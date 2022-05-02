Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем» — журнал За рулем

Очень крутой и очень быстрый кроссовер - тест-драйв «За рулем»

Инженерам Porsche не позавидуешь. Ведь каждый рестайлинг бросает вызов - нужно улучшить, не испортив хорошее. Удалось ли это с обновленным Маканом?

Что изменилось?

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Найти внешние отличия даже у разных поколений Porsche всегда трудно. Кто-то называет дизайнеров Porsche лентяями, а другие — гениями. На самом деле любая модель, и Macan не исключение, строится вокруг двух столпов.

Первый — это силуэт, заложенный еще моделью 356 в конце 40‑х. Лаконичный и узнаваемый.

Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем»Все внешние отличия от предыдущего Макана — иные бамперы с оптикой да новые зеркала.
Все внешние отличия от предыдущего Макана — иные бамперы с оптикой да новые зеркала.

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А главное, что Macan следует заветам рационального гоночного проектирования. Каждый воздухозаборник или решеточка — не дань стилю или попытка устрашения. Всё это носит сугубо функциональный характер. Тут отводит жар от тормозов, там оптимизирует поток.

Правда, я бы добавил защитные сетки на все огромные воздухозаборники. Может, большинство Маканов и ночует в теплом паркинге, но ездят они по тем же дорогам, что и мы. Сквозь большие щели в радиаторы может прилететь камень.

Последствия могут усугубиться и скоростью машины, ведь Macan быстр.

Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем»Архитектура салона, как и внешности, узнаваема. Стоит ли говорить, что посадка эталонная. На центральной консоли случилось неизбежное — физические кнопки исчезли. Теперь это гигантское сенсорное поле.
Архитектура салона, как и внешности, узнаваема. Стоит ли говорить, что посадка эталонная. На центральной консоли случилось неизбежное — физические кнопки исчезли. Теперь это гигантское сенсорное поле.

Еще быстрее!

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Чтобы сделать его еще быстрее, в первую очередь прошлись по технике. Насколько мало Porsche меняются внешне, настолько серьезно они регулярно совершенствуются технически. У многих производителей разница между несколькими поколениями меньше, чем у Porsche при «небольшом» обновлении.


Базовый Macan с двухлитровым мотором прибавил 13 лошадок и теперь выдает 265 сил. У старших версий Macan S (380 л.с.) и GTS (440 л.с.) под капотом V6 объемом 2,9 литра, и прибавка у них солиднее — плюс 26 и 60 сил соответственно. Макана Turbo больше не будет, ведь GTS практически сравнялся с ним в мощности.


Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем»Качество и быстродействие 11‑дюймового экрана под стать всему автомобилю. Как и качество звучания акустики. Впрочем, для версий с мотором V6 это не столь важно — больше хочется слушать сам двигатель.
Качество и быстродействие 11‑дюймового экрана под стать всему автомобилю. Как и качество звучания акустики. Впрочем, для версий с мотором V6 это не столь важно — больше хочется слушать сам двигатель.

Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем»Шайба режимов движения на новом руле, впервые появившемся на электрическом Тайкане, пристроилась справа от ступицы.
Шайба режимов движения на новом руле, впервые появившемся на электрическом Тайкане, пристроилась справа от ступицы.


Как едет?

Хотя «лошадей» много не бывает, но и базовый Macan с «четверкой» едет отменно. Возможностей двигателя хватает за глаза! Под стать ему и роботизированная коробка PDK с двумя сцеплениями. В обычном режиме еще имеется легкая задержка в переходе вниз, с лихвой компенсируемая тягой мотора. Но с каждым поворотом шайбы режимов движения чувствительность растет, и Macan превращается в цельно отлитый спортивный снаряд.


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С моторами V6 про какие-то задержки в замыкании сцеплений вообще забываешь. Тут проблем с динамикой не будет даже в паре с трехступенчатым автоматом. Для пущего экстаза можно открыть заслонки выпускной системы и наслаждаться сочным звуком. И это не усиление через динамики, а чистое дыхание мотора.


В основе шасси лежит всефольксвагеновская «продольная» платформа MLB: ближайшим родственником Макана остается Audi Q5. При всей схожести ингредиентов, послевкусие у них абсолютно разное! Q5 едет математически точно. Но каждый раз, пройдя связку поворотов на большой скорости, думаешь, как же здорово всё делает автомобиль.


А вот если пролететь вираж на Porsche, то невольно начинаешь петь дифирамбы собственному водительскому мастерству. Хотя и в этом случае автомобиль также всё делает сам, но нереально вкусно и естественно. Неудивительно, что две трети покупателей проходят фирменную школу вождения. Ведь это не средство передвижения, это — Автомобиль!

Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем»

МОКРЫЙ ПАКЕТ

Роботизированная коробка PDK по сути ближайший родственник DSG и S‑Tronic от того же BorgWarner. И хотя работает эта коробка в более жестких условиях, случаи выхода из строя редки.


Проектировалась она изначально с учетом ошибок первых преселективов. А все элементы, в том числе и работающий в масле пакет сцеплений, рассчитаны на большую нагрузку. Запас прочности лишним не бывает.


Технически коробка не поменялась, лишь обновили систему управления. Есть функция режима накатом, когда сцепления размыкаются (доступна только в сочетании с активным «круизом»). При отключении системы Start-stop или переходе в спортивный режим функция деактивируется.

От любви до ненависти

Любой Porsche, будь то 911 GT3 или «скромный» Macan с четырьмя цилиндрами, всегда дарит невероятное количество эмоций.


Кстати, любой Macan можно «кастомизировать» под свои хотелки. Например, с четырьмя цилиндрами поставить пневмоподвеску или керамические тормоза. Так что верхняя планка стоимости ограничена лишь фантазией и непотопляемостью банковского счета покупателя.


ВДУТЬ

Рядная двухлитровая «четверка» с наддувом прибавила 13 л.с. и 30 Н·м. От прошлой итерации этот двигатель отличает новый турбокомпрессор и топливная система с давлением в форсунках до 350 атмосфер. Возможно, в будущем неудобная с точки зрения транспортного налога мощность будет адаптирована до 249 л.с.



Двигатели V6, что ставятся на Маканы S и GTS, также прошли апгрейд — до 380 и 440 л.с. По аналогии с «четверкой», у них изменили топливную систему. Двойной турбонаддув теперь располагается не снаружи блока, а в развале цилиндров. У версии GTS в базе доступна спортивная выпускная система с регулируемыми заслонками.

Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем»Вне асфальта Macan совсем не беспомощен. Абсолютно плоское днище без «якорей». Стандартный просвет в 187 мм при наличии пневмоподвески может увеличиться на 40 мм. Возможности ограничивают только асфальтовые шины, непригодные для оффроуда.
Вне асфальта Macan совсем не беспомощен. Абсолютно плоское днище без «якорей». Стандартный просвет в 187 мм при наличии пневмоподвески может увеличиться на 40 мм. Возможности ограничивают только асфальтовые шины, непригодные для оффроуда.


Дарит космическое удовольствие от управления Тесновато на заднем сиденье


Porsche

Macan

Macan S

Macan GTS

Длина / ширина / высота / база

4726 / 1922 / 1621 / 2807 мм

Масса

1845 / 2510 кг

1930 / 2580 кг

1960 / 2580 кг

Объем багажника

458 / 1503 л

Двигатель

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1984 см³; 195 кВт / 265 л.с. при 5000–6500 об/мин; 400 Н·м при 1800–4500 об/мин

бензиновый, V6, 24 клапана, 2894 см³; 280 кВт / 380 л.с. при 5200–6700 об/мин; 520 Н·м при 1850–5000 об/мин

бензиновый, V6, 24 клапана, 2894 см³; 324 кВт / 440 л.с. при 5700–6600 об/мин; 550 Н·м при 1900–5600 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

6,4 с

4,8 с

4,5 с

Максимальная скорость

232 км/ч

259 км/ч

272 км/ч

Трансмиссия

полный привод; Р7

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Фото: Porsche

Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем»

Инженерам Porsche не позавидуешь. Ведь каждый рестайлинг бросает вызов — нужно улучшить, не испортив хорошее. Удалось ли это с обновленным Маканом?

Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем» — фото 1330007Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем» — фото 1330000Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем» — фото 1329997Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем» — фото 1329998Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем» — фото 1329999Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем» — фото 1329994Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем»
Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем»

Инженерам Porsche не позавидуешь. Ведь каждый рестайлинг бросает вызов — нужно улучшить, не испортив хорошее. Удалось ли это с обновленным Маканом?

Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем» — фото 1329994Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем» — фото 1329999Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем» — фото 1329998Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем» — фото 1329997Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем» — фото 1330007Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем» — фото 1330000Очень крутой и очень быстрый кроссовер — тест-драйв «За рулем»
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