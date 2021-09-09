Назван кроссовер, с которым не будет проблем до 500 000 км (как минимум)

В пару к очень надежному мотору тут полагается пусть и не очень быстрый, но проверенный временем автомат. А материалы отделки салона - лучше, чем у современников.

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Кажется, не так давно полмиллиона километров без «капиталки» подвигом не считались — на такое были способны многие европейские, японские, американские и даже советские модели. Сейчас времена другие: беспроблемный пробег даже в 300 000 км на новом автомобиле кажется мечтой, а цены в автосалонах официальных дилеров, кажется, устремляются в бесконечность... Самое время обратить взор в прошлое, где было немало машин, сделанных на совесть.

Многие из них еще в строю, со вполне «детскими» для той техники пробегами — и по вполне подъемным ценам. Такие автомобили вспоминает эксперт «За рулем» Александр Виноградов, и один из важных пунктов в составленном им рейтинге — Lexus RX300.

Lexus RX300

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На нашем рынке немало машин из США — как раз такая на заглавном фото и первом снимке интерьера (в Штатах предпочитают светлые тона салона). Кроме того, есть и праворульные близнецы Toyota Harrier.

Практически все машины, попавшие в Россию, имеют 3-литровый мотор 1MZ-FE — такой же, как у Toyota Highlander. Но разница по силовому агрегату все же есть, и она — в коробке.

На «эр иксы» в пару к этому очень живучему мотору ставили проверенный четырехдиапазонный автомат U140. Ресурс этой коробке выше, чем у пятиступенчатого аналога, и поэтому агрегат без проблем доживает до 500 тысяч километров. Быстротой эта трансмиссия не отличается, но вряд ли вы от нее этого ждете.

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Еще один козырь подержанного Lexus RX300 — более дорогие по сравнению с современниками RAV4 и Highlander, материалы салона. Конечно, потертости будут и здесь, но для своих лет интерьер точно будет выглядеть неплохо. Сейчас покупку такого автомобиля с пробегом около 150–200 тысяч километров можно уложить в миллион с небольшим.

Не согласны с экспертом «За рулем»? Свои аргументы приводите в комментариях. Впрочем, есть в нашем рейтинге и другие варианты со сходной надежностью и, может быть, даже более доступные.

Фото: Lexus