Идеальный автомобиль для отпуска: какой трехрядный кроссовер с пробегом выбрать?

Топ–3 больших кроссовера с пробегом до 2 млн рублей: Ford Explorer, Toyota Highlander, Nissan Pathfinder

Большие трехрядные кроссоверы – явление нечастое. Не каждому автомобилю габариты позволяют разместить в салоне семь мест. Но такие машины, конечно, существуют.

Раньше за подобную технику просили около двух миллионов рублей. Теперь с этой суммой прямая дорога только на вторичный рынок. Встает резонный вопрос: не станет ли большой и сложный кроссовер постоянной головной болью? Мы собрали три относительно надежных варианта.

Третье место: Nissan Pathfinder

За два миллиона вполне реально найти полноразмерный Nissan Pathfinder R52 выпуска 2012-2013 годов. Со сменой поколения он из рамного внедорожника превратился в большой кроссовер на переднеприводной платформе.

Двигатель у Ниссана только один – бензиновый V6 объемом 3,5 литра (249 л.с.). Этот агрегат знаком по многим большим моделям Nissan и Infiniti. Он получился исключительно надежным, и слабых мест у него почти нет. Правда, нужно внимательно следить за чистотой радиаторов и самого моторного отсека: пятый и шестой цилиндры склонны к перегреву. Цепь ГРМ редко требует внимания раньше 250 тысяч км, но регулировать зазоры в клапанах придется каждые 90-100 тысяч км – гидрокомпенсаторов здесь нет.

А вот вариатор надежным не назовешь. Коробка Jatco 017 сама по себе неплохая, но с большим мотором ей приходится тяжело. Если не менять жидкость каждые 40-50 тысяч км, первым откажет дорогой гидроблок, а следом и все остальное. Даже при бережной эксплуатации ресурс вариатора редко превышает 250 тысяч км.

Второе место: Toyota Highlander

Toyota Highlander поколения XU40 будет немного старше – неудивительно, Тойота всегда в цене. С двумя миллионами в кармане стоит рассчитывать на машину 2011-2012 года с весьма внушительным пробегом.

Двигатель, как и у Ниссана, поставлялся один – бензиновый V6 3,5 литра. Агрегат 2GR-FE дебютировал еще в 2004 году и успел стать классикой, подтвердив легенду о надежности Тойоты. Ресурс уверенно приближается к полумиллиону километров. В отличие от мотора Ниссана, здесь есть гидрокомпенсаторы. С годами могут потребовать замены некоторые прокладки, а водяной насос – иногда после 50 тысяч км. Но на этом, по сути, проблемы исчерпываются. Кстати, посторонний стук при запуске пугать не должен – это особенность работы системы регулировки фаз VVTi.

Работает этот мотор в паре с классическим гидромеханическим автоматом U151F. Коробка прекрасно знакома в наших техцентрах, так как ставилась на огромное количество моделей Toyota и Lexus. Ресурс у нее сравним с ресурсом двигателя. Но активной езды автомат не любит: при регулярных резких стартах может не выдержать передний планетарный ряд. Да и забывать менять жидкость каждые 60 000 км не стоит – продуктами износа забьется гидроблок, а в запущенных случаях разобьет втулку масляного насоса.

Неожиданно лучший: Ford Explorer

За те же два миллиона можно присмотреть пятый Ford Explorer 2014-2015 года. Практически все автомобили на нашем рынке – местной сборки.

Как и у описанных выше конкурентов, двигатель у пятого Эксплорера, если не считать версию Sport с турбомотором, в основном один – бензиновый V6 3,5 литра (249 л.с.). Он получился надежным и спокойно добирается до 400 тысяч км пробега. Но при осмотре обязательно проверьте состояние водяного насоса: он может потребовать замены уже после 150 тысяч км.

Двигатель не терпит экономии на качестве моторного масла – первыми страдают натяжители цепей. И на топливе тоже лучше не экономить, иначе можно попасть на замену дорогих лямбда-зондов и нейтрализатора.

С автоматом ситуация чуть сложнее. Коробка 6F50 рассчитана на большой момент, но и работает она с большим агрегатом. Чтобы продлить ей жизнь, лучше сократить рекомендованный интервал замены масла с 60 до 40 тысяч км. Иначе продукты износа быстро забьют соленоиды управления, а следом полетит масляный насос.

Что выбрать в итоге?

По сочетанию надежности и свежести лучшим вариантом выглядит Ford Explorer. Отчасти недооцененный, но очень неплохой кроссовер, способный увезти не только много багажа, но и много пассажиров.

Toyota Highlander, безусловно, надежен, но за те же деньги автомобиль будет старше. Да и лоск он теряет намного быстрее. Nissan же требует постоянного внимания к вариатору – его ремонт лишь вопрос времени.

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