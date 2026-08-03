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Модные плоские светофоры, которые плохо видно днем: они законны?

Глава ГАИ рассказал об актуальных требованиях к светофорам

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Зимой поменяли светофоры, теперь они совсем тонкие и некоторые даже не имеют козырьков. При ярком солнце сигналы не видны. Не страдает ли безопасность движения от таких дизайнерских изысков?

Рамиль, Казань

Новые ответы ГИБДД -

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

 Требования к светофорам регламентированы ГОСТ Р 52282–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний».

В соответствии с указанным национальным стандартом длина козырька секции транспортного светофора с выходной апертурой диаметром 200 и 300 мм должна быть 240–300 мм, а угол наклона в вертикальной плоскости (вниз) должен быть 2–5°.

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При использовании в светофоре в качестве источника света сигнальных модулей, состоящих из светоизлучающих диодов, длина козырька может быть уменьшена в два раза. При использовании сигнальных модулей без цветных ­светофильтров козырьки допускается не применять.

В то же время, если информативность сигналов светофора с учетом реальных условий применения ухудшилась, предлагаю обратиться к владельцу соответствующего участка улично-дорожной сети, к чьим полномочиям относятся мероприятия по организации дорожного движения (если речь идет о городской улице, как правило, это орган местного самоуправления), а также территориальное подразделение Госавтоинспекции.

  • О том, кто отвечает за работу светофоров на перекрестках, рассказано тут.

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