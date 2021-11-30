5 самых надежных премиум-кроссоверов

Автомобили какого возраста и с каким пробегом можно брать, не беспокоясь о лишних проблемах (и непредвиденных расходах) в ближайшие два-три года? Мы выяснили, сколько стоит уверенность.

Теоретически премиальный автомобиль должен служить своему владельцу верой и правдой, то есть без серьезных поломок, десятилетиями. Практически же ломаются все — особенно в тяжелых условиях эксплуатации (как в России). Но некоторые модели слывут особенно надежными. Информацию о них легко найти в Сети: разнообразные организации регулярно составляют и публикуют свои рейтинги проверенных авто. Пожалуй, лучший из них — TUV Report от германской ассоциации технической инспекции TUV. Как правило, лидерами в этих сводках оказываются автомобили немецких марок, что неудивительно: по Германии их ездит по-прежнему больше прочих. Но и качество продукции у «немецкой тройки» все еще на высоте.

В 2021 году аналитический центр TUV собрал данные о неисправностях 8,8 млн автомобилей по категориям «от 2 до 3 лет», «от 4 до 5 лет», «от 6 до 7 лет», «от 8 до 9 лет» и «от 10 до 11 лет». В категории «от 4 до 5 лет» среди кроссоверов победил Porsche Macan. Остальное более-менее традиционно: «от 2 до 3 лет» — Mercedes-Benz GLC (он лидировал и в прошлом году). Как обычно, высокие баллы у Audi и BMW.

Мы взяли среднерыночные российские цены таких автомобилей и подготовили топ-5 кроссоверов, достойных особого внимания.

Audi Q5

В TUV Report-2021 Audi Q5 находится на 9-м месте в категории «от 4 до 5 лет», а в категории «от 8 до 9 лет» он ровно посередине. Вместе с Q3 «ку-пятый» попал и в германский топ-10 рейтинга 6–7 летних кроссоверов — эти модели замыкают десятку самых надежных.

Результат неплох, но, разумеется, покупать премиальный кроссовер «лохматых» годов очень рискованно — даже если немцы обещают нам высокую надежность. Эксплуатация в Германии и в России все-таки сильно отличается. Так что, выбирая Q5, стоит смотреть автомобили 3–5 лет. Диапазон цен очень большой, в среднем приличные автомобили 2018 года стоят 3,5 миллиона рублей. Заявленный пробег таких машин редко превышает 75 000 км. Иногда — едва за 30 000 км. Первое — вполне возможно, с учетом того, что в среднем легковой автомобиль за год проезжает 20 000 км. Второе нужно тщательно проверять.

Audi Q5 Audi Q5

Материалы по теме Audi Q5 (2008–2017): все его проблемы

Гарантия на автомобили Audi в России — 2 года. Дилеры предоставляют дополнительные гарантии еще на 2 года или до 120 000 км пробега. Этим можно воспользоваться.

Комментарий пресс-службы ГК «Автодом» (специализируется на продажах и техническом обслуживании автомобилей сегментов люкс и премиум):

На нашем рынке Audi Q5 чаще всего предлагаются с бензиновыми двигателями EA888, развивающими от 225 до 249 л.с. С 2012 года он обновился и отличается высоким уровнем надежности, хорошими динамическими характеристиками и экономичностью.

BMW X3

Где Audi — там и BMW. Например, X3. Интересно, что эта модель в рейтингах TUV уступает «младшей» X1 чуть ли не 15 позиций, но все равно считается довольно надежной (как минимум в категории «от 2 до 3 лет»). Нормальная рыночная цена автомобиля 2019 года — 4 миллиона рублей. Пробеги у баварских кроссоверов такой ценовой категории в среднем по 60 000 км.

BMW X3 BMW X3

Материалы по теме Хочу BMW с пробегом — все главные проблемы

Напомню, что на BMW в России распространяется программа постгарантийного сервисного обслуживания «3-й Год Плюс», действующая до 3 лет с даты продажи автомобиля первому владельцу и до 200 000 км, если автомобиль выпущен после 1 декабря 2015 года. Разумеется, в программе участвуют только те автомобили, что проходили ТО у официальных дилеров, с соответствующими отметками в сервисных книжках.

Комментарий пресс-службы ГК «Автодом»:

BMW X3 в основном оснащается надежными, экономичными и тяговитыми двух- и трехлитровыми дизельными двигателями.

Mercedes-Benz GLC

Безусловно, этот кроссовер достоин внимания (не зря же считается у немцев образцом надежности). К автомобилям 2019–2020 года вряд ли получится подступиться, имея меньше тех же 3,5 млн рублей. А лучше готовить все четыре миллиона: можно будет выбрать комплектацию побогаче. Впрочем, даже «нетоповый» GLC впечатляет комфортом.

Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC

Материалы по теме Mercedes с пробегом — общие проблемы моделей

Интересно, что на российском рынке Mercedes-Benz GLC с пробегом меньше, чем других кроссоверов из нашей подборки, и пробеги у этих машин побольше, в среднем 75 000 км. Это подтверждает, что на Мерседесах люди ездят много и долго и меняют их на другие марки неохотно. Так что, выбрав автомобиль, стоит узнать у первого владельца, почему он решил сменить машину. И, конечно, проверить техническое состояние кроссовера.

Гарантийный срок на легковые автомобили Mercedes-Benz в России — 2 года без ограничения пробега.

Комментарий пресс-службы ГК «Автодом»:

Mercedes-Benz GLC с двигателями M274 с разной степенью форсирования наиболее востребованы на нашем рынке благодаря своим параметрам и надежности. Однако дизельные OM651 и OM642 находятся в более выгодном положении, чем, например, 2.0 TDI у Audi Q5: при условии использования качественного топлива они не уступают по надежности бензиновым M274.

Porsche Macan

Если верить немцам, это тоже вполне надежный автомобиль — кроме того, что мощный, быстрый, престижный и очень дорогой. Содержать Porsche дорого, ремонтировать — ужасно дорого. Так что лучше не пытаться сэкономить при покупке (хотя это правило касается всех моделей в обзоре).

Porsche Macan Porsche Macan

Хорошей ценой для Porsche Macan 2019 года считаются 5 миллионов рублей. Конечно, можно найти экземпляр подешевле (и постарше), но для этого придется потрудиться. Увы, выбор Маканов еще меньше, чем Мерседесов GLC. Но меньше и пробеги — чуть ли не вдвое в среднем.

Гарантийный срок на Porsche в России составляет 24 месяца без ограничения пробега. Впрочем, есть шанс, что вам приглянется автомобиль, первый владелец которого оформил сертификат на постгарантийное обслуживание. Может, даже не на 1–2, а на целых 3 года. При передаче прав собственности на автомобиль сертификат продолжает действовать.

Комментарий пресс-службы ГК «Автодом»:

~20% кроссоверов Porsche Macan оснащаются дизелями, остальные 4/5 приходятся на мощные бензиновые моторы.

Lexus RX

Странно, что в рейтингах TUV не присутствует Lexus RX. Возможно, потому, что эта марка представлена в Германии довольно скромно. Тем не менее RX достаточно надежный автомобиль — даже если говорить об экземплярах старше 5 лет. В возрасте 2–3 лет эта машина, при условии своевременного и качественного техобслуживания, вообще не доставляет никаких хлопот. Нормальная стоимость такого автомобиля — 3,5–4 миллиона рублей. Рекомендуется тем, кто приемлет «хайтек» во внешности и классические решения в интерьере.

Lexus RX Lexus RX

Средний пробег двухлетнего Lexus RX — 40 000 км. Выбор немаленький (в России марка распространена больше, чем в Германии). Гарантийный срок на новые автомобили Lexus, приобретенные у официального дилера, составляет 3 года или 100 000 км пробега. А теперь предлагается еще и программа «7 лет уверенности», действующая до 7 лет или 160 000 км пробега. Хороший вариант!

Комментарий пресс-службы ГК «Автодом»:

Набор опций практически у всех перечисленных автомобилей одинаковый: «зимний пакет» с подогревом сидений, руля, зеркал и стекол, системы активной и пассивной безопасности, камеры кругового обзора, бесключевой доступ и доводчики дверей.

Особняком стоит Porsche Macan, для которого предлагается множество опций индивидуализации: пакеты Sport Chrono (для интерьера) и Sport Design (для экстерьера), режим Sport Plus, отделка салона карбоном и модифицированная выхлопная система.

Наибольшим спросом среди этих моделей пользуются BMW X3 и Audi Q5 — богато оснащенные, стильные и современные по дизайну, обладающие надежными агрегатами и оптимальным соотношением динамики/цены/качества.

***

В топ-10 автомобилей, достойных внимания, можно добавить и 3-5-летние Audi Q7, BMW X5, Mercedes-Benz M-класса, Lexus GX и NX. Но и к этим моделям не стоит присматриваться без трех с половиной, а лучше четырех миллионов рублей: за комфорт и за то спокойствие, которое дает надежный автомобиль, приходится платить. А то и переплачивать.

Топ-5 самых выносливых кроссоверов (500 000 км без капремонта!) тут.

Фото: фирмы-производители