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5 вещей, которые нужно сделать, если машина заглохла прямо на дороге

Эксперт Родионов: что делать, если машина заглохла на дороге

Если автомобиль заглох прямо в потоке, не стоит пытаться сразу определить причину. Главное в такой ситуации  сохранять спокойствие и обезопасить себя и пассажиров. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов назвал простые действия в такой неприятной ситуации.

Машина может потерять тягу внезапно, но руль и тормоза обычно продолжают работать, хотя педаль и рулевое колесо могут стать тяжелее. Нужно крепко держать руль, плавно снизить скорость и постараться вывести автомобиль из потока.

Заглохшая машина – всегда стресс, но паника здесь худший советчик. Первым делом включайте аварийку, чтобы другие водители успели среагировать и поняли, что у вас проблемы. Если авто еще катится по инерции, аккуратно уводите его к обочине, на свободную парковку или хотя бы в относительно безопасное место. Резкие маневры через несколько рядов не нужны – лучше потерять немного времени, чем спровоцировать аварию.

Остановились на оживленной трассе или в городе – сразу обозначьте себя знаком аварийной остановки. Дистанция, кстати, зависит от того, где именно вы встали: в населенном пункте знак ставится минимум за 15 метров, а за городом – уже за 30. Ночью, под дождем или на скоростной магистрали обязательно надевайте светоотражающий жилет, чтобы вас было видно издалека.

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Действия после остановки

Иногда машина останавливается там, где она реально мешает потоку. Если мотор не заводится, а автомобиль стоит на проезжей части, можно попытаться плавно откатить его в сторону, но только если это не создаст дополнительной угрозы. Плотный трафик, узкая полоса, опасный участок дороги – в таких местах, наоборот, лучше какое-то время оставаться в салоне. На автомагистрали при необходимости выйти пассажирам стоит уходить за барьерное ограждение, а не топтаться рядом с дверью.

Когда автомобиль уже стоит в безопасном месте, есть смысл спокойно осмотреть его и попытаться понять, что случилось. Очень часто причина банальна: закончилось топливо, сел аккумулятор или просто отошла клемма. Взгляните на приборку – не горят ли там индикаторы неисправности, в норме ли температура двигателя.

Оценка состояния и запуск мотора

Из-под капота валит белый пар с характерным сладковатым запахом антифриза, а стрелка температуры ушла вверх? Повторный запуск двигателя в этом случае только навредит. И даже не думайте сразу открывать крышку радиатора или расширительного бачка: горячая жидкость под давлением может выплеснуться и обжечь. Дайте мотору полностью остыть и звоните специалистам.

Если же дыма нет, бензином не пахнет и нет признаков перегрева, можно сделать одну-две спокойные попытки завести машину. Но когда двигатель крутит вхолостую, не схватывает, сильно вибрирует, глохнет сразу после запуска или на панели загорается Check Engine – не стоит долго терзать стартер. Так вы, во-первых, посадите аккумулятор, а во-вторых, усложните последующую компьютерную диагностику.

Бывает, что после небольшой паузы мотор все же оживает. Правда, это не гарантирует, что неисправность ушла. Троение, провалы при разгоне, рывки, необычные звуки – все это повод отказаться от продолжения поездки. Такие симптомы могут указывать на проблемы с зажиганием, подачей топлива, электрикой или перегревом, и без диагностики точную причину не определить.

Особые случаи и вызов помощи

Куда опаснее, если автомобиль заглох прямо на железнодорожном переезде. Здесь алгоритм действий максимально жесткий: сразу аварийка, эвакуация пассажиров и любые возможные меры, чтобы убрать машину с путей. Такое требование прямо прописано в ПДД.

Ремонтировать что-то самостоятельно на обочине стоит лишь тогда, когда вы точно знаете причину и уверены в своих действиях. Например, подтянуть ослабшую клемму аккумулятора сможет почти любой. Во всех остальных случаях разумнее не геройствовать, а вызвать эвакуатор или аварийную службу и доехать до автосервиса.

Вообще не пытайтесь сэкономить несколько минут ценой безопасности. Аварийная сигнализация, правильная остановка, знак, быстрый осмотр и своевременный звонок в помощь – это и есть тот базовый набор действий, который помогает справиться с поломкой без лишнего риска.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, как доехать до сервиса, если в бак попало некачественное топливо.

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Источник:  Российская газета
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