Залил в бак плохой бензин? Как доехать до сервиса и не попасть на капремонт
Еще совсем недавно такие материалы начинались с запоздалых нравоучений водителю: дескать, думать надо было, где и почем заправляешься! Сэкономил полтинник – сам виноват! Но в последнее время, когда ситуация на топливном рынке резко ухудшилась и только-только начинает выправляться, водитель порой просто вынужден был заливать в топливный бак то, что есть в наличии.
А что делать тому, кто понял: в баке плещется что-то непотребное?
Что будет, если залить в бак некачественный бензин?
Обычно происходит следующее: до заправки все было, как обычно, а вот после нее начались проблемы. Реакция двигателя может быть разной: появились вибрации, пропала мощность, при нажатии на газ слышно звонкое «цоканье» и так далее. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, – отправиться на сервис с помощью эвакуатора. Чем меньшее время мотор будет потреблять залитую в него бурду, тем лучше для всех.
В такой ситуации очень важно понять, как именно ведет себя мотор. Может быть, что из возможных зол вы нарвались на наименьшее и вам просто залили низкооктановое топливо, не предназначенное для вашего мотора. И если вариант с эвакуатором не проходит, то можно постараться двигаться до нормальной заправки и на таком бензине. При этом нужна особая аккуратность, поскольку последствия сильной детонации могут быть разрушительными для любого двигателя.
Как известно, звуки от детонации напоминают удары молоточков по металлу: при резком нажатии на газ они обычно тут же дают о себе знать характерным позвякиванием. Чтобы обойтись без капремонта, придется тщательно избегать режимов движения с большой нагрузкой при невысоких оборотах коленчатого вала. Следует максимально плавно трогаться с места, разгоняться очень неспешно и ехать небыстро, стараясь поддерживать обороты двигателя в районе 2500 – 3000 об/мин. В таком неспешном режиме пагубных последствий детонации, как правило, удается избежать – если повезет, конечно.
Если проявилась детонация
Если топливо казалось низкооктановым, то его просто необходимо хоть немного «подправить».
Комиссар поможет?
Если неприятность обнаружилась на платной магистрали, то есть шанс получить помощь. Придется прижаться к отбойнику, включить аварийку, натянуть аварийный жилет, выставить «треугольник» и позвонить аваркому.
Номер, как правило, указан на талончике, который вы получили при въезде на магистраль, а также на дорожных указателях. Впрочем, скорее всего, аварийный комиссар к вам приедет и без звонка, поскольку припаркованный на автобане автомобиль – это происшествие, которое быстро нужно «разрулить». При этом есть вероятность того, что вам зальют в бак пять литров горючего. В общем, как-то постараются помочь. Накажут вас за вынужденную остановку на магистрали или нет, сказать сложно.
В прочих ситуациях может помочь смартфон. Помимо эвакуатора, можно дозвониться до ближайшего автосервиса: спасайте, мол… Могут подъехать и спасти. Еще можно попытаться вызвать такси из ближайшего городка. Если повезет, то таксист еще и бензином поделится. Не бесплатно, само собой.
Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:
– Что касается споров с АЗС по поводу негодного топлива, то это – забава для очень хорошо подготовленных спорщиков, привыкших вести разборки на судебном уровне. У простого потребителя шансов на победу практически нет, а вот число нервных клеток, как и денежных средств, у него сильно поубавится.
Кроме того, за пять минут такие споры никогда не разрешаются – нужны недели, а то и месяцы. Честно говоря, лучше не ввязываться, а впредь объезжать подозрительные АЗС стороной.
О светофорах, которых плохо видно, «За рулем» уже рассказывал.
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