Залил в бак плохой бензин? Как доехать до сервиса и не попасть на капремонт

Что делать, если залили некачественный бензин: признаки, режим движения и споры с АЗС

Еще совсем недавно такие материалы начинались с запоздалых нравоучений водителю: дескать, думать надо было, где и почем заправляешься! Сэкономил полтинник – сам виноват! Но в последнее время, когда ситуация на топливном рынке резко ухудшилась и только-только начинает выправляться, водитель порой просто вынужден был заливать в топливный бак то, что есть в наличии.

А что делать тому, кто понял: в баке плещется что-то непотребное?

Что будет, если залить в бак некачественный бензин?

Обычно происходит следующее: до заправки все было, как обычно, а вот после нее начались проблемы. Реакция двигателя может быть разной: появились вибрации, пропала мощность, при нажатии на газ слышно звонкое «цоканье» и так далее. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, – отправиться на сервис с помощью эвакуатора. Чем меньшее время мотор будет потреблять залитую в него бурду, тем лучше для всех.

В такой ситуации очень важно понять, как именно ведет себя мотор. Может быть, что из возможных зол вы нарвались на наименьшее и вам просто залили низкооктановое топливо, не предназначенное для вашего мотора. И если вариант с эвакуатором не проходит, то можно постараться двигаться до нормальной заправки и на таком бензине. При этом нужна особая аккуратность, поскольку последствия сильной детонации могут быть разрушительными для любого двигателя.

Как известно, звуки от детонации напоминают удары молоточков по металлу: при резком нажатии на газ они обычно тут же дают о себе знать характерным позвякиванием. Чтобы обойтись без капремонта, придется тщательно избегать режимов движения с большой нагрузкой при невысоких оборотах коленчатого вала. Следует максимально плавно трогаться с места, разгоняться очень неспешно и ехать небыстро, стараясь поддерживать обороты двигателя в районе 2500 – 3000 об/мин. В таком неспешном режиме пагубных последствий детонации, как правило, удается избежать – если повезет, конечно.

Если проявилась детонация

Если топливо казалось низкооктановым, то его просто необходимо хоть немного «подправить».

Почти в любом магазинчике при АЗС продаются флакончики с октан-корректором – его необходимо опорожнить в горловину бака.

Хорошо, если у вас в багажнике лежит хотя бы пятилитровая канистра с нормальным бензином – в идеале нужен «сотый».

Комиссар поможет?

Если неприятность обнаружилась на платной магистрали, то есть шанс получить помощь. Придется прижаться к отбойнику, включить аварийку, натянуть аварийный жилет, выставить «треугольник» и позвонить аваркому.

Номер, как правило, указан на талончике, который вы получили при въезде на магистраль, а также на дорожных указателях. Впрочем, скорее всего, аварийный комиссар к вам приедет и без звонка, поскольку припаркованный на автобане автомобиль – это происшествие, которое быстро нужно «разрулить». При этом есть вероятность того, что вам зальют в бак пять литров горючего. В общем, как-то постараются помочь. Накажут вас за вынужденную остановку на магистрали или нет, сказать сложно.

В прочих ситуациях может помочь смартфон. Помимо эвакуатора, можно дозвониться до ближайшего автосервиса: спасайте, мол… Могут подъехать и спасти. Еще можно попытаться вызвать такси из ближайшего городка. Если повезет, то таксист еще и бензином поделится. Не бесплатно, само собой.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Что касается споров с АЗС по поводу негодного топлива, то это – забава для очень хорошо подготовленных спорщиков, привыкших вести разборки на судебном уровне. У простого потребителя шансов на победу практически нет, а вот число нервных клеток, как и денежных средств, у него сильно поубавится.

Кроме того, за пять минут такие споры никогда не разрешаются – нужны недели, а то и месяцы. Честно говоря, лучше не ввязываться, а впредь объезжать подозрительные АЗС стороной.

О светофорах, которых плохо видно, «За рулем» уже рассказывал.