ведь это подключаемый гибрид, выполненный по последовательной схеме – двигатель внутреннего сгорания физически не связан с колесами, а служит исключительно для подзарядки тяговой батареи, раскручивающей два электромотора. А батарею можно зарядить и от сети.

У «электричек» в этом месте обычно ­второй багажник, но у М5 здесь бензиновый ­«турбогенератор» мощностью 125 л.с.

У М5 два разъема – для быстрой и медленной зарядок. Оба – стандарта GB/T.

Электродвигатель на передней оси готов реализовать 165 кВт мощности, а на задней – все 200. Поэтому Aito M5 играючи набирает первые 100 км/ч быстрее пяти секунд!

Даже в активном режиме езды с часто работающим бензиновым двигателем расход укладывается в 8 л/100 км, а в более степенном ритме он почти вдвое ниже. На полностью заряженной батарее емкостью 40 кВт·ч машина способна при теплой погоде преодолеть только на электротяге до 180 км. А с учетом регулярной подзарядки от двигателя да полного 56‑литрового бака бензина предельный запас хода достигает тысячи верст!

Не похож

Жаль, что в остальном Aito M5 совершенно не похож на Porsche. В первую очередь это касается шасси.

Большая масса и неидеальная развесовка… М5 едет надежно, но без искорки. Сравнения с BMW М5 тоже неуместны – любые резкие маневры приводят к досрочному визгу шин. Да и замедляется Aito M5 не так активно, настораживая «синтетикой» в обратной связи по педали.

Пока на дороге встречаются мелкие швы и неровности, с плавностью хода всё хорошо. Aito сглаживает их почти без следа, да и с плавными «лежаками» справляется. Но как только хорошая дорога заканчивается, тут же хочется вернуться обратно в цивилизацию – туда, где есть зарядки, четкая разметка и ровные прямые автострады.

Цифровая реальность

Вселенная интерьера крутится вокруг гигантского экрана медиасистемы, а не организации рабочего места водителя в целом. Хотя водительское кресло отлично спрофилировано, оно скорее напоминает сиденье бизнес-класса ­пассажирского лайнера.

Передние сиденья очень удобны и отлично распределяют нагрузку. Оснащены вентиляцией и массажером. Подушка второго ряда расположена низко, хотя высота салона позволяет разместить ее выше.

В огромном 15‑дюймовом «телевизоре» можно пропасть надолго. Экран будто взяли от ноутбука, и я не удивлюсь, если это так и есть – интерфейс и электронную составляющую создавала материнская компания Huawei. Пока перелистаешь все меню и подменю, выберешь желанный оттенок фоновой подсветки или наиграешься со всеми типами приветствий, пройдет целый день, а вы даже не вспомните, что сидите в самоходном экипаже. Что у него отличная эргономика, хорошие материалы, много места для задних пассажиров и вполне сносный багажник. Aito M5 – скорее мобильный во всех смыслах ­гаджет, нежели автомобиль.

Управление климат-контролем – только через сенсорный экран. Это касается даже дефлекторов вентиляции. Вся необходимая информация об уровне заряда и запасе хода отображается и на центральном дисплее. На стоянке можно принудительно включить ДВС для подзарядки. Через меню можно открыть порты зарядки, лючок бензобака и пятую дверь. У последней есть и внешняя кнопка на поводке стекло­очистителя.

Лаконичный интерьер не лишен изящества, даже несмотря на огромный «телевизор» по центру.

Ехать или шашечки

Играя со смартфоном, мы иногда забываем, что он может еще и звонить. Можно ли забыть, что у напичканного электроникой Aito M5 неидеальное шасси? У меня пока не получается. А при такой цене – тем более.

Куда ставить на зарядку

Нельзя сказать, что инфраструктура для «электричек» у нас сильно развита, но процесс идет. На конец 2023 года в Москве насчитывается 3200 зарядных станций. Причем только за последний квартал было установлено больше двухсот новых терминалов. По всей стране – около 27 000 ЭЗС.

Уже год как было принято решение на всех новых зарядных станциях использовать разъемы GB/T – именно те, что используются на всех китайских электромобилях, доля которых только будет расти. У Aito M5 именно такие.

Но пока даже в Москве большая часть станций оснащена разъемами CCS или CHadeMO. Станций с разъемами GB/T на порядок меньше. В этом можно наглядно убедиться, если зайти в карту зарядных станций через приложение 2Chargers. Посмотрим, как будет через год.

Почему-то штатного места для зарядного провода нет. Багажник типичный для кроссовера подобных размеров. В подполье – доступ к аккумуляторной батарее и силовой электрике.

На ходу чувствуется некоторая тяжесть, ведь снаряженная масса сильно больше двух тонн. Гарантия от дистрибьютора – 2 года или 100 тысяч км. Скромно, но хорошо, что гарантия вообще есть.

Запас хода, динамика, щедрое оснащение Жесткая подвеска, цена

Aito M5

Длина / ширина / высота / база 4770 / 1930 / 1625 / 2880 мм

4770 / 1930 / 1625 / 2880 мм Снаряженная / полная масса 2260 / 2710 кг

2260 / 2710 кг Объем багажника 369 / 776 л

369 / 776 л Максимальная скорость 210 км/ч

210 км/ч Разгон 0–100 км/ч 4,4 с

4,4 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1499 см³; 92 кВт / 125 л.с., два электрических двигателя; 365 кВт, 675 Н·м

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1499 см³; 92 кВт / 125 л.с., два электрических двигателя; 365 кВт, 675 Н·м Емкость батареи 40 кВт·ч

40 кВт·ч Запас хода на электротяге 180 км

180 км Топливо / запас топлива АИ-95 / 56 л

АИ-95 / 56 л Трансмиссия полный привод

Благодарим компанию АО «МБ РУС» за предоставленный автомобиль.