Модные плоские светофоры, которые плохо видно днем: они законны?

Глава ГАИ рассказал об актуальных требованиях к светофорам

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Зимой поменяли светофоры, теперь они совсем тонкие и некоторые даже не имеют козырьков. При ярком солнце сигналы не видны. Не страдает ли безопасность движения от таких дизайнерских изысков?

Рамиль, Казань

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Требования к светофорам регламентированы ГОСТ Р 52282–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний».

В соответствии с указанным национальным стандартом длина козырька секции транспортного светофора с выходной апертурой диаметром 200 и 300 мм должна быть 240–300 мм, а угол наклона в вертикальной плоскости (вниз) должен быть 2–5°.

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При использовании в светофоре в качестве источника света сигнальных модулей, состоящих из светоизлучающих диодов, длина козырька может быть уменьшена в два раза. При использовании сигнальных модулей без цветных ­светофильтров козырьки допускается не применять.

В то же время, если информативность сигналов светофора с учетом реальных условий применения ухудшилась, предлагаю обратиться к владельцу соответствующего участка улично-дорожной сети, к чьим полномочиям относятся мероприятия по организации дорожного движения (если речь идет о городской улице, как правило, это орган местного самоуправления), а также территориальное подразделение Госавтоинспекции.

О том, кто отвечает за работу светофоров на перекрестках, рассказано тут.