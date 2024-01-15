Автомобили Huawei будут обслуживать в РФ при помощи оригинального диагностического оборудования

В экс-представительстве Mercedes-Benz решили официально поставлять Huawei в РФ

Представители бывшего представительства Mercedes-Benz в России – компании «МБ Рус» – рассказали о подписании дистрибьюторского соглашения с китайским производителем Seres Group. Теперь автомобили Huawei линейки Aito будут официально поставляться на российский рынок.

Отмечается, что продукция будет иметь все необходимые сертификаты, включая Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

«Услуги гарантийного и сервисного обслуживания предоставляются АО «МБ Рус» с использованием оригинального диагностического оборудования и программного обеспечения, персонал проходит обучение по программе производителя, а собственный склад запасных частей и расходных материалов позволяет производить работы в кратчайшие сроки», — рассказали в компании.

Продажами кроссоверов Aito M5 и M7 «МБ Рус» занимается еще с осени 2023 года, поэтому никаких изменений в рознице не предвидится. Вполне вероятно, что цены тоже останутся на прежнем уровне: сейчас цена на Aito M5 стартует от 6,1 млн рублей, а Aito M7 продается от 6,9 млн рублей.

Планируется, что к концу года дистрибьютор расширит линейку кроссоверов Aito на рынке РФ, речь идет о поставках флагманской модели M9, в Китае дебют автомобиля состоялся в декабре 2023 года.

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Источник: ixbt.com