500 л.с. и 1000 км запас хода – что под капотом у этого «китайца»?

«За рулем» протестировал чудо-кроссовер, разработанный компаниями Huawei и Chery

Китайцы продолжают плодить бренды. Очередной пример — кроссовер Aito M5. Новая марка от компании… Huawei. А разработан автомобиль совместно с концерном Chery.

ДВС и электромоторы

Полуторалитровый бензиновый турбомотор развивает всего 125 л.с. — маловато для кроссовера. Однако двигатель физически не связан с колесами, а работает исключительно как генератор для подзарядки тяговой батареи.

От нее питаются два электромотора. Тот, что на передней оси, выдает 165 кВт, на задней – 200 кВт.

С такой энерговооруженностью Aito M5 достигает скорости 100 км/ч быстрее чем за 5 секунд. И даже в активном режиме езды и часто работающем ДВС расход бензина не превышает 8 л/100 км. А если ехать спокойно – снижается почти вдвое.

На полностью заряженной батарее в 40 кВт·ч Aito М5 способен преодолеть 180 км. А при регулярной подзарядке от бензинового двигателя запас хода увеличивается до тысячи! Более того, ДВС для пополнении заряда батареи можно включать принудительно. Как во время движения, так и на парковке.

Почти как Porsche

Aito М5 внешними формами напоминает Porsche Macan. И по динамики он может поспорить с кроссовером из Штутгарта. Но только не по управляемости.

М5 едет надежно, но без искорки. Любые резкие маневры приводят к потере сцепления колес с дорогой и визгу шин. Да и замедляется «китаец» не так активно.

Мелкие швы и неровности Aito М5 проглатывает незаметно. И плавных «лежачих полицейских» проходит гладко. Но стоит хорошей дороге закончиться, как заканчивается и комфорт.

Лаконичный интерьер выглядит изящно. Даже несмотря на огромный дисплей по центру.

Автомобиль или гаджет?

Aito M5 не для тех, кто ценит выверенную эргономику водительского места и отменные ездовые качества автомобиля. В этом электромобиле все построено вокруг гигантского экрана медиасистемы.

Огромный 15-дюймовый экран, похоже, взяли от ноутбука. Не исключено, что так оно и есть. Подобное «железо» и софт разрабатывались компанией Huawei.

Чтобы перелистать все меню, выбрать желанный оттенок амбиентной подсветки или подходящий тип приветствий, пройдет целая вечность. А вы даже не вспомните, что сидите в автомобиле. И что у Aito M5 удобные кресла и классные материалы, много места для задних пассажиров и вместительный багажник.

Aito M5 больше похож на мобильный гаджет, нежели на автомобиль. И, судя по всему, это становится трендом. Так было со смартфонами. А сегодня мы порой забываем, что они могут еще и звонить.

Вот и в Aito M5 тоже не обращаешь внимания, что у него неидеальное шасси и есть шероховатости с настройкой привода тормозов. Тем более, что многие огрехи подправят электронные ассистенты.

Информация об уровне заряда и запасе хода отображается на центральном дисплее. На стоянке можно принудительно включить ДВС для подзарядки.

Чего вам хочется?

Чтобы стать владельцем Aito M5, нужно отдать 6,5 млн рублей. Значительно дороже, чем одноклассники с классическим двигателями. Именно поэтому высокотехнологичные электромобили сегодня пока ещё не могут конкурировать с ними на равных.

Но как только технологии подешевеют, популярность электричек и гибридов резко взлетит. Ведь истинных ценителей автомобиля становится все меньше и меньше.

Большинству водителей уже сейчас нужно максимально удобное и комфортное средство передвижения. А если оно еще и научится само ездить, это будет еще одним весомым плюсом.

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