500 л.с. и 1000 км запас хода – что под капотом у этого «китайца»?
Китайцы продолжают плодить бренды. Очередной пример — кроссовер Aito M5. Новая марка от компании… Huawei. А разработан автомобиль совместно с концерном Chery.
ДВС и электромоторы
Полуторалитровый бензиновый турбомотор развивает всего 125 л.с. — маловато для кроссовера. Однако двигатель физически не связан с колесами, а работает исключительно как генератор для подзарядки тяговой батареи.
От нее питаются два электромотора. Тот, что на передней оси, выдает 165 кВт, на задней – 200 кВт.
С такой энерговооруженностью Aito M5 достигает скорости 100 км/ч быстрее чем за 5 секунд. И даже в активном режиме езды и часто работающем ДВС расход бензина не превышает 8 л/100 км. А если ехать спокойно – снижается почти вдвое.
На полностью заряженной батарее в 40 кВт·ч Aito М5 способен преодолеть 180 км. А при регулярной подзарядке от бензинового двигателя запас хода увеличивается до тысячи! Более того, ДВС для пополнении заряда батареи можно включать принудительно. Как во время движения, так и на парковке.
Почти как Porsche
Aito М5 внешними формами напоминает Porsche Macan. И по динамики он может поспорить с кроссовером из Штутгарта. Но только не по управляемости.
М5 едет надежно, но без искорки. Любые резкие маневры приводят к потере сцепления колес с дорогой и визгу шин. Да и замедляется «китаец» не так активно.
Мелкие швы и неровности Aito М5 проглатывает незаметно. И плавных «лежачих полицейских» проходит гладко. Но стоит хорошей дороге закончиться, как заканчивается и комфорт.
Автомобиль или гаджет?
Aito M5 не для тех, кто ценит выверенную эргономику водительского места и отменные ездовые качества автомобиля. В этом электромобиле все построено вокруг гигантского экрана медиасистемы.
Огромный 15-дюймовый экран, похоже, взяли от ноутбука. Не исключено, что так оно и есть. Подобное «железо» и софт разрабатывались компанией Huawei.
Чтобы перелистать все меню, выбрать желанный оттенок амбиентной подсветки или подходящий тип приветствий, пройдет целая вечность. А вы даже не вспомните, что сидите в автомобиле. И что у Aito M5 удобные кресла и классные материалы, много места для задних пассажиров и вместительный багажник.
Aito M5 больше похож на мобильный гаджет, нежели на автомобиль. И, судя по всему, это становится трендом. Так было со смартфонами. А сегодня мы порой забываем, что они могут еще и звонить.
Вот и в Aito M5 тоже не обращаешь внимания, что у него неидеальное шасси и есть шероховатости с настройкой привода тормозов. Тем более, что многие огрехи подправят электронные ассистенты.
Чего вам хочется?
Чтобы стать владельцем Aito M5, нужно отдать 6,5 млн рублей. Значительно дороже, чем одноклассники с классическим двигателями. Именно поэтому высокотехнологичные электромобили сегодня пока ещё не могут конкурировать с ними на равных.
Но как только технологии подешевеют, популярность электричек и гибридов резко взлетит. Ведь истинных ценителей автомобиля становится все меньше и меньше.
Большинству водителей уже сейчас нужно максимально удобное и комфортное средство передвижения. А если оно еще и научится само ездить, это будет еще одним весомым плюсом.
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