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Автомобили Huawei будут обслуживать в РФ при помощи оригинального диагностического оборудования

В экс-представительстве Mercedes-Benz решили официально поставлять Huawei в РФ

Представители бывшего представительства Mercedes-Benz в России – компании «МБ Рус» – рассказали о подписании дистрибьюторского соглашения с китайским производителем Seres Group. Теперь автомобили Huawei линейки Aito будут официально поставляться на российский рынок.

Отмечается, что продукция будет иметь все необходимые сертификаты, включая Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

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«Услуги гарантийного и сервисного обслуживания предоставляются АО «МБ Рус» с использованием оригинального диагностического оборудования и программного обеспечения, персонал проходит обучение по программе производителя, а собственный склад запасных частей и расходных материалов позволяет производить работы в кратчайшие сроки», — рассказали в компании.

Продажами кроссоверов Aito M5 и M7 «МБ Рус» занимается еще с осени 2023 года, поэтому никаких изменений в рознице не предвидится. Вполне вероятно, что цены тоже останутся на прежнем уровне: сейчас цена на Aito M5 стартует от 6,1 млн рублей, а Aito M7 продается от 6,9 млн рублей.

Планируется, что к концу года дистрибьютор расширит линейку кроссоверов Aito на рынке РФ, речь идет о поставках флагманской модели M9, в Китае дебют автомобиля состоялся в декабре 2023 года.

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Источник: ixbt.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
15.01.2024
Фото:Unsplash
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