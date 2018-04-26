Дорогущий Mercedes-Maybach на китайских покрышках — вы серьезно?! (ВИДЕО)

Немецкий люксовый бренд Mercedes-Maybach представил на международном мотор-шоу в Пекине свое концептуальное видение роскоши будущего под названием Ultimate Luxury. Все бы ничего, но почему это будущее видится немцам обутым в китайскую обувку? Впрочем, рядом с ним с ним красовался и более приземленный седан Mercedes-Benz А-класса в длиннобазном исполнении — все, как любят в Поднебесной!

Mercedes-Benz A-класса
Mercedes-Benz A-класса

Mercedes-Benz > A-класса

Фото: Онлайн-редакция
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