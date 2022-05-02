Очень крутой и очень быстрый кроссовер - тест-драйв «За рулем»

Инженерам Porsche не позавидуешь. Ведь каждый рестайлинг бросает вызов - нужно улучшить, не испортив хорошее. Удалось ли это с обновленным Маканом?

Что изменилось?

Найти внешние отличия даже у разных поколений Porsche всегда трудно. Кто-то называет дизайнеров Porsche лентяями, а другие — гениями. На самом деле любая модель, и Macan не исключение, строится вокруг двух столпов.

Первый — это силуэт, заложенный еще моделью 356 в конце 40‑х. Лаконичный и узнаваемый.

Все внешние отличия от предыдущего Макана — иные бамперы с оптикой да новые зеркала.

А главное, что Macan следует заветам рационального гоночного проектирования. Каждый воздухозаборник или решеточка — не дань стилю или попытка устрашения. Всё это носит сугубо функциональный характер. Тут отводит жар от тормозов, там оптимизирует поток.

Правда, я бы добавил защитные сетки на все огромные воздухозаборники. Может, большинство Маканов и ночует в теплом паркинге, но ездят они по тем же дорогам, что и мы. Сквозь большие щели в радиаторы может прилететь камень.

Последствия могут усугубиться и скоростью машины, ведь Macan быстр.

Архитектура салона, как и внешности, узнаваема. Стоит ли говорить, что посадка эталонная. На центральной консоли случилось неизбежное — физические кнопки исчезли. Теперь это гигантское сенсорное поле.

Еще быстрее! Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков Чтобы сделать его еще быстрее, в первую очередь прошлись по технике. Насколько мало Porsche меняются внешне, настолько серьезно они регулярно совершенствуются технически. У многих производителей разница между несколькими поколениями меньше, чем у Porsche при «небольшом» обновлении.

Базовый Macan с двухлитровым мотором прибавил 13 лошадок и теперь выдает 265 сил. У старших версий Macan S (380 л.с.) и GTS (440 л.с.) под капотом V6 объемом 2,9 литра, и прибавка у них солиднее — плюс 26 и 60 сил соответственно. Макана Turbo больше не будет, ведь GTS практически сравнялся с ним в мощности.

Качество и быстродействие 11‑дюймового экрана под стать всему автомобилю. Как и качество звучания акустики. Впрочем, для версий с мотором V6 это не столь важно — больше хочется слушать сам двигатель. Шайба режимов движения на новом руле, впервые появившемся на электрическом Тайкане, пристроилась справа от ступицы.

Как едет? Хотя «лошадей» много не бывает, но и базовый Macan с «четверкой» едет отменно. Возможностей двигателя хватает за глаза! Под стать ему и роботизированная коробка PDK с двумя сцеплениями. В обычном режиме еще имеется легкая задержка в переходе вниз, с лихвой компенсируемая тягой мотора. Но с каждым поворотом шайбы режимов движения чувствительность растет, и Macan превращается в цельно отлитый спортивный снаряд.

Материалы по теме Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин

С моторами V6 про какие-то задержки в замыкании сцеплений вообще забываешь. Тут проблем с динамикой не будет даже в паре с трехступенчатым автоматом. Для пущего экстаза можно открыть заслонки выпускной системы и наслаждаться сочным звуком. И это не усиление через динамики, а чистое дыхание мотора.

В основе шасси лежит всефольксвагеновская «продольная» платформа MLB: ближайшим родственником Макана остается Audi Q5. При всей схожести ингредиентов, послевкусие у них абсолютно разное! Q5 едет математически точно. Но каждый раз, пройдя связку поворотов на большой скорости, думаешь, как же здорово всё делает автомобиль.

А вот если пролететь вираж на Porsche, то невольно начинаешь петь дифирамбы собственному водительскому мастерству. Хотя и в этом случае автомобиль также всё делает сам, но нереально вкусно и естественно. Неудивительно, что две трети покупателей проходят фирменную школу вождения. Ведь это не средство передвижения, это — Автомобиль!

МОКРЫЙ ПАКЕТ Роботизированная коробка PDK по сути ближайший родственник DSG и S‑Tronic от того же BorgWarner. И хотя работает эта коробка в более жестких условиях, случаи выхода из строя редки.

Проектировалась она изначально с учетом ошибок первых преселективов. А все элементы, в том числе и работающий в масле пакет сцеплений, рассчитаны на большую нагрузку. Запас прочности лишним не бывает.

Технически коробка не поменялась, лишь обновили систему управления. Есть функция режима накатом, когда сцепления размыкаются (доступна только в сочетании с активным «круизом»). При отключении системы Start-stop или переходе в спортивный режим функция деактивируется.

От любви до ненависти Любой Porsche, будь то 911 GT3 или «скромный» Macan с четырьмя цилиндрами, всегда дарит невероятное количество эмоций.

Кстати, любой Macan можно «кастомизировать» под свои хотелки. Например, с четырьмя цилиндрами поставить пневмоподвеску или керамические тормоза. Так что верхняя планка стоимости ограничена лишь фантазией и непотопляемостью банковского счета покупателя.

ВДУТЬ Рядная двухлитровая «четверка» с наддувом прибавила 13 л.с. и 30 Н·м. От прошлой итерации этот двигатель отличает новый турбокомпрессор и топливная система с давлением в форсунках до 350 атмосфер. Возможно, в будущем неудобная с точки зрения транспортного налога мощность будет адаптирована до 249 л.с.



Двигатели V6, что ставятся на Маканы S и GTS, также прошли апгрейд — до 380 и 440 л.с. По аналогии с «четверкой», у них изменили топливную систему. Двойной турбонаддув теперь располагается не снаружи блока, а в развале цилиндров. У версии GTS в базе доступна спортивная выпускная система с регулируемыми заслонками.

Вне асфальта Macan совсем не беспомощен. Абсолютно плоское днище без «якорей». Стандартный просвет в 187 мм при наличии пневмоподвески может увеличиться на 40 мм. Возможности ограничивают только асфальтовые шины, непригодные для оффроуда.



Дарит космическое удовольствие от управления Тесновато на заднем сиденье

Porsche Macan Macan S Macan GTS Длина / ширина / высота / база 4726 / 1922 / 1621 / 2807 мм Масса 1845 / 2510 кг 1930 / 2580 кг 1960 / 2580 кг Объем багажника 458 / 1503 л Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1984 см³; 195 кВт / 265 л.с. при 5000–6500 об/мин; 400 Н·м при 1800–4500 об/мин бензиновый, V6, 24 клапана, 2894 см³; 280 кВт / 380 л.с. при 5200–6700 об/мин; 520 Н·м при 1850–5000 об/мин бензиновый, V6, 24 клапана, 2894 см³; 324 кВт / 440 л.с. при 5700–6600 об/мин; 550 Н·м при 1900–5600 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 6,4 с 4,8 с 4,5 с Максимальная скорость 232 км/ч 259 км/ч 272 км/ч Трансмиссия полный привод; Р7

5 самых надежных премиум-кроссоверов тут.

Мы точно знаем, что нужно автолюбителю, и предлагаем это на лучших условиях! Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов!

«За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Porsche