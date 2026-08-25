Tenet T7 — теперь с фаркопом

Кроссовер Tenet T7 получил одобрение на установку тягово-сцепного устройства

Российская прокси-марка Tenet оформила официальный сертификат на фаркоп для кроссовера Tenet T7.

Уточняется, что тягово-сцепными устройствами (ТСУ) могут оснащаться автомобили, произведенные с начала августа 2026 года. Эти машины будут соответствовать требованиям законодательства и смогут буксировать прицеп разрешенной максимальной массой до 750 кг. Для управления автомобилем с таким прицепом достаточно водительского удостоверения категории «В».

Поставить фаркоп можно как при покупке машины, так и позже. Монтаж занимает минимальное время и может быть выполнен в день обращения, сообщает производитель. ТСУ доступны к покупке и установке в официальных дилерских центрах.

«Наличие ТСУ расширяет возможности кроссоверов Tenet. С ним владелец может буксировать прицепы с дачными и строительными грузами, перевозить лодки и гидроциклы, а также транспортировать мототехнику и квадроциклы. Для тех, кто путешествует с велосипедами или перевозит крупный багаж, можно дополнительно приобрести и установить держатели и багажные платформы», – отмечают в пресс-службе бренда.

Теперь возможность установки фаркопа есть у всех моделей актуальной линейки Tenet – T4L, T7 и T8. Кроме того, фаркоп предусмотрен и для полноразмерного кроссовера T9, старт которого назначен на осень.

Ранее «За рулем» сообщил, что Tenet выпустил фирменное приложение для управления функциями автомобиля.