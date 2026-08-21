Забыли, где припарковали машину? Это приложение подскажет

Tenet выпустил фирменное приложение для управления функциями автомобиля

У Tenet появился новый цифровой сервис, объединяющий бортовой телематический модуль и фирменное мобильное приложение. Правда, работает это не на всех моделях сразу: поддержка предусмотрена для T4L, T7, T8, а также для готовящегося к выходу седана А8.

С помощью приложения можно неплохо поуправлять автомобилем на расстоянии: запустить двигатель, настроить климат, активировать подогрев или вентиляцию сидений, открыть двери, окна, люк или багажник. Еще удобнее то, что приложение умеет показывать, где стоит машина, – например, на огромной парковке у торгового центра.

Постоянный доступ к телеметрии тоже предусмотрен: в реальном времени виден пробег, давление в шинах, средний расход топлива и примерный запас хода. Машина сама передает данные, так что ничего дополнительно подключать не нужно.

Сервисная часть тоже не подвела: через приложение легко записаться на ТО в официальный дилерский центр. Плюс электронная сервисная книжка – вся история обслуживания хранится в одном месте, и владелец может заглянуть в нее откуда угодно.

Кстати, в приложении есть и развлекательно-информационный раздел с новостями бренда, спецпредложениями и анонсами мероприятий сообщества Tenet. Приятный бонус: сервис остается бесплатным целых три года.

Между прочим, ранее марка отчиталась о продажах в России: бестселлером оказался кроссовер T7, который за первые семь месяцев разошелся тиражом в 43 455 экземпляров. На втором месте по популярности – T4L.

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