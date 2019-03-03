Обновленный Mercedes-Benz GLC: 10 отличий

И без того привлекательный дизайн GLC получил изящные и едва заметные доработки дизайна, чтобы кроссовер оставался свежим и конкурентоспособным в своем весьма сложном сегменте рынка.
Даже базовая версия премиального кроссовера теперь оснащена светодиодными фарами, а за дополнительную плату можно заказать светодиодную оптику с технологией Multibeam. Эти светодиодные задние фонари представляют собой еще один пункт обновления. Версия AMG Line получила в придачу особые наконечники патрубков выхлопной системы, красиво встроенные в бампер. Для заказа также доступны 20-дюймовые колеса и новый графитно-серый цвет окраски кузова.
Гораздо больше перемен оказалось в салоне. Обновленный GLC получил информационно-развлекательную систему MBUX с функцией распознавания жестов и с отдельно стоящим сенсорным монитором диагональю 7 либо 10,25 дюйма. Дисплей в виде планшета дополнен 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, которую мы уже видели в модели GLC F-Cell.
Система бесключевого доступа в салон и пуска двигателя с кнопки теперь входит во все комплектации кроссовера, а дополнительный пакет для езды по бездорожью включает в себя режимы: «Комфорт», «Эко», «Спорт», «Спорт+» и «Индивидуальный».
Премьера обновленного Mercedes-Benz GLC состоится на Женевском автосалоне 5 марта 2019 года, то есть на следующей неделе, где помимо GLE 53 компания также представит CLA Shooting Brake, S65 Final Edition, SLC Final Edition, SL Grand Edition и, возможно, A45.
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Фото, видео: Mercedes-Benz
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