Немецкая компания запатентовала название новой модели. Но что это будет за машина?

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Mercedes-Benz патентует все новые имена и обозначения своих моделей. Так, в начале года компания зарегистрировала три новых написания моделей: GLS 600, GLS 680 и S 680, которые могут быть предназначены для марки Mercedes-Maybach. Теперь немецкий автопроизводитель патентует целый новый класс О, в котором будут версии O 120, O 140, O 180 и O 200. Согласно классификации товарного знака, зарезервированного для «моторных транспортных средств и двигателей транспортных средств», он может применяться для обозначения абсолютно любого автомобиля, будь то внедорожник, пикап, фургон или автобус.

Кстати, в настоящее время Daimler использует имя O для обозначения семейства городских автобусов. Например, небольшой Mercedes-Benz Citaro также известен как O530. Но в чем тогда смысл регистрации названия с меньшими номерами индексов (120 или 200)?

Кроме того, вновь зарегистрированный товарный знак отличается по стилистике написания — он имеет пробел, отделяющий О от цифр. Плюс, новая патентная заявка составлена в соответствии с соглашением о присвоении имен легким пассажирским транспортным средствам с трехзначным числом, указывающим на размер или мощность двигателя.

Есть предположение, что Mercedes-Benz может использовать новое имя «O-класс» для коммерческого транспорта. Не следует забывать, что заявка на товарный знак еще не говорит о том, что компания планирует использовать это название для обозначения серийного автомобиля. O-классом могут назвать и концепт, который никогда не станет прототипом, и уж тем более серийной моделью.

В модельном ряду Mercedes-Benz есть автомобили любого класса, а с недавнего времени — даже пикапы. Тем интереснее, что задумали в компании.

В апреле 2019 года под Москвой начнется производство немецких автомобилей. В Солнечногорске.

Фото: Mercedes-Benz