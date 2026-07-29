Назван самый продаваемый автомобиль с автоматом в России

«Автостат»: TENET T7 стал самым продаваемым автомобилем с АКП в России

Отечественный TENET T7 в версиях с двумя педалями разошелся за шесть месяцев 2026 года тиражом в 36 490 экземпляров. Такой объем продаж позволил модели занять первую строчку среди всех новых легковушек с автоматическими коробками передач, сообщают эксперты аналитического агентства « АВТОСТАТ», опираясь на статистику АО «ППК».

Годом ранее безоговорочным фаворитом в этой категории был Haval Jolion. Теперь же он вынужден подвинуться – за январь-июнь реализовано 32 138 машин с автоматом, что соответствует второму месту. Замыкает пьедестал еще один представитель того же бренда, что и лидер – компактный кроссовер TENET T4 финишировал с показателем 14 671 проданный автомобиль.

Tenet T7

Кстати, к автоматическим трансмиссиям в данном случае относят не только классические гидротрансформаторные коробки, но и роботизированные механизмы, вариаторы и прочие подобные узлы.

Кто еще попал в десятку

Если пройтись по всему списку ТОП-10, который сплошь состоит из вседорожников, то дальше места распределились так. Четвертую позицию занимает Geely Monjaro с результатом 13 812 машин, а пятую удерживает Changan UNI-S (11 477 штук). Шестое место осталось за Mazda CX-5 – японская модель нашла 10 833 покупателя.

Вслед за ней идут Haval F7 (9 590 ед.) и Belgee X50 (9 340 ед.). Замыкают десятку лучших Haval M6 с тиражом 9 032 единицы и Jetour Dashing, остановившийся на отметке 8 182 автомобиля.

Общий рынок новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией, за этот же период достиг 449 тысяч проданных штук. Рост по сравнению с первым полугодием 2025-го составил 19%. Причем доля машин на автомате сейчас занимает уже 73,8% от всего объема российского авторынка, подчеркивают в агентстве.

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